ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม
ศาลมาเลเซีย พิพากษาจำคุกแอดมินเพจ เป็นระยะเวลา 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม เตือนให้ใช้โซเชียลอย่างมีความรับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า คณะกรรมการการสื่อสารและสื่อประสมมาเลเซีย (MCMC) เปิดเผยว่าศาลพิพากษาจำคุกนาย จอห์น มูล อานัค อาไล วัย 48 ปี เป็นระยะเวลา 10 เดือน ฐานใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ภายหลังจากที่เขาใช้บัญชีสาธารณะเขียนข้อความต่อว่าดูหมิ่นศาสนาอิสลาม
โดยทาง MCMC ระบุว่าชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นแอดมินเพจ Bat Tuo Sai อาศัยอยู่ในรัฐซาราวัก ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่มีเนื้อหาดูหมิ่นโองการในคัมภีร์อัลกุรอาน ใต้โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ อับดุลลาห์ อาห์หมัด บาดาวี นักการเมืองมาเลเซียที่เสียชีวิตเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา
พร้อมย้ำเตือนขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง หรือแตะประเด็นละเอียดอ่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและศาสนา โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทางกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมการศาสนามาเลฯ รวบหญิงวัย 27 ปี ไลฟ์สดทานอาหารช่วงถือศีลอดรอมฎอน
- ศาลอินโดฯ สั่งจำคุก อินฟลูสาวสอง เกือบ 3 ปี ไลฟ์สดไล่ “พระเยซู” ไปตัดผม
- ตาลีบัน ออกกฎใหม่ สามีซ้อมภรรยาและลูกได้ ตราบใดที่กระดูกไม่หัก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: