ข่าว

นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 15:43 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 15:43 น.
นายกฯ อนุทินแถลงผลงานยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติรวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท สั่งเร่งคุ้มครองสิทธิเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนให้เหยื่อทุกคน

วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติรายใหญ่

คดีนี้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมเครือข่ายนางสาวแตงไทยพร้อมพวก ประกอบด้วยชาวต่างชาติกับคนไทยหลายราย รัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเส้นทางการเงินจนนำไปสู่การยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท

การยึดทรัพย์แบ่งออกเป็นสองครั้ง ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ยึดของกลางจำนวน 68 รายการ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ครั้งที่สองขยายผลยึดของกลางเพิ่มเติมอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,200 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีสั่งกำชับให้ ปปง. บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์สินที่ยึดได้ไปเฉลี่ยคืนให้เหยื่อตามสัดส่วนความเสียหาย แทนการยึดทรัพย์เข้าเป็นของแผ่นดิน ปปง. ต้องทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสืบสวนหาทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ พร้อมกับเตรียมดำเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดทุกคน

หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้เสียหาย เขาให้คำมั่นว่าจะเร่งทวงคืนความเป็นธรรมให้เร็วที่สุด จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินตรวจดูของกลางจำพวกรถยนต์หรูเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

Back to top button