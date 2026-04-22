หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ
หนุ่มชาวจีนเมาหนัก ลวนลามจับก้นสาวไทยหน้าผับ พอกลุ่มการ์ดเข้าห้ามกลับโวยวายปาแก้วใส่ สุดท้ายโดนรวบตัวจนคิ้วแตก
22 เม.ย.2569 เมื่อเวลา 01.00 น. ศูนย์วิทยุ สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในสถานบันเทิงชื่อดังย่านถนนพัทยาใต้ หลังรับแจ้งจึงวิทยุสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่มการ์ดของสถานบันเทิงกำลังควบคุมตัวชายชาวจีนรายหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพเมาสุราอย่างหนัก มีอาการโวยวายเสียงดัง โดยมีหญิงสาวผู้เสียหาย 2 รายอยู่ในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าระงับสถานการณ์ ก่อนควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไปยัง สภ.เมืองพัทยา
เมื่อถึงโรงพัก ชายชาวจีนยังคงมีอาการเอะอะโวยวายไม่หยุด เจ้าหน้าที่จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าทำการปฐมพยาบาล หลังพบบาดแผลแตกบริเวณคิ้วซ้าย มีเลือดไหลอาบใบหน้าและเสื้อผ้า
จากการสอบถาม น.ส.จ๊ะ อายุ 19 ปี และ น.ส.ปาล์ม อายุ 20 ปี ผู้เสียหาย ให้การว่า ขณะกำลังยืนรอเพื่อเข้าใช้บริการสถานบันเทิง ชายชาวจีนได้เข้ามาก่อกวนและลวนลาม โดยใช้มือจับก้น น.ส.จ๊ะ ถึง 3 ครั้ง แม้พยายามอดทนในช่วงแรก แต่เมื่อเกิดเหตุซ้ำจึงตัดสินใจแจ้งการ์ดให้เข้าช่วยเหลือ
ระหว่างที่การ์ดเข้าระงับเหตุ ชายคนดังกล่าวกลับมีพฤติกรรมก้าวร้าว พยายามใช้เท้าถีบและขว้างแก้วใส่ผู้เสียหาย แต่ไม่ถูกตัว ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนกับการ์ดและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด โดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมลักษณะนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือมีสถานะเช่นใดก็ตาม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านอย่างละเอียด ขณะที่ชายชาวจีนยังอยู่ในอาการมึนเมา จึงควบคุมตัวไว้ก่อน รอให้มีสติจึงจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
