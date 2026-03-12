ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 11:20 น.
61
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์

กัมพูชา ดีเดย์ล้างบางฐานสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ขีดเส้นตายเมษายนนี้ต้องปิดให้เกลี้ยง หลังกวาดล้างแล้วกว่า 200 แห่ง ส่งคนงานกลับประเทศกว่าหมื่นราย ฝั่งผู้เชี่ยวชาญสงสัยปราบที่ระบบหรือแค่ฉากหน้า

วันนี้ (12 มีนาคม 2569) สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลกัมพูชายกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ ตั้งเป้าสั่งปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์และฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ให้หมดไปจากประเทศภายในสิ้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ถือเป็นการกู้ชื่อเสียงของประเทศจากวิกฤตสแกมเมอร์ที่ระบาดไปทั่วภูมิภาค

นายไชย สินะฤทธิ์ รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 2568 รัฐบาลได้พุ่งเป้าไปที่สถานที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์รวม 250 แห่ง ปัจจุบันสามารถสั่งปิดไปได้แล้วถึง 200 แห่ง หรือประมาณ 80% ของทั้งหมด

หลังจากผ่านพ้นเส้นตายในเดือนเมษายน 2569 ตำรวจจะดำเนินกิจกรรมปราบปรามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครือข่ายเหล่านี้กลับมาฟื้นตัวหรือเปิดฐานปฏิบัติการใหม่ได้อีก การกวาดล้างครั้งคอลเซ็นเตอร์ล่าสุดได้ดำเนินคดีทางกฎหมายไปแล้ว 79 คดี โดยพุ่งไปที่ตัวการระดับหัวหน้าและผู้ร่วมขบวนการรวม 697 ราย

รัฐบาลได้ส่งตัวคนงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศต้นทางไปแล้วเกือบ 10,000 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก ขณะนี้เหลืออีกไม่ถึง 1,000 คนที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับตามขั้นตอน ส่วนรายที่หนีออกมาได้เองหรือได้รับการปล่อยตัวจากการบุกค้นก็ได้เดินทางกลับประเทศไปก่อนหน้านี้แล้ว

กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-5
ภาพจาก : AP

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตำรวจกัมพูชาเพิ่งบุกทลายศูนย์สแกมเมอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกสูงกลางกรุงพนมเปญ จับกุมชาวกัมพูชาและชาวจีนได้ประมาณ 60 ราย ขณะกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบุว่า ขบวนการนี้ใช้วิธีแชตไปหลอกลวงเหยื่อในยุโรปให้ร่วมลงทุนในโครงการปลอม ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง

นอกจากนี้ยังมีการโชว์ของกลางที่ยึดมาได้จากการบุกค้นที่อื่น ๆ ทั้งเครื่องแบบและบัตรประจำตัวปลอมที่สแกมเมอร์ใช้ปลอมตัวเป็นตำรวจญี่ปุ่นเพื่อข่มขู่และหลอกลวงเหยื่อออนไลน์

กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-6
ภาพจาก : AP

แม้รัฐบาลจะยืนยันความตั้งใจ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติจากศูนย์เอเชีย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กลับมองต่างออกไป ตั้งคำถามสำคัญคือ รัฐบาลกำลังปราบปรามระบบที่เอื้อให้อุตสาหกรรมนี้อยู่ หรือแค่ทำลายตัวตึกที่ใช้ก่อเหตุเท่านั้น

เขากล่าวว่าการกวาดล้างในอดีตมักจะทิ้งเครือข่ายการเงินและกลุ่มผู้อิทธิพลที่หนุนหลังไว้ ทำให้ขบวนการเหล่านี้ฟื้นตัวกลับมาได้ไวมาก อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่าการบังคับใช้กฎหมายจะไปถึงตัวการใหญ่ที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำในกัมพูชา ประกอบกับการปิดกั้นสื่ออิสระและภาคประชาสังคม ทำให้ตรวจสอบได้ยากว่ารัฐบาลทำได้จริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

