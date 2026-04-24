ข่าวดาราบันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:34 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:36 น.
53

บัว สโรชา ถูกชายชุดดำพกมีดและน้ำกระท่อมบุกปีนเข้าบ้านกลางดึก ก่อนตำรวจ สน.โคกคราม รวบตัวทันควัน เจ้าตัวไม่เห็นด้วยเสรีสารเสพติด ห่วงเด็กในสังคม

แฟนคลับห่วงหนัก บัว สโรชา นักแสดงน้องสาว บีม กวี ออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกคนแปลกหน้าสวมชุดดำทั้งตัว พร้อมพกมีด บุกเข้าบ้านกลางดึกวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. จากนั้นได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม เข้ามาจัดการผู้บุกรุก โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย หลังตรวจสอบพบน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่มีน้ำกระท่อม ในฐานะแม่ลูกสองเธอไม่เห็นด้วยกับการขายหรือครอบครองสารเสพติดใด ๆ เพราะเด็กที่กำลังเติบโตในประเทศอาจเข้าถึงถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย

บัว สโรชา โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานมาก คนทั้งบ้านกลัวกันหมดเพราะมีคนแปลกหน้าใส่ชุดดำทั้งตัว ปีนเข้ามาในบ้านจนต้องเรียกตำรวจมา พอค้นกระเป๋าเจอขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่มีน้ำกระท่อมอยู่เต็มเลย พร้อมมีดพก

พี่ ๆ เจ้าหน้าที่สน.โคกครามเดินทางมาเร็วมาก ๆ และทำการจับกุมผู้บุกรุกทันที ขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ

จากเหตุการณ์นี้ส่วนตัวด้วยความเป็นแม่ของลูกสองคน บัวไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องการขายหรือครอบครอง (สารเสพติดใด ๆ ก็ตามเสรี) โดยเฉพาะใบกระท่อมที่มีขายอยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศแบบนี้เลย

มันควรแล้วหรือคะที่ยังต้องให้เด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ นี่ยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ตอนนี้บัวก็สะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูค่ะ ขอให้ไม่ต้องมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกค่ะ และขอเป็นอีกเสียงที่คัดค้านเรื่องการครอบครอง ขายหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างสุดใจค่ะ”

ภาพจาก Facebook : Updobybuablink

 

ขณะที่ ตั้ม พิพัทธ์ สามีของสาวบัว โพสต์ข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาจับกุมตัวชายคนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ระบุว่า “อยากขอบคุณ สน. โคกครามตรงนี้เพราะอยากให้โซเชียลได้รู้ว่า ของจริงไม่เหมือนในหนังที่เราดูหรือได้ยินมา เพราะของจริงตำรวจมาไวมากกกกกก

ตอนโทรแจ้งความ เจ้าหน้าที่สอบถามกระชับ แป๊ปเดียวมาถึงจุดเกิดเหตุ จัดการทุกอย่างได้เร็วจนรู้สึกปลอดภัย ขอบคุณจริง ๆครับ”

ภาพจาก Facebook : Updobybuablink
ภาพจาก Facebook : Updobybuablink

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

