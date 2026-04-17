โรงพยาบาลบางปะหัน มอบประกาศนียบัตร ให้หนูน้อย 5 ขวบ ช่วยปฐมพยาบาลยาย
โรงพยาบาลบางปะหัน มอบประกาศนียบัตร ให้หนูน้อย 5 ขวบ ช่วยปฐมพยาบาลยาย หลังยายถูกสังกะสีบ่ด เป็นแผลฉีดขาดทำให้เลือดไหลมาก
โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า โรงพยาบาลบางปะหันขอมอบประกาศนียบัตรหนูน้อยนักปฐมพยาบาลให้แก่ ดช.ธีระพงค์ (น้องนะโม) ดอกไม้พุ่ม อายุ 5 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตานิม โดยน้องนะโมได้ช่วยปฐมพยาบาลห้ามเลือดที่แผลให้คุณยาย ที่เกิดอุบัติเหตุถูกสังกะสีบาดเป็นแผลฉีกขาดบริเวณขามีเลือดไหลปริมาณมาก
โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดและทำแผลให้คุณยาย จนทำให้คุณยายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลบางปะหันอย่างปลอดภัย อีกทั้งขอชื่นชมครอบครัวของน้องนะโมและคณาจารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตานิมที่ให้การอบรมสั่งสอนการปฐมพยาบาลจนนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงเป็นอย่างดีค่ะ