ทั้งนี้ อาชญากรรมผูกติดกับการค้ามนุษย์อย่างแยกไม่ออก เหยื่อมักถูกหลอกด้วยข้อเสนอการทำงานที่ดูดี ก่อนจะถูกบังคับให้ทำงานหลอกรัก หรือหลอกลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ในสภาพความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกับทาส ในแต่ละปีขบวนการเหล่านี้สร้างความเสียหายแก่คนทั่วโลกเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-4
ภาพจาก : AP
กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-3
ภาพจาก : AP
กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์-2
ภาพจาก : AP
กัมพูชาประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : apnews

อ่านข้าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวดารา

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

15 นาที ที่แล้ว
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง บันเทิง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม ขออภัย มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงฐานข้อมูลสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รักแท้ตราบสิ้นลม คู่ตา-ยายครองรัก 70 ปี จับมือกันจากไปอย่างสงบ หลังอุบัติเหตุสลด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 496 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แมว จิรศักดิ์ เจอมนุษย์ป้ายืนจองจุดจอดชาร์จแบตรถ EV โพสต์สอนธรรมะระงับความโกรธ แฟนๆ แห่ชื่นชม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้สื่อไทย ฮุน มาเนต ไม่เคยขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ชายแดน หลังสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/3/69 แจกเลขชน 3 สำนัก ให้ตรงกันเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีน กังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งทูตช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า &quot;ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้&quot; ข่าว

ลูกเรือ มยุรี นารี รอดชีวิต โพสต์เศร้า “ขอโทษที่พาแม่กลับบ้านไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายคาด “ทักษิณ” ได้พักโทษ 11 พ.ค. แต่คณะอนุกรรมการต้องเห็นชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” มาแล้ว เข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI คดีเกี่ยวข้องเครื่อข่ายเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้ ข่าว

เพจดังเผย อิหร่าน ไม่เคยให้เรือไทยผ่าน ฮอร์มุซ แค่วัดดวงลอบผ่านแล้วโดนจับได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา กวาดล้างแก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แหม่ม ลิษา เผยภาพอาการล่าสุด หลังรักษามะเร็งปอด เผย กำลังใจเกินร้อย สู้ไม่ถอยในทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยคลิป ลูกเรือไทยสละเรือ &quot;มยุรีนารี&quot; หน้าเลอะเขม่า หนีตายวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม ข่าว

คลิปหนีตาย ลูกเรือ “มยุรีนารี” หน้าเลอะเขม่า สละเรือวุ่น หลังอิหร่านยิงถล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือบรรทุกน้ำมันระเบิด 2 ลำในน่านน้ำอิรัก ตาย 1 ศพ คาดฝีมืออิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 12 มี.ค. 69 พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ หลังเรือน้ำมันถูกโจมตีเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราสาว เล่านาทีเฉียดตาย ฮึดสู้หัวขโมยจนกรามหัก หลังบุกเข้าบ้านและบีบคอแม่จนสลบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม บันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้โดยสารโพสต์คลิปหน้าต่าง วินาที Air India Express ไถลรันเวย์ภูเก็ต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.อิหร่าน เปิด 3 เงื่อนไขสงบศึก จี้สหรัฐ-อิสราเอล จ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 11:20 น.
61
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงต่างประเทศ ประท้วงอิหร่านยิงเรือไทย เชิญทูตอิหร่านอิหร่านมาคุยแล้ว

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569

ชูษี เชิญยิ้ม สูญเสียคุณแม่วัย 84 หลังเส้นเลือดสมองแตก นอนป่วยติดเตียง 2 ปี

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมเจ้าท่าขึ้นบัญชี 45 เรือเฝ้าระวัง ห้ามจดทะเบียนซ้ำ

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
สุรชัย สมบัติเจริญ เผยโฉมภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย เผย 40 ปีที่รักกันมา แม้ต้องอยู่ห่างกันก็ไม่เคยหย่าร้าง

ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ เปิดตัวภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสแบบเงียบๆ มากว่า 40 ปี สวยหล่อเหมาะสมกันมาก

เผยแพร่: 12 มีนาคม 2569
Back to top button