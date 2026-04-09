นายกฯ โชว์ยึดทรัพย์ 2 หมื่นล้าน แก๊งสแกมเมอร์ เตรียมคืนเงินผู้เสียหาย
นายกฯ อนุทินแถลงผลงานยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติรวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท สั่งเร่งคุ้มครองสิทธิเพื่อนำเงินเฉลี่ยคืนให้เหยื่อทุกคน
วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติรายใหญ่
คดีนี้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมเครือข่ายนางสาวแตงไทยพร้อมพวก ประกอบด้วยชาวต่างชาติกับคนไทยหลายราย รัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเส้นทางการเงินจนนำไปสู่การยึดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท
การยึดทรัพย์แบ่งออกเป็นสองครั้ง ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ยึดของกลางจำนวน 68 รายการ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ครั้งที่สองขยายผลยึดของกลางเพิ่มเติมอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,200 ล้านบาท นายกรัฐมนตรีสั่งกำชับให้ ปปง. บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์สินที่ยึดได้ไปเฉลี่ยคืนให้เหยื่อตามสัดส่วนความเสียหาย แทนการยึดทรัพย์เข้าเป็นของแผ่นดิน ปปง. ต้องทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสืบสวนหาทรัพย์สินที่ซุกซ่อนอยู่ พร้อมกับเตรียมดำเนินคดีอาญาข้อหาฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดทุกคน
หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้เสียหาย เขาให้คำมั่นว่าจะเร่งทวงคืนความเป็นธรรมให้เร็วที่สุด จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินตรวจดูของกลางจำพวกรถยนต์หรูเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง
