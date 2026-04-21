ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 17:15 น.
59

ไอซ์ รักชนก บินร่วมเวทีผู้นำฝ่ายก้าวหน้าระดับโลกที่สเปน ถกปัญหาระเบียบโลกใหม่ แจงชัด ไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียว

21 เม.ย. 2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ระบุว่า มีโอกาสได้รับเชิญมาร่วมงาน Global Progressive Mobilisation ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน จัดขึ้นโดยความร่วมมือของผู้นำซึ่งมาจากพรรคฝ่ายก้าวหน้า เครือข่ายของพรรคสังคมประชาธิปไตยทั่วโลก นำโดยนายกรัฐมนตรีของสเปน ‘เปโดร ซานเชซ’ และ ประธานาธิบดีของบราซิล ‘ลูอิส อีนาซียู ลูลา ดา ซิลวา’

อันเนื่องด้วยการขึ้นสู่อำนาจของฝ่ายขวาทั่วโลก การสั่นคลอนระเบียบโลกใหม่ของผู้นำโลกที่หาความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้ ในภาวะวิกฤตที่แต่ละประเทศต้องพบเจอ เรายังคงต้องยืนยันให้ความสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ตลอด 2 วัน มีหัวข้อพูดคุยน่าสนใจเยอะแยะ เช่น

โพสต์ของ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก
FB/ รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
  • ความเท่าเทียมทางเพศ
  • ระเบียบโลกใหม่กับผู้นำโลกที่คาดหวังความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ได้
  • สภาวะสงคราม
  • ออกจาก echo chamber ห้องสำหรับฝึกสกิลในการคุยเรื่องการเมืองเข้มข้นกับคนที่ไม่สนใจการเมือง
  • AI กับ งานการเมือง
  • รักษาความทรงจำของการต่อสู้ เพื่อปกป้องประชาธิปไตย

ได้มีโอกาสเจอกับผู้นำทั้งฝั่งที่ได้เข้าสู่อำนาจรัฐและผู้นำฝ่ายค้านระดับโลก รวมถึงนักคิดนักเขียนหลายคน เป็นโอกาสที่ดีให้ฝั่งก้าวหน้าทั่วโลกได้มาแลกเปลี่ยนกัน

ทั้งนี้ น.ส.รักชนก ยังได้ทิ้งท้ายว่า “ปล. เผื่อใครกำลังสงสัย นี่ไม่ใช่การดูงานและงานนี้พวกเราไม่ได้ใช้เงินภาษีประชาชนแม้แต่บาทเดียวฮะ”

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

59
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

