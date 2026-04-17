นนท์ อินทนนท์ โพสต์หลังคลิปหลุด จูบปาก คนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร วันสงกรานต์

หลุดคลิปคนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร จูบปาก นนท์ อินทนนท์ กลางปาร์ตี้สงกรานต์ หวานฉ่ำต่อหน้าคนนับร้อย ชาวเน็ตแห่ถามจริงหรือหลอก?
อะไรยังไงกันคะเนี่ย ควันหลงสงกรานต์ที่ว่าฉ่ำปอดแล้ว ยังไม่เท่าคลิปหลุดคนหน้าคล้าย พระเอกหนุ่มหุ่นแซ่บ “ฟิล์ม ธนภัทร” เจ้าของฉายา สามีแห่งชาติ ร่วมปาร์ตี้เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน แต่คนระแวกนั้นต้องหยุดอึ้งพักหนึ่ง เมื่อจู่ ๆ คนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร ดันไปจูบปากกับคนหน้าคล้ายอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “นนท์ อินทนนท์” แล้วไม่ใช่แค่การจูบครั้งเดียว แต่จูบกันถึง 2 ครั้ง แบบไม่ได้มีใครขัดขืน
โดยบุญชีติ๊กต็อก Black Star’s Whisper เจ้าของโพสต์ดังกล่าวบังเอิญถ่ายติดช็อต ฟิล์ม จูบ นนท์ อินทนนท์ ได้พอดิบพอดีเลยนำมาโพสต์ลงในช่องของตัวเอง พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “สงกรานต์หวานมากกกกกก….กำลังถ่ายวิวอยู่ดีๆ คือแทบจะอุดปากกรี๊ดดดด จูบกันแบบนี้เลยหรออออ๊ากกกก” ซึ่งคลิปหลุดนี้มีคนเข้าชมแล้วกว่า 4.8 แสนครั้ง ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่แห่ถามกันเข้ามาว่าเรื่องจริงหรือแค่หยอกกันเล่นเฉย ๆ
หลังจากคลิปถูกแชร์ต่อกันจนเต็มโซเชียล ทางด้าน นนท์ อินทนนท์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ออกมาโพสต์ข้อความให้กระตุกต่อมเอ๊ะชาวเน็ตผ่านทางอินสตาแกรมาส่วนตัวทันที โดยระบุเป็นประโยคสั้น ๆ ที่ดูจะเชื่อมโยงกับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่า “คิดถึงสงกรานต์อ่ะ (พร้อมด้วยอีโมจิหยดน้ำและวิบวับ)” ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับต่างก็แห่เข้ามาแซวกันไม่ขาดสาย ถึงขนาดที่ หญิง รฐา และ ดีเจบุ๊คโกะ ยังร่วมวงแซวด้วยเลย รวมถึงพยายามเค้นถามความจริงจากปากเจ้าตัว แต่ก็ไร้ซึ่งคำตอบใด ๆ
ขณะที่ทางโซเชียลของ ฟิล์ม ธนภัทร ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ เกี่ยวกับคลิปหลุด มีเพียงแค่การโปรโมทละครของเจ้าตัวที่กำลังจะออนแอร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้น ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
@notyourmainacccc
สงกรานต์หวานมากกกกกก….กำลังถ่ายวิวอยู่ดีๆ คือแทบจะอุดปากกรี๊ดดดด จูบกันแบบนี้เลยหรออออ๊ากกกก #fyp #songkran2026 #filmthanapat #foryoupage #ฟิล์มธนภัทร
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฟิล์ม ธนภัทร ฉุนกลางไลฟ์ ถูกชาวเน็ตถาม ‘พี่เป็นเกย์ปะ’
- เปิดใจ ฟิล์ม ธนภัทร เสาหลักของครอบครัว หล่อขนาดนี้ ยังถูกบอกเลิกก่อนตลอด
- เปิดภาพ ฟิล์ม ธนภัทร พระเอกแม่หยัว จากเด็กอ้วน โตมาเป็นหนุ่มแซ่บ
อ้างอิงจาก : TikTok Black Star’s Whisper IG intanont246
ติดตาม The Thaiger บน Google News: