ข่าวดาราบันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

GIFT T. เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:11 น.
58
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! แจงเป็นคนติดสกินชิพ ยันแค่เพื่อนเล่นกัน ดีใจอีกฝ่ายบอกเป็นจูบแรกในรอบ 10 ปี ย้ำให้จูบซ้ำยังได้

จากประเด็นร้อนช่วงสงกรานต์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งานติ๊กต็อกบัญชี Black Star’s Whisper บันทึกภาพบรรยากาศภายในปาร์ตี้เล่นน้ำ แต่ดันไปเห็นช็อตเด็ดหน้าเวทีเผยให้เห็นนาที พระเอกหนุ่ม ฟิล์ม ธนภัทร และอินฟลูเอนเซอร์ดัง นนท์ อินทนนท์ กำลังจูบปากกันท่ามกลางสายตากลุ่มเพื่อน และผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ นับร้อย

จนเกิดคำถามขึ้นในโลกออนไลน์ว่า “จูบจริงหรือคอนเทนต์” แต่ก็ยังไม่มีใครปริปากถึงเรื่องนี้ มีเพียงแค่ นนท์ อินทนนท์ โพสต์ข้อความ “คิดถึงสงกรานต์” ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังคลิปเป็นข่าวดังเพียงเท่านั้น

นนท์ อินทนนท์ โพสต์หลังคลิปหลุด จูบปาก คนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร วันสงกรานต์

ล่าสุด (23 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอทั้ง ฟิล์ม ธนภทัร และ นนท์ อินทนนท์ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แต่ทั้งคู่มาร่วมงานคนละงาน และคนลนชั้นกัน แต่ก็ได้จับมาสัมภาษณ์ถึงคลิปจูบกันที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสักหน่อย

เริ่มต้นที่อินฟลูฯ ชื่อดัง นนท์ อินทนนท์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นคนแรก หลังเดินทางมาร่วมงาน SALZ พร้อมบวก ณ ลาน Eden ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นนท์ ได้เปิดใจถึงคลิปจูบกับ ฟิล์ม ธนภัทร แบบติดตลกว่า “จริง ๆ ผู้ชายเขามาช่วยผายปอด เพราะน้ำฉีดมาเยอะมาก เราจบน้ำ จะนอนให้ผายปอดก็ไม่ได้โดนคนเหยียบหน้า ก็เลยยืนให้ผู้ชายผายปอดเพื่อช่วยชีวิต

แต่เอาความจริงเลยคือ ผู้ชายเขาเอ็นดู และสนิทกันอยู่แล้ว หลังจากวันนั้นก็คุยกันมาตลอด ก็สนิทกันมากขึ้น จริง ๆ ก่อนหน้านี้เขาเคยมาดูละครเวทีของเราล่าสุด และเราเองก็ติดตามผลงานเขามาตลอด ก็เลยเคยเจอกัน จริง ๆ แล้วเหมือนวันนั้นเจอกันก็เหมือนแซวกันไปแซวกันมา ก็เลยแบบเออเพื่อนชายเล่นกัน เพื่อนเล่นกันขำ ๆ

ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยคิดว่าจะมีการถ่ายทำด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเราเล่นกัน แล้วมันเป็นช่วงเวลาสั้นมาก แต่คลิปมันเหมือนดูยาว จริง ๆ มันไม่ได้ดูแรงขนาดนั้น มันก็เป็นแค่การจูบปากกันเฉย ๆ ซึ่งจริง ๆ มันก็เป็นโอกาสของเราด้วย มันคือช่วงเวลาสำคัญจริง ๆ ในชีวิตเรา เกิดมาเข้าปีที่ 10 แล้วไม่โดนใครจูบเลย เป็นจูบแรกในชีวิตจริงในรอบ 10 ปี มันเหมือนชีวิตเราแบบจะอีกกี่ปีถึงจะหาแบบนี้ได้ เลยรู้สึกว่าเราควรตักตวงชีวิต ตักตวงโอกาส มันมาถึงเราแล้ว มันอยู่ตรงหน้าแล้วจะไม่คว้าหรอ

ตอนนั้นมันเป็นฟิลลิงแบบเหมือนเข้าเส้นเลือดไปประมาณหนึ่งแล้ว เราก็รู้สึกว่ามันจะมีสักกี่คนที่จะได้จูบกับพระเอกแถวหน้า มันก็ถือเป็นกำไรของเราแล้ว ก็แฮปปี้ครับ จริง ๆ รอบ 2 คือหมวกเขาหลุดเราก็ไปใส่หมวกให้มันก็เป็นฟิลลิง แฮปปี้ แต่ก็เป็นเพื่อนกัน สนิทกัน จริง ๆ เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วกับเพื่อน ๆ แต่มันไม่ได้มีใครมาถ่ายทำ

ตอนคลิปดังก็แอบกลัวว่ากระแสจะเป็นยังไง ไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ แต่ก็มีเพื่อนส่งมาบอกว่าทุกคนจิ้นอยากให้เป็นแฟนกัน ส่วนตัวไม่ติด แต่ต้องไปถามเขา ล่าสุดก็ได้เจอเขาวันเกิดเขาก็อวยพรไป ถ้าถามว่าเขินไหมมันเป็นฟิลเกรงใจมากกว่าด้วยแฟนคลับด้วยอะไร แต่ ณ โมเมนต์นั้นมันทำไปด้วยความแฮปปี้มีความสุขปล่อยจอยวันสงกรานต์

จริง ๆ เราเป็นคนสาธารณมันก็ต้องมีคนถ่ายอยู่แล้ว ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไร แต่กลัวฝั่งฟิล์มจะยังไง แต่ก็ได้ถามต้นสังกัดแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไร ก็จูบซ้ำได้เลย หลังจากนี้ก็ฝากไปถามเขาด้วยว่าเขาอยากจูบอีกหรือเปล่า แต่เราไม่ติด ซึ่งหลังจากวันนั้นฟิล์มก็ทักมาขอโทษ เราก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นกำไรเรานะ”

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน-3

ต่อมาถึงคิว ฟิล์ม ธนภัทร เข้าวงสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กันบ้าง โดยหนุ่มฟิล์ม เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า “จริง ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรเพื่อนกันเล่นกัน ตนติดสกินชิพ แล้วเรารู้จักกันมาก่อนเลยรู้สึกว่ามันน่ารัก ก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ชายคนแรกในรอบ 10 ปีของนนท์ นายแม่ก็อนุญาตให้จูบได้ ก็จูบซ้ำได้ คืนกำไรให้กับคนดู เพราะเอาจริง ๆ ก็เล่นแบบนี้กับทุกคนที่สนิทที่จะสนิทใจเล่นกันแบบนี้

ถ้าคนรู้จักกับตนจริง ๆ จะรู้ว่าเป็นคนติดสกินชิพ ชอบอ้อน ชอบแตะตัว กอด คนรอบตัวจะเข้าใจและรู้อยู่แล้ว ไม่ได้คิดอะไร เพราะเป็นเพื่อนกัน หลายคนก็มีภาพอย่างนี้ก็ไม่เห็นแปลก ไม่ได้ตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้น เพราะเพื่อนกันก็เล่นกันเป็นปกติ ก็มีทักไปขอโทษเขาแล้ว เขาก็บอกโอเค ก็เป็นห่วงซึ่งกันและกัน เอาจริง ๆ โมเมนต์สงกรานต์ทุกคนก็สนุก ทุกคนก็เข้าใจ แล้วตัวเองก็ติดสกินชิพ ติดเล่นอะไรแบบนี้ นนท์เขาก็เป็นแบบนี้ก็เล่นกัน ไม่เห็นมีอะไรให้ต้องคิดเยอะ”

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน-1

@peachkyky2

เปิดใจครั้งแรก "นนท์ อินทนนท์"จุ๊บบรรลือโลก(โซเชียล)"ฟิล์ม ธนภัทร" วันสงกรานต์

♬ เสียงต้นฉบับ – พีชกีกีรีพอร์ต – พีชกีกีรีพอร์ต

@peachkyky2

"ฟิล์ม ธนภัทร"ดีใจเป็นจูบในรอบ10ปีของ"นนท์ อินทนนท์"ไม่ซีเรียสคลิปจูบเพราะติดสกินชิพ วอนอย่าทำกับใครอีกหลังเจอคนจู่โจมจะหอมแก้ม

♬ เสียงต้นฉบับ – พีชกีกีรีพอร์ต – พีชกีกีรีพอร์ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @peachkyky2

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

15 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

32 นาที ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

34 นาที ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

44 นาที ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง

59 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พายเหมาลูกชิ้น เจอดราม่าแม่ค้าไม่นับไม้ จ่าย 500 แต่ตอบกลับไม่เป็นไร ข่าว

พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง ข่าว

สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว 24 เม.ย. 69 ข่าว

วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแม่&quot; อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:11 น.
58
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button