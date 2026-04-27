พระประแดงเดือด ลุงเมาปีนขึ้นรถลื่นตกเอง โจ๋หัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะมีเด็กเล็ก
ภัยสังคมช่วงสงกรานต์พระประแดง กลุ่มวัยรุ่นหัวร้อนปาขวดเบียร์ใส่ท้ายกระบะที่มีเด็กเล็ก หลังลุงขี้เมาปีนขึ้นรถแล้วลื่นตกเอง เจ้าของโพสต์วอนโซเชียลช่วยล่าตัวคนผิดมารับโทษ
เทศกาลสงกรานต์พระประแดงที่ควรจะสนุกสนานกลับกลายเป็นฝันร้ายของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Kaewta Sitthimongkol โพสต์เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเพื่อขอความช่วยเหลือจากสังคมออนไลน์
ครอบครัวของเจ้าของโพสต์พากันขึ้นท้ายรถกระบะไปเล่นน้ำ ระหว่างที่จอดติดไฟแดง มีลุงคนหนึ่งอยู่ในอาการเมาอย่างหนักปีนขึ้นมาบนท้ายรถของพวกตนถึงสามรอบ ในรอบสุดท้ายลุงคนนี้ลื่นตกรถลงไปเองจนเกิดแผลที่มือ
หลังจากลุงตกรถไป เขาเดินกลับไปหากลุ่มวัยรุ่นที่มาด้วยกัน จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็หันมามองรถกระบะของเธอด้วยสายตาไม่พอใจ เจ้าของโพสต์พยายามเตือนคนบนรถว่าอย่าไปมองตอบหรือตอบโต้เพื่อเลี่ยงปัญหา
แต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมา เหตุการณ์รุนแรงก็เกิดขึ้น กลุ่มวัยรุ่นชายประมาณ 5 คนที่อยู่ในอาการมึนเมา บุกเข้ามาใช้ขวดเบียร์แบบแก้วระดมปาใส่ท้ายรถกระบะของเธออย่างบ้าคลั่ง พวกเขาลงมือโดยไม่สนใจเลยว่าบนรถมีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบ 8 ขวบ และ 9 ขวบ รวมถึงผู้หญิงและวัยรุ่นอีกหลายคน
เจ้าของโพสต์พยายามจะขับรถหนีแต่ทำไม่ได้เพราะติดรถคันหน้า หลังก่อเหตุแก๊งวัยรุ่นได้หลบหนีไปพร้อมกับรถกระบะสีขาวคันหนึ่ง เมื่อเธอไปเค้นถามลุงต้นเรื่อง เขากลับปฏิเสธเสียงแข็งอ้างว่าไม่ได้ไปไหน
ตอนนี้ทางครอบครัวผู้เสียหายมีหลักฐานครบถ้วน จึงนำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อขอให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์และกดดันให้ผู้ก่อเหตุออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
