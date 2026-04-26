กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38
กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ศพ บาดเจ็บ 38 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นความรุนแรงลูกใหม่
เมื่อวันที่ 26 เมษายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เกิดเหตุระเบิดบนทางด่วนในเมืองกาฮิบิโอ ประเทศโคลอมเบีย เป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิต 14 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 38 ราย
นายกุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย กล่าวหาว่า กองกำลังติดอาวุธปฏิวัติโคลอมเบีย (FARC) เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ ซึ่งเป็นความรุ่นแรงที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
สำหรับกลุ่ม FARC ยอมวางอาวุธในปี 2559 และในที่สุดก็ยุติบทบาทลง หลังจากข้อตกลงสันติภาพได้ยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากกว่า 50 ปีกับรัฐบาลโคลอมเบีย ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 220,000 คน และทำให้ชาวโคลอมเบียราว 5 ล้านคนต้องพลัดถิ่น
อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนของกลุ่มติดอาวุธนี้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพตั้งแต่แรก สมาชิก FARC ซึ่งรวมถึงกลุ่มย่อยที่แยกตัวออกมาและต่อสู้กันเอง ยังคงดำเนินการก่อความไม่สงบในระดับต่ำในพื้นที่ชนบทบางส่วนของโคลอมเบีย
