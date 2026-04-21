ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:10 น.
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อหารุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยืนยันยึดข้อตกลง GBC เคร่งครัด จี้หยุดกล่าวหาผ่านสื่อแนะคุยทวิภาคี

ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการรุกล้ำและเสริมกำลังในพื้นที่ชายแดน โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 กล่าวหาว่าฝ่ายไทยมีการรุกล้ำและเสริมกำลังในพื้นที่ชายแดนนั้น พลอากาศเอก ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา

ขอชี้แจงว่า ประเทศไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และขอยืนยันว่า หน่วยงานฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง และพันธกรณีที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้แล้ว

ประเทศไทยขอย้ำว่า ไทยยึดมั่นต่อถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักการสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ได้แก่

  1. ให้คงกำลังทหาร ณ ที่ตั้งปัจจุบันโดยไม่มีการเคลื่อนกำลังเพิ่มเติม
  2. ไม่เพิ่มกำลังตามแนวชายแดน
  3. งดเว้นการกระทำอันยั่วยุซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้น
  4. งดการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมที่บั่นทอนบรรยากาศของการเจรจาและความไว้วางใจระหว่างกัน
  5. ใช้กลไกการสื่อสารและการประสานงานโดยตรงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ในเรื่องนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและข้อกล่าวหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ควรได้รับการตรวจสอบผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ และบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ร่วมกัน มากกว่าการกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวผ่านสาธารณะ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ขยายความตึงเครียด ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความไว้วางใจที่ทั้งสองฝ่ายพึงร่วมกันธำรงไว้

ประเทศไทยขอยืนยันด้วยว่า การดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยในพื้นที่ตามแนวชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และการป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเหตุบานปลาย โดยไม่ได้มุ่งเพื่อกระทบต่อกระบวนการเจรจาเขตแดนที่ยังต้องดำเนินต่อไปภายใต้กลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้

ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลต่อสาธารณชน งดถ้อยคำหรือการสื่อสารที่อาจเป็นการยั่วยุ และร่วมกันยึดมั่นในเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วม GBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดความตึงเครียด การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน และการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่

ประเทศไทยพร้อมใช้กลไกที่มีอยู่ทุกระดับอย่างสร้างสรรค์และจริงใจ เพื่อให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นไปด้วยความสงบ เรียบร้อย โปร่งใส และเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทั้งสองประเทศ

แถลงการณ์ตอบโต้กัมพูชา
FB/ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters

บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

6 นาที ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

19 นาที ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

27 นาที ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

58 นาที ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอง สว สืบสวน ยิงอดีตภรรยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ข่าวอาชญากรรม

เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง บันเทิง

หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซานดารา พัค อดีตสมาชิก 2NE1 เล่นคอนเสิร์ตที่เขมร ข่าวต่างประเทศ

ซานดาร่า โชว์คอนเสิร์ตฉลองปีใหม่เขมร เที่ยวนครวัด โพสต์ซึ้งขอบคุณแฟน ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด เศรษฐกิจ

วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต บันเทิง

เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง พจนีย์ ภรรยาแดนนี่ศรีภิญโญ บันเทิง

คลิปที่มีน้ำตา ภรรยา “แดนนี่ ศรีภิญโญ” โพสต์ข้อความอาลัย-พร้อมคำสั่งเสียสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว ข่าว

ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ ข่าว

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:10 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
