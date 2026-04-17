พระปกเกล้าโพล เผย “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ครองแชมป์ รัฐมนตรีขวัญใจอันดับหนึ่ง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้า (KPI Poll) เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหัวข้อความนิยมและความคาดหวังต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในสายตาประชาชน การเก็บข้อมูลดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2569 ผู้ตอบแบบสอบถามคือประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่าง
ผลการสำรวจผ่านช่องทาง Line Today ในคำถามประเด็นกลุ่มรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เป็นความหวังมากที่สุด สะท้อนให้เห็นทิศทางมุมมองของประชาชนที่ยังคงรอดูสถานการณ์ ผลลัพธ์จากการสอบถามความเห็นมีรายละเอียดตัวเลขเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้
- ร้อยละ 50.8 ระบุว่ายังไม่เห็นว่ามีกลุ่มใดเป็นความหวังอย่างชัดเจน
- ร้อยละ 37.2 ระบุว่ากลุ่มรัฐมนตรีคนนอกซึ่งมีประสบการณ์บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
- ร้อยละ 6.8 ระบุว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรก
- ร้อยละ 3.2 ระบุว่ากลุ่มที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว มีประสบการณ์การบริหาร
- ร้อยละ 2.0 ระบุว่ากลุ่มที่เคยเป็น สส. มาหลายสมัย รู้ปัญหาประชาชนในพื้นที่
รัฐมนตรีกลุ่มที่เป็นความหวังมากที่สุดในแต่ละภาค
มุมมองต่อกลุ่มรัฐมนตรีที่เป็นความหวังมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ข้อมูลเจาะลึกแสดงให้เห็นทิศทางความเชื่อมั่นที่น่าสนใจในหลายพื้นที่ ดังนี้
- กรุงเทพมหานคร: ร้อยละ 33.5 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ตามด้วยร้อยละ 26.5 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี ร้อยละ 23.5 เลือกกลุ่มอดีต สส. ร้อยละ 10.0 เลือกกลุ่มคนนอก และร้อยละ 6.5 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่
- ภาคกลาง: ร้อยละ 23.9 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ตามด้วยร้อยละ 21.3 เลือกกลุ่มคนนอก ร้อยละ 19.9 เลือกกลุ่มอดีต สส. ร้อยละ 17.8 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ และร้อยละ 17.1 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี
- ภาคตะวันออก: ร้อยละ 32.9 เลือกกลุ่มคนนอก ตามด้วยร้อยละ 30.2 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี ร้อยละ 24.8 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ร้อยละ 8.7 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ และร้อยละ 3.4 เลือกกลุ่มอดีต สส.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ร้อยละ 48.4 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ตามด้วยร้อยละ 20.4 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี ร้อยละ 11.3 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 10.7 เลือกกลุ่มคนนอก และร้อยละ 9.2 เลือกกลุ่มอดีต สส.
- ภาคเหนือ: ร้อยละ 31.7 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ตามด้วยร้อยละ 21.3 เลือกกลุ่มอดีต สส. ร้อยละ 19.5 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร้อยละ 17.3 เลือกกลุ่มคนนอก และร้อยละ 10.2 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี
- ภาคใต้: ร้อยละ 41.5 ยังไม่เห็นกลุ่มความหวังชัดเจน ตามด้วยร้อยละ 21.7 เลือกกลุ่มคนนอก ร้อยละ 15.5 เลือกกลุ่มอดีต สส. ร้อยละ 11.9 เลือกกลุ่มอดีตรัฐมนตรี และร้อยละ 9.4 เลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่
รัฐมนตรีว่าการฯ ใน ครม. ชุดใหม่ที่ชื่นชอบมากที่สุด
คำถามเกี่ยวกับการชื่นชอบบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใน ครม. ชุดใหม่ ประชาชนร้อยละ 24.2 ตอบว่าไม่มีคนที่ชื่นชอบ ไม่รู้จัก หรือไม่มีความเห็น รายชื่อรัฐมนตรีที่ได้รับคะแนนความชื่นชอบสูงสุดตามลำดับมีดังนี้
- ร้อยละ 14.4 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ร้อยละ 11.5 ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
- ร้อยละ 9.5 สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- ร้อยละ 8.0 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ร้อยละ 5.9 พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- ร้อยละ 5.6 เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รายชื่อรัฐมนตรีท่านอื่น ได้แก่ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ร้อยละ 2.6) สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 2.0) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (ร้อยละ 1.9) ประเสริฐ จันทรรวงทอง (ร้อยละ 0.3) และบุคคลอื่น (ร้อยละ 14.1)
ความคาดหวังผลงาน ‘ศุภจี-อนุทิน’ รั้งอันดับยอดนิยม
ความคาดหวังของประชาชนต่อการสร้างผลงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านมีทิศทางสอดคล้องกับความชื่นชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19.5 ระบุว่าไม่รู้จักหรือไม่มีความเห็น รายชื่อรัฐมนตรีที่ประชาชนคาดหวังผลงานมากที่สุดมีรายละเอียดดังนี้
- ร้อยละ 13.5 ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ร้อยละ 11.5 อนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ร้อยละ 6.4 ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
- ร้อยละ 6.3 เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
- ร้อยละ 5.5 เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รายชื่อในลำดับถัดมา ได้แก่ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (ร้อยละ 4.8) สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 4.7) พิพัฒน์ รัชกิจประการ (ร้อยละ 4.4) ประเสริฐ จันทรรวงทอง (ร้อยละ 3.3) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (ร้อยละ 3.1) และบุคคลอื่น (ร้อยละ 17.0)
ที่มา: สถาบันพระปกเกล้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: