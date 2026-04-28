คุก 2 แม่ค้าบะหมี่ ม.112 ติดป้ายหน้าร้าน 1 ปี 6 เดือน ศาลเมตตา รอลงอาญา
ศาลอาญาพระโขนงตัดสินจำคุกสองแม่ค้าบะหมี่คนละ 1 ปี 6 เดือน รอลงอาญาคดีความผิดมาตรา 112 จากกรณีติดป้ายเรียกร้องทางการเมืองหน้าร้าน
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงาน ศาลอาญาพระโขนงนัดสอบคำให้การกับตรวจพยานหลักฐานในคดีของเจ๊จวง อายุ 55 ปี กับเจ๊เทียม อายุ 60 ปี แม่ค้าขายบะหมี่ ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 แม่ค้าทั้งสองคนนำป้ายข้อความจำนวน 2 ป้ายไปติดไว้บริเวณหน้าร้าน ป้ายแรกมีเนื้อหาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 พร้อมพูดถึงการใช้งบประมาณแผ่นดิน ป้ายที่สองมีข้อความเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราพร้อมบอกว่าไปไหนก็เป็นภาระ
นายทรงชัย เนียมหอม สมาชิกกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบันเป็นผู้ไปแจ้งความดำเนินคดี ให้เหตุผลว่าข้อความบนป้ายเป็นการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกับประมวลกฎหมายอาญา
จำเลยทั้งสองคนเดินทางมาศาลพร้อมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อธิบายกับศาลว่าช่วงเกิดเหตุมีการชุมนุมทางการเมือง พวกตนติดตามข่าวสารจึงนำป้ายข้อความมาวางไว้ที่ร้าน เมื่อตำรวจมาตักเตือนว่ามีคนไม่สบายใจกับป้ายดังกล่าว ก็ให้ความร่วมมือปลดป้ายออกทันที
ศาลพิจารณาแล้วจึงมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน ศาลตัดสินว่าจำเลยทั้งสองคนมีความผิดตามมาตรา 112 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยไม่เคยถูกตัดสินจำคุกมาก่อน ศาลจึงให้รอลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี พร้อมสั่งคุมประพฤติ 1 ปี จำเลยต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 4 ครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: