รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 16:14 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 16:18 น.
รวบไรเดอร์วัย 22 ปี สวมไอดีพ่อรับงาน ขับเลยบ้านทำนักเรียนสาวโดดหนีตาย สารภาพเสพกัญชา-ท่อม โดนแจ้ง 3 ข้อหาหนัก

จากกรณีคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล ปรากฏภาพนักเรียนสาวรายหนึ่งกระโดดหนีลงจากรถจักรยานยนต์บริเวณแยกไฟแดง ถนนเพชรเกษม 81 หลังจากที่ไรเดอร์ขับรถเลยบ้านของนักเรียนสาว นักเรียนสาวพยายามบอกให้จอดหลายครั้งแต่ไม่ยอมหยุด ประกอบกับก่อนหน้านี้ไรเดอร์ได้แวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้นักเรียนสาวเกิดความหวาดกลัวและตัดสินใจกระโดดหนี

ความคืบหน้าล่าสุด ชุดสืบสวน สน.หนองแขม คุมตัวนายอาร์ม อายุ 22 ปี ผู้ต้องหา มาสอบปากคำ โดยนายอาร์ม ให้การว่า จุดลงของน้องผู้เสียหายผิดจาก “มาเจริญ” เป็น “ริมเจริญ” ซึ่งอยู่ตรงข้ามซอยเพชรเกษม 81 แต่เมื่อถามว่าได้ขับตาม GPS หรือไม่ ผู้ต้องหาไม่ตอบ

เมื่อถามต่อว่า หลังจากที่น้องผู้เสียหายกระโดดลงไปทำไมถึงไม่วนรถกลับมาช่วย ผู้ต้องหา อ้างว่า มีรถขับตามหลังมาจึงไม่วนกลับมา โดยยอมรับว่าเอา ID ของพ่อมาใช้ขับ และขับมาหลายครั้งแล้ว รวมถึงรถจักรยานยนต์ก็เป็นชื่อของพ่ออีกด้วย เมื่อถามว่าติดสารเสพติดหรือไม่ ผู้ต้องหารับว่าใช้ทั้งน้ำกระท่อมและกัญชา นอกจากนี้ ผู้ต้องหาได้ขอโทษน้องผู้เสียหายและครอบครัว

ด้าน พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 ระบุว่า คำให้การเป็นสิทธิของผู้ต้องหา แต่ตำรวจจะพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เบื้องต้นแจ้งข้อหา กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ใช้รถผิดประเภท พร้อมเตรียมตรวจสารเสพติด หากพบจะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

