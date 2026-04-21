ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อหารุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยืนยันยึดข้อตกลง GBC เคร่งครัด จี้หยุดกล่าวหาผ่านสื่อแนะคุยทวิภาคี
ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการรุกล้ำและเสริมกำลังในพื้นที่ชายแดน โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 กล่าวหาว่าฝ่ายไทยมีการรุกล้ำและเสริมกำลังในพื้นที่ชายแดนนั้น พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา
ขอชี้แจงว่า ประเทศไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และขอยืนยันว่า หน่วยงานฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง และพันธกรณีที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว
ประเทศไทยขอย้ำว่า ไทยยึดมั่นต่อถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักการสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ได้แก่
- ให้คงกำลังทหาร ณ ที่ตั้งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนกำลังเพิ่มเติม
- ไม่เพิ่มกำลังตามแนวชายแดน
- งดเว้นการกระทำอันยั่วยุซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น
- งดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่บั่นทอนบรรยากาศของการเจรจาและความไว้วางใจระหว่างกัน
- ใช้กลไกการสื่อสารและการประสานงานโดยตรงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในเรื่องนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและข้อกล่าวหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรได้รับการตรวจสอบผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ร่วมกัน มากกว่าการกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวผ่านสาธารณะ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขยายความตึงเครียด ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่ทั้งสองฝ่ายพึงร่วมกันธำรงไว้
ประเทศไทยขอยืนยันด้วยว่า การดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเหตุบานปลาย โดยไม่ได้มุ่งเพื่อกระทบต่อกระบวนการเจรจาเขตแดนที่ยังต้องดำเนินต่อไปภายใต้กลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้
ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน งดถ้อยคำหรือการสื่อสารที่อาจเป็นการยั่วยุ และร่วมกันยึดมั่นในเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดความตึงเครียด การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน และการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
ประเทศไทยพร้อมใช้กลไกที่มีอยู่ทุกระดับอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ เพื่อให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย โปร่งใส และเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทั้งสองประเทศ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด
- ฮุนเซน เผยอาการ กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ทรงฟื้นตัวดี-โต้ตอบได้
- ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด
