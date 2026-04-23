รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด
รวบไรเดอร์วัย 22 ปี สวมไอดีพ่อรับงาน ขับเลยบ้านทำนักเรียนสาวโดดหนีตาย สารภาพเสพกัญชา-ท่อม โดนแจ้ง 3 ข้อหาหนัก
จากกรณีคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียล ปรากฏภาพนักเรียนสาวรายหนึ่งกระโดดหนีลงจากรถจักรยานยนต์บริเวณแยกไฟแดง ถนนเพชรเกษม 81 หลังจากที่ไรเดอร์ขับรถเลยบ้านของนักเรียนสาว นักเรียนสาวพยายามบอกให้จอดหลายครั้งแต่ไม่ยอมหยุด ประกอบกับก่อนหน้านี้ไรเดอร์ได้แวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั๊มน้ำมัน ทำให้นักเรียนสาวเกิดความหวาดกลัวและตัดสินใจกระโดดหนี
ความคืบหน้าล่าสุด ชุดสืบสวน สน.หนองแขม คุมตัวนายอาร์ม อายุ 22 ปี ผู้ต้องหา มาสอบปากคำ โดยนายอาร์ม ให้การว่า จุดลงของน้องผู้เสียหายผิดจาก “มาเจริญ” เป็น “ริมเจริญ” ซึ่งอยู่ตรงข้ามซอยเพชรเกษม 81 แต่เมื่อถามว่าได้ขับตาม GPS หรือไม่ ผู้ต้องหาไม่ตอบ
เมื่อถามต่อว่า หลังจากที่น้องผู้เสียหายกระโดดลงไปทำไมถึงไม่วนรถกลับมาช่วย ผู้ต้องหา อ้างว่า มีรถขับตามหลังมาจึงไม่วนกลับมา โดยยอมรับว่าเอา ID ของพ่อมาใช้ขับ และขับมาหลายครั้งแล้ว รวมถึงรถจักรยานยนต์ก็เป็นชื่อของพ่ออีกด้วย เมื่อถามว่าติดสารเสพติดหรือไม่ ผู้ต้องหารับว่าใช้ทั้งน้ำกระท่อมและกัญชา นอกจากนี้ ผู้ต้องหาได้ขอโทษน้องผู้เสียหายและครอบครัว
ด้าน พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด รอง ผบก.น.9 ระบุว่า คำให้การเป็นสิทธิของผู้ต้องหา แต่ตำรวจจะพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เบื้องต้นแจ้งข้อหา กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร ใช้รถผิดประเภท พร้อมเตรียมตรวจสารเสพติด หากพบจะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป
