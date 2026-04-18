สาวถูกอินเดียขืนใจกลางสวน สลด หนุ่มมาเลเซียทำทีช่วย ก่อนย่ำยีซ้ำ
สุดสลด! แม่บ้านสาวฟิลิปปินส์หนีตายจากนักท่องเที่ยวอินเดียขืนใจกลางสิงคโปร์ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโรเชอร์ กลับเจอหนุ่มมาเลเซียทำทีเข้าช่วยก่อนย่ำยีซ้ำ
สำนักข่าวเดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานคดีอาชญากรรมสะเทือนใจในประเทศสิงคโปร์ ศาลสูงมีคำพิพากษาจำคุกนายฮาร์วิน เวลังกานี แรงงานรับจ้างทั่วไปชาวมาเลเซีย วัย 24 ปี เป็นเวลา 8 ปี พร้อมสั่งเฆี่ยนอีก 6 ที โทษฐานก่อเหตุขืนใจแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์วัย 32 ปี
หญิงผู้เสียหายซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนนั่งดื่มเบียร์จนมีอาการมึนเมา ก่อนที่นายอันบาซากัน ศิวะมูรูกัน นักท่องเที่ยวชาวอินเดียวัย 34 ปี จะเดินเข้ามาหาลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอ บริเวณลานกว้างฝั่งตรงข้ามโรงแรม มี โรเชอร์
ลานกว้างแห่งนี้มีขนาดใหญ่กว่าสนามฟุตบอล ตั้งอยู่ระหว่างวิทยาลัยศิลปะลาซาล ซิมลิมสแควร์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินโรเชอร์ แม้จะมีแสงไฟถนนส่องสว่าง แต่พื้นที่ตรงกลางมักจะมืดมิดช่วงเวลากลางคืน นายราช คนงานก่อสร้างในพื้นที่ระบุว่า ช่วงกลางวันมีคนเดินพลุกพล่าน แต่พอตกกลางคืนพื้นที่ตรงกลางลานจะมืดมากจนมองอะไรแทบไม่เห็น คนทำงานในละแวกนั้นหลายคนยืนยันว่าพื้นที่นี้จะเงียบเหงามากในวันอาทิตย์
หลังจากคนร้ายรายแรกหลบหนีไป นายฮาร์วินซึ่งกำลังเดินหาที่นอนบริเวณนั้นเข้ามาพูดคุยกับผู้เสียหาย เธอเล่าความจริงให้เขาฟังว่าชายแปลกหน้าเพิ่งขืนใจเธอ พร้อมแสดงความกังวลว่าอาจจะตั้งครรภ์ ขณะกำลังเดินหาโทรศัพท์มือถือที่หล่นหาย
แทนที่นายฮาร์วินจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เขากลับฉวยโอกาสจากหญิงสาวที่กำลังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกมึนเมา เขาหยิบถุงยางอนามัยออกมาสวมใช้กำลังกดตัวเธอลงกับพื้น ก่อนจะลงมือขืนใจซ้ำสองในมุมมืดข้างเครื่องปรับอากาศของสถานีรถไฟฟ้า
หลังก่อเหตุเสร็จสิ้น ชายชาวมาเลเซียยังรื้อค้นกระเป๋าของผู้เสียหาย ขโมยเงินสดจำนวน 369 ริงกิตมาซ่อนไว้ในกางเกงชั้นในของตัวเอง ทว่าหญิงสาวไหวตัวทันทวงเงินคืน เขาจึงยอมคืนเงินให้ก่อนจะเดินหนีไป
ผู้เสียหายรวบรวมสติวิ่งข้ามถนนไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม มี โรเชอร์ พนักงานจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
เจ้าหน้าที่นำตัวหญิงสาวส่งโรงพยาบาลเด็กและสตรีเคเคเพื่อตรวจร่างกาย ผลตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ออกมาเป็นลบ แพทย์ให้ยาปฏิชีวนะ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี นายจ้างของผู้เสียหายเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมูลค่ากว่า 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายฮาร์วินได้ต่อมา นำมาสู่การตัดสินโทษจำคุกดังกล่าว ส่วนคดีของนายอันบาซากันผู้ก่อเหตุรายแรกนั้น ศาลยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
