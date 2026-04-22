โอ้โห! เพจดัง งัดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชา เปลี่ยนเส้นทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:23 น.
เพจดัง เปิดภาพดาวเทียมแฉ กัมพูชาลอบเปลี่ยนทางน้ำ รุกล้ำดินแดนไทย ชายแดน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ชี้พิกัดชัด 5 จุด

เพจเฟซบุ๊ก Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ ได้เปิดภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ข้อมูลจากภาพชี้ให้เห็นว่าฝั่งกัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำเพื่อรุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตของประเทศไทย พร้อมเปิดเผยพื้นที่เป้าหมายหลายจุดที่ถูกรุกล้ำไปแล้ว

ข้อมูลจากเพจระบุจุดที่ถูกรุกล้ำอย่างชัดเจนจำนวน 5 จุด บริเวณห้วยน้ำใส อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งมีรายละเอียดพิกัดและการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 พิกัด 13.3592806, 102.3480119: ภาพดาวเทียมปี 2013 แสดงแนวคลองน้ำใสโค้งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ภาพปี 2018 พบการเปลี่ยนแปลงทางน้ำอย่างผิดปกติ ภาพล่าสุดแสดงให้เห็นว่าคลองเดิมไม่มีน้ำ ถูกปรับสภาพพื้นที่และมีทางเดินลึกเข้ามาในฝั่งไทย

FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

จุดที่ 2 พิกัด 13.3425843, 102.3500215: พื้นที่นี้ใช้คลองน้ำใสเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ภาพปี 2013 แนวคลองยังคงอยู่ในสภาพปกติ ภาพปี 2015 พบการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศในฝั่งไทย แอดมินเพจเชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือคนไทยเนื่องจากไม่มีร่องรอยการตัดถนนจากฝั่งไทยเข้าไปในพื้นที่ป่าดังกล่าว

FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

จุดที่ 3 พื้นที่ขนาดใหญ่: พบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำให้กลายเป็นแนวค่อนข้างตรง พื้นที่ฝั่งไทยส่วนที่ยื่นเข้าไปถูกฝั่งกัมพูชารุกล้ำเข้ามาใช้ประโยชน์ทำมาหากิน

จุดที่ 4 ลักษณะคล้ายจุดที่ 3: มีความพยายามตัดเส้นทางน้ำให้ตรง ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่อาณาเขตบริเวณดังกล่าวไปเช่นเดียวกัน

FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

จุดที่ 5 ทำลายแนวคลองถมที่ปลูกพืชไร่: ภาพปี 2013 ยังคงเห็นร่องน้ำอย่างชัดเจน ภาพปี 2018 ชาวกัมพูชาได้ขุดทำลายแนวคลองจนเส้นทางน้ำเปลี่ยนทิศทาง มีการถมดินปรับพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม แอดมินเพจเน้นย้ำว่าแม้พื้นที่ตรงนี้จะดูไม่มาก แต่ก็คือแผ่นดินของประเทศไทย

FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ

นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก “Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” เผยว่า ได้รับแจ้งว่าทางกองทัพภาคที่1 กำลังส่งทหารช่างเข้าพื้นที่เพื่อทำการถมคลองที่เปลี่ยนแปลงทางน้ำเหล่านี้ทั้งหมด และจะทำให้น้ำกลับไปไหลตามแนวคลองเดิม พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบและจัดการตลอดทั้งแนวคลองน้ำใสในช่วงนี้

ที่มา: FB/ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ (1 , 2 , 3)

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

