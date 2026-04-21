ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! คลิปญี่ปุ่นแผ่นดินไหว ลูกค้าก้มหลบของร่วงในร้านรองเท้า เอาชีวิตรอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 10:27 น.
71
คลิปแผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.7 คนหลบในร้านขายรองเท้า

คลิปนาทีแผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.7 ประชาชนก้มหลบของร่วงหล่นกลางร้านขายรองเท้า รัฐบาลสั่งเฝ้าระวังภัยระดับเมกะเควกใน 182 เมืองชายฝั่ง กำชับประชาชนเตรียมเส้นทางอพยพ

เพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญ บรรดานักช้อปในร้านขายรองเท้าแห่งหนึ่งพากันก้มหัวหลบสิ่งของที่ร่วงหล่นลงมา ขณะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (20 เมษายน 2569) สำนักข่าวเอ็นเอชเค (NHK) ยังเผยแพร่ภาพสิ่งของแขวนแกว่งไปมา และประชาชนต้องนั่งยอง ๆ เพื่อหลบภัยกลางศูนย์การค้าในจังหวัดอาโอโมริ

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น รายงานว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16.52 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 14.52 น. ตามเวลาประเทศไทย ศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งซันริคุ มีความลึกประมาณ 19 กิโลเมตร วัดความรุนแรงได้ขนาด 7.7

เหตุแผ่นดินไหวส่งผลให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิในช่วงสั้น ๆ เครื่องวัดพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 80 เซนติเมตรที่ท่าเรือคุจิ และคลื่นสูง 40 เซนติเมตรที่ท่าเรืออีกแห่งในจังหวัดอิวาเตะ ก่อนที่รัฐบาลจะยกเลิกการเตือนภัยทั้งหมดในเวลาต่อมา

คณะรัฐมนตรีและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเฝ้าระวังโอกาสเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับเมกะเควก (Megaquake) ตามแนวร่องลึกคูริลและร่องลึกญี่ปุ่นในช่วงสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่ประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเป็น 1% จากปกติที่มีโอกาสเพียง 0.1% ย้ำว่าประกาศนี้ไม่ใช่การทำนาย แต่ขอให้ประชาชนใน 182 เมืองตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มความพร้อมรับมือและใช้ชีวิตตามปกติ

ขณะที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานที่หลบภัย เส้นทางอพยพ อาหารฉุกเฉิน และกระเป๋าสัมภาระให้พร้อม เพื่ออพยพได้ทันทีหากเกิดเมกะเควก นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติรายงานผู้บาดเจ็บ 2 รายในจังหวัดอาโอโมริและอิวาเตะจากสาเหตุหกล้ม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สั่งระงับการเดินรถไฟชินคันเซ็นเส้นทางเชื่อมโตเกียวและภาคเหนือชั่วคราว ผู้โดยสารต้องรอคอยในขบวนรถและชานชาลา ส่วนสำนักงานความปลอดภัยนิวเคลียร์ยืนยันว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ยังปลอดภัย ไม่มีสิ่งผิดปกติ

การออกประกาศเฝ้าระวังเมกะเควกครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบไม่กี่เดือน หลังจากทางการเคยออกประกาศลักษณะนี้เมื่อเดือนธันวาคมจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 แต่ไม่มีเมกะเควกตามมา

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยรำลึกถึงภัยพิบัติเมื่อ 15 ปีก่อน วันที่ 11 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 และสึนามิยักษ์ถล่มชายฝั่งตอนเหนือ เหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 22,000 คน และประชาชนเกือบ 5 แสนคนต้องทิ้งบ้านเรือน รวมถึงก่อให้เกิดวิกฤตนิวเคลียร์ในฟุกุชิมะ

คลิปแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นในร้านขายรองเท้า
ภาพจาก Facebook : ที’ ลมฟ้าอากาศ
ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : AP และ ที’ ลมฟ้าอากาศ

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

