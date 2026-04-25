วงการเพลงลูกทุ่งเศร้า นักร้องสาว วัย 49 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วย

วงการเพลงลูกทุ่งเศร้า สิ้น นักร้องสาว “สมญา ยอดหญิง” เสียชีวิตอย่างสงบ หลังล้มป่วย เส้นเลือดในสมองตีบ อายุเพียง 49 ปี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 วิธ ธนวรรธน์ นายทะเบียนสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย, นายทะเบียนสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย, กรรมการสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเศร้าวงการเพลงลูกทุ่ง กับการสูญเสียนักร้องหญิงคนดัง “จุ้บแจง สมญา ยอดหญิง” หรือ “ธนิสร สวัสดิ์สันติสุข” เสียชีวิตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 69 ที่ผ่านมา
“สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ขอแสดงความอาลัยและเสียใจ ต่อการจากไปของคุณ ธนิสร สวัสดิ์ สันติสุข หรือชื่อในวงการเพลงคือ “สมญา ยอดหญิง” และเป็นสมาชิกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย หมายเลขสมาชิก 228 ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2569 ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา จังหวัดปราจีนบุรี..
มีกำหนดการพิธีรดน้ำศพ วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ที่ศาลาวัดแจ้ง อ.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี.. มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 24-25-26 เมษายน 2569 และมีพิธีฌาปนกิจ วันที่ 27 เมษายน 2569 ณ เมรุวัดแจ้ง อ.ดงพระราม จ.ปราจีนบุรี…
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณสมญา ยอดหญิง..ขอให้ดวงวิญญาณของคุณสมญา ยอดหญิง จงไปสู่สุคติ สู่ภพภูมิที่ดีครับ”
อ้างอิงจาก : FB วิธ ธนวรรธน์
