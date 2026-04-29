เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา เปิดให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69

เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ‘สมศักดิ์ปูอบ’ ประกาศปิดสาขา ให้บริการถึงวันที่ 30 พ.ค. 69 พร้อมขอบคุณลูกค้าตลอด 5 ปีที่ผ่านมา
ต้องบอกเลยว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลกระทบให้กับธุรกิจทั้งรายย่อย และรายใหญ่ ต้องจำใจล้มเลิกกิจการไปอย่างน่าเสียดาย เช่นเดียวกับร้านปูอบเจ้าดัง เจ้าเก่าแก่ ก็เพิ่งออกมาประกาศปิด 1 สาขาลงอย่างน่าใจหาย
ทางเพจเฟซบุ๊ก สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์ ได้โพสต์ข้อความแจ้งความเศร้าให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ระบุว่า
“แจ้งกำหนดการปิดสาขาราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการนะคะ ในวันที่ 31 พ.ค. 2569 เปิดวันนี้ – 30 พ.ค. 69 และต้องขอตัวบ๊ายบายกันไปก่อนเลย เศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่มีแพลนเปิดที่ไหนเพิ่มเลยฮะ
แต่ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่นี่ ถึงลูกค้าจะน้อย แต่น่ารักมากๆทุกคนเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก่าคนแก่ที่มาจากสมัยคุณตาอบเองตรงถนนเจริญรัถ ตอนมีสาขาเดียวนู่นเลยค่ะ ยังไงตอนนี้แอดมินเกียมย้ายกลับถิ่นฐานสาขาบีทีเอสกรุงธนบุรีแล้วฮะ
เหลือเวลาอีกเดือนนิด ๆ มาเป็นความทรงจำดี ๆ ให้หนูด้วยน้า ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมาก ๆ ที่ให้ความไว้วางใจเรามาตลอด 5 ปีที่ สาขา ราชพฤกษ์นะคะ”
ล่าสุด 29 เม.ย. 69 ทางหน้าเพจร้านสมศักดิ์ปูอบได้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยเป็นการกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนมาอุดหนุนที่สาขาราชพฤกษ์กันมาตลอด 5 ปี แต่คราวนี้ต้องปิดตัวลงจริง ๆ เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงยอดขายของสาขานี้ไม่ดีเท่าที่ควร ท่ามกลางคอมเมนต์ของกลุ่มลูกค้าที่ต่างก็เสียใจสมศักดิ์ปูอบสาขาใกล้บ้านต้องปิดตัวลงไปอย่างน่าเสียดาย
“*ขอแก้ไขรูป + กล่าวอะไรซักหน่อยนะคะ “ทุกคนนนน ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนมาถามไถ่นะคะ ซึ้งใจจจ” หนูก็ไม่อยากปิดเลยยยย แต่มันก็หลายปีแล้วจริง ๆ ค่ะที่เราอยู่ตรงนี้มา ช่วงเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ ถึงยอดขายมันจะไม่เวิร์ค แต่ลูกค้าที่มาอยู่แถวนี้ เป็นลูกค้าที่ย้ายบ้านมาจากร้านดั้งเดิมสมัยคุณตาหนูยังอบเองนู่นค่อนข้างเยอะมาก ๆ
ทุกวันถ้ามีโอกาส ก็จะได้เจอได้พูดคุยกับลูกค้าหลายท่าน ได้คุยเรื่องเก่า ๆ กัน ตั้งแต่สมัยนู้นนนน มันเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่ทำให้อบอุ่นใจมาก ๆ พอจะปิดสาขา ก็ยิ่งมีหัวข้อให้ได้เม้ามอยกับทุกคนอีก ขอบคุณนะคะ ถึงสาขามันจะไม่ทำเงินแต่ตัวหนูได้ความรู้สึกดี ๆ กลับไป มันก็ไม่ขาดทุนทางความรู้สึก หนูเองก็ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดเลยซักวันที่ครั้งหนึ่งเคยมาอยู่ตรงนี้ ได้ดูแลลูกค้าเก่า ๆ หลายบ้านเลย”
อ้างอิงจาก : FB สมศักดิ์ปูอบ Y บีทีเอสกรุงธนบุรี / ราชพฤกษ์
