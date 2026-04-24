เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! แจงเป็นคนติดสกินชิพ ยันแค่เพื่อนเล่นกัน ดีใจอีกฝ่ายบอกเป็นจูบแรกในรอบ 10 ปี ย้ำให้จูบซ้ำยังได้
จากประเด็นร้อนช่วงสงกรานต์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้งานติ๊กต็อกบัญชี Black Star’s Whisper บันทึกภาพบรรยากาศภายในปาร์ตี้เล่นน้ำ แต่ดันไปเห็นช็อตเด็ดหน้าเวทีเผยให้เห็นนาที พระเอกหนุ่ม ฟิล์ม ธนภัทร และอินฟลูเอนเซอร์ดัง นนท์ อินทนนท์ กำลังจูบปากกันท่ามกลางสายตากลุ่มเพื่อน และผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ นับร้อย
จนเกิดคำถามขึ้นในโลกออนไลน์ว่า “จูบจริงหรือคอนเทนต์” แต่ก็ยังไม่มีใครปริปากถึงเรื่องนี้ มีเพียงแค่ นนท์ อินทนนท์ โพสต์ข้อความ “คิดถึงสงกรานต์” ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังคลิปเป็นข่าวดังเพียงเท่านั้น
นนท์ อินทนนท์ โพสต์หลังคลิปหลุด จูบปาก คนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร วันสงกรานต์
ล่าสุด (23 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอทั้ง ฟิล์ม ธนภทัร และ นนท์ อินทนนท์ ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แต่ทั้งคู่มาร่วมงานคนละงาน และคนลนชั้นกัน แต่ก็ได้จับมาสัมภาษณ์ถึงคลิปจูบกันที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสักหน่อย
เริ่มต้นที่อินฟลูฯ ชื่อดัง นนท์ อินทนนท์ ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นคนแรก หลังเดินทางมาร่วมงาน SALZ พร้อมบวก ณ ลาน Eden ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ โดย นนท์ ได้เปิดใจถึงคลิปจูบกับ ฟิล์ม ธนภัทร แบบติดตลกว่า “จริง ๆ ผู้ชายเขามาช่วยผายปอด เพราะน้ำฉีดมาเยอะมาก เราจบน้ำ จะนอนให้ผายปอดก็ไม่ได้โดนคนเหยียบหน้า ก็เลยยืนให้ผู้ชายผายปอดเพื่อช่วยชีวิต
แต่เอาความจริงเลยคือ ผู้ชายเขาเอ็นดู และสนิทกันอยู่แล้ว หลังจากวันนั้นก็คุยกันมาตลอด ก็สนิทกันมากขึ้น จริง ๆ ก่อนหน้านี้เขาเคยมาดูละครเวทีของเราล่าสุด และเราเองก็ติดตามผลงานเขามาตลอด ก็เลยเคยเจอกัน จริง ๆ แล้วเหมือนวันนั้นเจอกันก็เหมือนแซวกันไปแซวกันมา ก็เลยแบบเออเพื่อนชายเล่นกัน เพื่อนเล่นกันขำ ๆ
ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยคิดว่าจะมีการถ่ายทำด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนเราเล่นกัน แล้วมันเป็นช่วงเวลาสั้นมาก แต่คลิปมันเหมือนดูยาว จริง ๆ มันไม่ได้ดูแรงขนาดนั้น มันก็เป็นแค่การจูบปากกันเฉย ๆ ซึ่งจริง ๆ มันก็เป็นโอกาสของเราด้วย มันคือช่วงเวลาสำคัญจริง ๆ ในชีวิตเรา เกิดมาเข้าปีที่ 10 แล้วไม่โดนใครจูบเลย เป็นจูบแรกในชีวิตจริงในรอบ 10 ปี มันเหมือนชีวิตเราแบบจะอีกกี่ปีถึงจะหาแบบนี้ได้ เลยรู้สึกว่าเราควรตักตวงชีวิต ตักตวงโอกาส มันมาถึงเราแล้ว มันอยู่ตรงหน้าแล้วจะไม่คว้าหรอ
ตอนนั้นมันเป็นฟิลลิงแบบเหมือนเข้าเส้นเลือดไปประมาณหนึ่งแล้ว เราก็รู้สึกว่ามันจะมีสักกี่คนที่จะได้จูบกับพระเอกแถวหน้า มันก็ถือเป็นกำไรของเราแล้ว ก็แฮปปี้ครับ จริง ๆ รอบ 2 คือหมวกเขาหลุดเราก็ไปใส่หมวกให้มันก็เป็นฟิลลิง แฮปปี้ แต่ก็เป็นเพื่อนกัน สนิทกัน จริง ๆ เล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วกับเพื่อน ๆ แต่มันไม่ได้มีใครมาถ่ายทำ
ตอนคลิปดังก็แอบกลัวว่ากระแสจะเป็นยังไง ไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ แต่ก็มีเพื่อนส่งมาบอกว่าทุกคนจิ้นอยากให้เป็นแฟนกัน ส่วนตัวไม่ติด แต่ต้องไปถามเขา ล่าสุดก็ได้เจอเขาวันเกิดเขาก็อวยพรไป ถ้าถามว่าเขินไหมมันเป็นฟิลเกรงใจมากกว่าด้วยแฟนคลับด้วยอะไร แต่ ณ โมเมนต์นั้นมันทำไปด้วยความแฮปปี้มีความสุขปล่อยจอยวันสงกรานต์
จริง ๆ เราเป็นคนสาธารณมันก็ต้องมีคนถ่ายอยู่แล้ว ส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไร แต่กลัวฝั่งฟิล์มจะยังไง แต่ก็ได้ถามต้นสังกัดแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไร ก็จูบซ้ำได้เลย หลังจากนี้ก็ฝากไปถามเขาด้วยว่าเขาอยากจูบอีกหรือเปล่า แต่เราไม่ติด ซึ่งหลังจากวันนั้นฟิล์มก็ทักมาขอโทษ เราก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นกำไรเรานะ”
ต่อมาถึงคิว ฟิล์ม ธนภัทร เข้าวงสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กันบ้าง โดยหนุ่มฟิล์ม เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า “จริง ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรเพื่อนกันเล่นกัน ตนติดสกินชิพ แล้วเรารู้จักกันมาก่อนเลยรู้สึกว่ามันน่ารัก ก็ดีใจที่ได้เป็นผู้ชายคนแรกในรอบ 10 ปีของนนท์ นายแม่ก็อนุญาตให้จูบได้ ก็จูบซ้ำได้ คืนกำไรให้กับคนดู เพราะเอาจริง ๆ ก็เล่นแบบนี้กับทุกคนที่สนิทที่จะสนิทใจเล่นกันแบบนี้
ถ้าคนรู้จักกับตนจริง ๆ จะรู้ว่าเป็นคนติดสกินชิพ ชอบอ้อน ชอบแตะตัว กอด คนรอบตัวจะเข้าใจและรู้อยู่แล้ว ไม่ได้คิดอะไร เพราะเป็นเพื่อนกัน หลายคนก็มีภาพอย่างนี้ก็ไม่เห็นแปลก ไม่ได้ตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้น เพราะเพื่อนกันก็เล่นกันเป็นปกติ ก็มีทักไปขอโทษเขาแล้ว เขาก็บอกโอเค ก็เป็นห่วงซึ่งกันและกัน เอาจริง ๆ โมเมนต์สงกรานต์ทุกคนก็สนุก ทุกคนก็เข้าใจ แล้วตัวเองก็ติดสกินชิพ ติดเล่นอะไรแบบนี้ นนท์เขาก็เป็นแบบนี้ก็เล่นกัน ไม่เห็นมีอะไรให้ต้องคิดเยอะ”
อ้างอิงจาก : TikTok @peachkyky2
