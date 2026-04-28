ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

รัฐบาลเตรียมไฟเขียวให้ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ชงบอร์ดอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หวังช่วยรายย่อยลดต้นทุนซื้อปุ๋ยสู้ราคาปัจจัยการผลิตผันผวน
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center Thailand) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง แล้ว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริง โดยทาง ธ.ก.ส. เตรียมนำเสนอโครงการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรวมกว่า 30,000 ล้านบาทรองรับโครงการนี้ เป้าหมายหลักคือการให้เกษตรกรนำเงินทุนไปจัดซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ กลไกสำคัญคือรัฐบาลจะช่วยรับภาระจ่ายดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรได้โดยตรง
สาเหตุหลักที่ต้องมีมาตรการนี้ออกมา เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อราคาปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชในตลาดโลก ทำให้ต้นทุนการทำเกษตรพุ่งสูงขึ้น โครงการนี้จึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง เพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2569 บอร์ด ธ.ก.ส. จะหารือเพื่อกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระบุวันเปิดรับคำขอสินเชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง เกษตรกรที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าได้ผ่านช่องทางหลักของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ www.baac.or.th เพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand แพลตฟอร์ม LINE @baacfamily หรือโทรสอบถาม Call Center 02-555-0555
