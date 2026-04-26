ข่าว
กรุงเทพเตือน ค่าดัชนีความร้อน 26 เม.ย. อยู้ในระดับอันตราย 42-51.9 องศาฯ
ร้อนตับแตก! กรุงเทพเตือน ค่าดัชนีความร้อน 26 เม.ย. อยู้ในระดับอันตราย 42-51.9 องศาฯ หากมีอาการผิดปกติขอให้พบแพทย์ทันที
เพจ กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569
ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตราย”
บุคคลทั่วไป : สังเกตอาการตนเอง กลุ่มเสี่ยง : หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์”
สำหรับค่าดัชนีความร้อน อยู่ในเกณฑ์ อันตราย คือดัชนีความร้อน 42.0-51.9 องศาฯ โดยดัชนีความร้อนนั้นคือ อุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้ ณ ขณะนั้น (Feel like) ขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เหมาะสำหรับบ่งชี้ความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากความร้อน มากกว่าการใช้ค่าอุณหภูมิสูงสุด
