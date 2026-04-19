เตือนภัย! ค่าดัชนีความร้อน กทม. อยู่ในระดับอันตราย ติดต่อกัน 19 วัน
สำนักสิ่งแวดล้อม เตือนประชาชน ค่าดัชนีความร้อน กทม. อยู่ในระดับอันตราย ติดต่อกัน 19 วัน ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงระมัดระวัง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) มีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ “อันตราย” เตือนบุคคลทั่วไป ให้สังเกตอาการตนเอง ส่วนกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ ซึ่งตั้งแต่ 1 – 19 เม.ย. 69 กรุงเทพมหานครมีค่าดัชนีความร้อนอยู่ในเกณฑ์ “อันตราย” ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน หมายถึง อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like) ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด
โดยผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน คือ ผลกระทบที่เกิดจากการรับสัมผัสอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้น เกินกว่าระดับที่ร่างกายรับได้ อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียนศรีษะ ผื่น บวมแดง ตะคริว และโรคลมร้อน (Heat stroke)
สำหรับค่าดัชนีความร้อนแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
– ดัชนีความร้อน 27.0 – 32.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ “เฝ้าระวัง” ควรติดตามข่าวสารการเตือนภัยความร้อน กลุ่มเสี่ยง ควรดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ
– ดัชนีความร้อน 33.0 – 41.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ “เตือนภัย” ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลา 11.00 – 15.00 น. กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์
– ดัชนีความร้อน 42.0 – 51.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ “อันตราย” ควรสังเกตอาการตนเอง กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์
– ดัชนีความร้อน เกินกว่า 52 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับ “อันตรายมาก” ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์
โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1. เด็กเล็ก (อายุ 0-5 ปี), ผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป), หญิงตั้งครรภ์
2. ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่มีภาวะอ้วน
3. ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
4. ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน, ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง
5. นักท่องเที่ยว
