บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

บัว สโรชา ถูกชายชุดดำพกมีดและน้ำกระท่อมบุกปีนเข้าบ้านกลางดึก ก่อนตำรวจ สน.โคกคราม รวบตัวทันควัน เจ้าตัวไม่เห็นด้วยเสรีสารเสพติด ห่วงเด็กในสังคม
แฟนคลับห่วงหนัก บัว สโรชา นักแสดงน้องสาว บีม กวี ออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกคนแปลกหน้าสวมชุดดำทั้งตัว พร้อมพกมีด บุกเข้าบ้านกลางดึกวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา เวลาประมาณ 23.00 น. จากนั้นได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม เข้ามาจัดการผู้บุกรุก โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย หลังตรวจสอบพบน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่มีน้ำกระท่อม ในฐานะแม่ลูกสองเธอไม่เห็นด้วยกับการขายหรือครอบครองสารเสพติดใด ๆ เพราะเด็กที่กำลังเติบโตในประเทศอาจเข้าถึงถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย
บัว สโรชา โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ยาวนานมาก คนทั้งบ้านกลัวกันหมดเพราะมีคนแปลกหน้าใส่ชุดดำทั้งตัว ปีนเข้ามาในบ้านจนต้องเรียกตำรวจมา พอค้นกระเป๋าเจอขวดน้ำอัดลมขวดใหญ่ที่มีน้ำกระท่อมอยู่เต็มเลย พร้อมมีดพก
พี่ ๆ เจ้าหน้าที่สน.โคกครามเดินทางมาเร็วมาก ๆ และทำการจับกุมผู้บุกรุกทันที ขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ส่วนตัวด้วยความเป็นแม่ของลูกสองคน บัวไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องการขายหรือครอบครอง (สารเสพติดใด ๆ ก็ตามเสรี) โดยเฉพาะใบกระท่อมที่มีขายอยู่ทุกซอกทุกมุมของประเทศแบบนี้เลย
มันควรแล้วหรือคะที่ยังต้องให้เด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ นี่ยังโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ แต่ตอนนี้บัวก็สะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูค่ะ ขอให้ไม่ต้องมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกค่ะ และขอเป็นอีกเสียงที่คัดค้านเรื่องการครอบครอง ขายหรือเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างสุดใจค่ะ”
ขณะที่ ตั้ม พิพัทธ์ สามีของสาวบัว โพสต์ข้อความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เดินทางมาจับกุมตัวชายคนดังกล่าวอย่างรวดเร็ว ระบุว่า “อยากขอบคุณ สน. โคกครามตรงนี้เพราะอยากให้โซเชียลได้รู้ว่า ของจริงไม่เหมือนในหนังที่เราดูหรือได้ยินมา เพราะของจริงตำรวจมาไวมากกกกกก
ตอนโทรแจ้งความ เจ้าหน้าที่สอบถามกระชับ แป๊ปเดียวมาถึงจุดเกิดเหตุ จัดการทุกอย่างได้เร็วจนรู้สึกปลอดภัย ขอบคุณจริง ๆครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักแสดงหุ่นนิ่ง ตบหัวลูกชาย บัว สโรชา ด้าน ตั้ม รับโกรธแต่ลูกก็ผิด น้องพีร์ แนะส่งคลิปให้ตร.
- บีม กวี ควงภรรยา ออย อฏิพรณ์ เฉลยเพศลูกแฝดในท้อง กลางรายการแฉ
- ‘บีม – ออย’ เปิดใจมีลูกยาก จนต้องปรึกษาแพทย์
