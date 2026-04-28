ข่าวการเมือง

คุก 2 แม่ค้าบะหมี่ ม.112 ติดป้ายหน้าร้าน 1 ปี 6 เดือน ศาลเมตตา รอลงอาญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 18:58 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 18:58 น.
66

ศาลอาญาพระโขนงตัดสินจำคุกสองแม่ค้าบะหมี่คนละ 1 ปี 6 เดือน รอลงอาญาคดีความผิดมาตรา 112 จากกรณีติดป้ายเรียกร้องทางการเมืองหน้าร้าน

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงาน ศาลอาญาพระโขนงนัดสอบคำให้การกับตรวจพยานหลักฐานในคดีของเจ๊จวง อายุ 55 ปี กับเจ๊เทียม อายุ 60 ปี แม่ค้าขายบะหมี่ ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 แม่ค้าทั้งสองคนนำป้ายข้อความจำนวน 2 ป้ายไปติดไว้บริเวณหน้าร้าน ป้ายแรกมีเนื้อหาเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 พร้อมพูดถึงการใช้งบประมาณแผ่นดิน ป้ายที่สองมีข้อความเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราพร้อมบอกว่าไปไหนก็เป็นภาระ

นายทรงชัย เนียมหอม สมาชิกกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบันเป็นผู้ไปแจ้งความดำเนินคดี ให้เหตุผลว่าข้อความบนป้ายเป็นการดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกับประมวลกฎหมายอาญา

จำเลยทั้งสองคนเดินทางมาศาลพร้อมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อธิบายกับศาลว่าช่วงเกิดเหตุมีการชุมนุมทางการเมือง พวกตนติดตามข่าวสารจึงนำป้ายข้อความมาวางไว้ที่ร้าน เมื่อตำรวจมาตักเตือนว่ามีคนไม่สบายใจกับป้ายดังกล่าว ก็ให้ความร่วมมือปลดป้ายออกทันที

ศาลพิจารณาแล้วจึงมีคำพิพากษาในวันเดียวกัน ศาลตัดสินว่าจำเลยทั้งสองคนมีความผิดตามมาตรา 112 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยไม่เคยถูกตัดสินจำคุกมาก่อน ศาลจึงให้รอลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี พร้อมสั่งคุมประพฤติ 1 ปี จำเลยต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 4 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2/5/69 จัดเต็มแนวทางเลขท้ายรับขวัญวันแรงงาน

25 นาที ที่แล้ว
ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง ข่าวต่างประเทศ

ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

56 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คุก 2 แม่ค้าบะหมี่ ม.112 ติดป้ายหน้าร้าน 1 ปี 6 เดือน ศาลเมตตา รอลงอาญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีพลิก! สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว ลบโพสต์แล้ว เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ข่าว

คดีพลิก! สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว ลบโพสต์แล้ว เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น ข่าว

ตะลึง! แก๊งมั่วสุม ยึดสะพานลอย ถ่ายคอนเทนต์สยิวลงกลุ่มลับ ทิ้งเศษซากเกลื่อนพื้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ สั่งคัดชื่อ บุรพัฒน์ คอมิคส์ พ้นสมาชิก ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ มีมติให้ “บุรพัฒน์ คอมิคส์” พ้นสมาชิก เซ่นดราม่าหงสาจอมราชันย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนึ่ง พระประแดง&quot; เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่ ข่าว

“หนึ่ง พระประแดง” เปิดถุงยาแนวโชว์ ฝากถึง “เบิร์ด วันว่างๆ” ทำแบบนี้อีกเจอดีแน่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ &quot;เยื่อตาอักเสบ&quot; จากสารเคมีกาวยาแนว ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 28 4 69 หวยลาว

หวยลาว 28 เมษายน 2569 ผลเลข 6 ตัวออกอะไร อัปเดตเรียลไทม์ที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หม่อมหลวง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

อาลัยยิ่ง สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. ถึงแก่อนิจกรรม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้ ข่าว

นาที ทักษิณ ชินวัตร สวมกอดครอบครัว ก่อนลุ้นพักโทษ 29 เม.ย. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวธุรกิจ

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดในไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีได้จริงหรือ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ อัดคลิปขอโทษทำคอนเทนต์ยาแนวปะหน้าสงกรานต์ ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ กราบขอโทษ ยอมรับใช้ยาแนว ไม่คิดว่าเรื่องบานปลาย ยืนยันไม่ได้แถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี &quot;เบิร์ด วันว่างๆ&quot; พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ ข่าว

งานเข้า! ตำรวจไซเบอร์ จ่อดำเนินคดี “เบิร์ด วันว่างๆ” ปมยาแนว พร้อมเสนอปิดทั้ง 3 เพจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนัฏ ยันสูตรค่าไฟใหม่ มิ.ย. 69 ใช้เกิน 200 หน่วยยังได้ประโยชน์ เศรษฐกิจ

สูตรค่าไฟใหม่ ใครจ่ายถูกลงสุด? เอกนัฏ แจงชัดใช้เกิน 400 หน่วย ต้องจ่ายเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ข่าวการเมือง

นายกฯ สั่งตั้งบอร์ดนโยบายเศรษฐกิจ รับมือผลกระทบ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด ปฏิทินลาว วิเคราะห์สูตรข้ามโขง ก่อนหวยลาวออก 28 เม.ย. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศคุมเข้ม การใช้สื่อออนไลน์ ตุลาการศาลปกครอง ห้ามวิจารณ์คดี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานฟาดกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200 ข่าว

สาวโวย รพ.ถลาง วินิจฉัยมั่ว-จ่ายยาผิด เพจดังงัดหลักฐานกลับ ความดันพุ่งทะลุ 200

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ &quot;คอนเทนต์ขยะ&quot; เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ ข่าว

ตำรวจไซเบอร์ เตือน หยุดสร้าง-แชร์ “คอนเทนต์ขยะ” เจอโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน! เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย ประกาศลดเที่ยวบิน 30% เซ่นพิษวิกฤตน้ำมันแพง-นทท.ลด เช็กตารางบินด่วน!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ็ม เอกชาติ โชว์สลิปโอนเงินเยียวยายายแบงค์ เลสเตอร์ เ ข่าว

เอ็ม เอกชัย งัดสลิปโชว์ โต้ข่าวไม่ส่งเงิน ยายแบงค์ เลสเตอร์ ยันไม่ทิ้งแน่นอน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งจำคุก &quot;สจ.กอล์ฟ&quot; ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง ข่าว

สั่งจำคุก “สจ.กอล์ฟ” ลูก สส.ดังสงขลา พร้อมพวก รุมทำร้ายตำรวจคูหาเลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2 พฤษภาคม 2569

มาแล้ว! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 2/5/69 จัดเต็มแนวทางเลขท้ายรับขวัญวันแรงงาน

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

ถึงกับอึ้ง! ชายอินเดีย อุ้มโครงกระดูกพี่สาว ไปถอนเงิน หลังพนง.ยัน ต้องมาด้วยตัวเอง

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569

ธ.ก.ส. เตรียมเคาะ “สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง” 30 เม.ย. นี้ อัดงบ 3 หมื่นล้านช่วยเกษตรกร

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 2 พ.ค. 69 เจาะชุดเด่นวิเคราะห์งวดวันเสาร์

เผยแพร่: 28 เมษายน 2569
