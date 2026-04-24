ข่าว

พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:59 น.
63
พิมรี่พายเหมาลูกชิ้น เจอดราม่าแม่ค้าไม่นับไม้ จ่าย 500 แต่ตอบกลับไม่เป็นไร

ดราม่าคลิป พิมรี่พายเหมาลูกชิ้นทั้งร้านแจกเด็ก แต่เสร็จแม่ค้าไม่ได้นับไม้ เสนอให้ 100 ไม้ 500 บ้าน แต่อีกฝั่งตอบ “ไม่เป็นไร” จึงให้เพิ่มเป็น 1,000 บาท ชาวเน็ตสงสัยจำนวนถึงจริงหรอ?

ส่งต่อน้ำใจ! พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์คนดัง เจอเด็ก ๆ ชนเผ่าลีซอที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเล่นน้ำตกแต่หาน้ำตกไม่เจอ เธอจึงเหมาลูกชิ้นทอดจากร้านใกล้ ๆ เลี้ยงเด็ก ๆ เพื่อเป็นการปลอบใจ จากนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณ ฝั่งแม่ค้าร้านขายลูกค้าก็ทอดลูกชิ้นตามปกติ ต่อมาสาวพิมรี่พายก็ชวนให้ทุกคนเข้ามาทานด้วยกัน

ต่อมา แม่ค้าออนไลน์คนดังสอบถามว่าทำไมเด็ก ๆ ถึงมาเล่นน้ำตกกันวันนี้ ซึ่งเด็ก ๆ ตอบกลับว่า “ไม่มีตังค์ครับ” จากนั้นพิมรี่พายก็คิดเกมส์ขึ้นมา หากใครทำท่าหัวใจเธอจะแจกเงินให้ ซึ่งเด็กทุกคนต่างเดินเข้ามาทำท่าหัวใจให้เธอ ฝั่งพิมรี่พายก็แจกเงินให้คนละ 100 บาท เมื่อหันกล้องไปที่แม่ค้าขายลูกชิ้นก็ทำท่าหัวใจเช่นเดียวกัน พิมรี่พายจึงให้เงิน 100 บาทไปด้วย

หลังจากทานลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิมรี่พายจึงเดินมาสอบถามว่าราคาลูกชิ้นที่ทอดทั้งหมดมีกี่ไม้ ฝั่งแม่ค้าตอบกลับว่า “ไม่ได้นับเลย” เธอสอบถามว่าลูกชิ้นไม้ละเท่าไหร่ แม่ค้าตอบกลับว่า “ไม้ละ 5 บาท ไม่ขายแพง ขายบ้านเราก็ถูก ๆ หน่อย” พิมรี่พายตกใจกับราคาที่ได้ยิน พร้อมถามต่อว่าคิดราคาเท่าไหร่ เมื่อไม่รู้ว่าลูกชิ้นทั้งหมดกี่ไม้ เธอจึงถามต่อว่าหนึ่งวันขายลูกชิ้นได้เท่าไหร่ ฝั่งแม่ค้าตอบกลับว่า “ไม่ได้นับเหมือนกัน”

เมื่อหาข้อสรุปไม่ได้ พิมรี่พายถามว่า 100 ไม้ถึงไหม แต่แม่ค้ายังตอบกลับเช่นเดิมว่า “ไม่รู้” เธอจึงสรุปให้ว่า 100 ไม้ ราคาไม้ละ 5 บาท คิดเป็นเงิน 500 บาท ฝั่งแม่ค้าตอบกลับว่า “ก็ตามใจ ไม่เป็นไร” หลังได้คำตอบดังนั้น พิมรี่พายจึงจี้ถามต่อว่า “100 ไม้ แม่ว่าถึงไหม” อีกฝ่ายกล่าวว่า “ก็คงจะถึง” เธอจึงสรุปให้ว่า 200 ไม้ พร้อมนับเงินแบงค์ 100 บาท 10 ใบให้ดู และพูดว่า “แม่นับก่อนไหม” ฝั่งแม่ค้ากล่าวว่า “ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรจ้ะ ขอบคุณค่ะ”

หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าลูกชิ้นที่พิมรี่พายเหมาไปทั้งร้านน่าจะไม่ถึง 100 ไม้ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าฝั่งพิมรี่พายอาจจะติดใจกับคำว่า “ไม่เป็นไร” หลังจากที่เธอเสนอให้เหมารวม 100 ไม้จึงเพิ่มให้เป็น 200 ไม้

ภาพจาก Facebook : Pimrypie – พิมรี่พาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
63
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

