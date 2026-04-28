ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:34 น.
รัฐบาลเตรียมไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ชงบอร์ดอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หวังช่วยรายย่อยลดต้นทุนซื้อปุ๋ยสู้ราคาปัจจัยการผลิตผันผวน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง แล้ว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง โดยทาง ธ.ก.ส. เตรียมนำเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 30,000 ล้านบาทรองรับโครงการนี้ เป้าหมายหลักคือการให้เกษตรกรนำเงินทุนไปจัดซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ กลไกสำคัญคือรัฐบาลจะช่วยรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรได้โดยตรง

สาเหตุหลักที่ต้องมีมาตรการนี้ออกมา เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชในตลาดโลก ทำให้ต้นทุนการทำเกษตรพุ่งสูงขึ้น โครงการนี้จึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2569 บอร์ด ธ.ก.ส. จะหารือเพื่อกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระบุวันเปิดรับคำขอสินเชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง เกษตรกรที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านช่องทางหลักของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ www.baac.or.th เพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand แพลตฟอร์ม LINE @baacfamily หรือโทรสอบถาม Call Center 02-555-0555

ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์ ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

28 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน ไลฟ์สไตล์

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 30 เมษายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง บันเทิง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดวิด อัลลัน โค&quot; เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์! เลขเด็ด พญาบึ้ง 2 พ.ค. 69 คาบเลขมงคล 2 ตัว 3 ตัว รับวันแรงงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง ข่าวกีฬา

ศิริมงคล สิงห์วังชา วอนอย่าด่า ปมรับงานเทรนหมัด ทาเครุ ก่อนน็อก รถถัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สนธิญา” ยื่นมหาดไทย ตรวจสอบมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โปร่งใสหรือไม่?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เร่งดัน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า เศรษฐกิจ

รัฐบาล เร่งดัน “ไทยช่วยไทยพลัส” คาดได้มากกว่า 30 ล้านคน รออนุมัติสัปดาห์หน้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ สั่งปรับเงิน 3 สาวจัดชุมนุมยื่นจดหมายถึงรัฐบาล ตัดสัมพันธ์อิสราเอล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! กลุ่มไหนอดเงิน 4,000 ไม่มีสิทธิลงทะเบียน ไทยช่วยไทยพลัส 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ท่านอ้น&quot; ส่งกำลังใจถึง &quot;รถถัง จิตรเมืองนนท์&quot; หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น ข่าว

“ท่านอ้น” ส่งกำลังใจถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หลังพลาดแชมป์โลก ONE ที่ญี่ปุ่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
The Pizza Company เตรียมถอนตัวจากกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

เดอะ พิซซา คอมปะนี ถอนตัวกัมพูชา เขมรเตรียมเปิดแบรนด์เอง เป็นเจ้าของ 100%

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

พระพยอม ซัด ลัทธิประหลาด แค่พวกหิวแสง เตือนสติชาวพุทธ อย่าหลงเชื่อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กสัญญาณอันตราย! แมลงกัดแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งสอบ “ดาบตำรวจ” ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง ป.ป.ช. สอบราชทัณฑ์ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” มิชอบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
หวยลาว 30 เมษายน 2569

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

เผยแพร่: 30 เมษายน 2569
