ศาลมาเลฯ สั่งจำคุกแอดมินเพจ 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 13:19 น.
ศาลมาเลเซีย พิพากษาจำคุกแอดมินเพจ เป็นระยะเวลา 10 เดือน เหตุโพสต์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม เตือนให้ใช้โซเชียลอย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม สำนักข่าว SCMP รายงานว่า คณะกรรมการการสื่อสารและสื่อประสมมาเลเซีย (MCMC) เปิดเผยว่าศาลพิพากษาจำคุกนาย จอห์น มูล อานัค อาไล วัย 48 ปี เป็นระยะเวลา 10 เดือน ฐานใช้อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสม ภายหลังจากที่เขาใช้บัญชีสาธารณะเขียนข้อความต่อว่าดูหมิ่นศาสนาอิสลาม

โดยทาง MCMC ระบุว่าชายคนดังกล่าวซึ่งเป็นแอดมินเพจ Bat Tuo Sai อาศัยอยู่ในรัฐซาราวัก ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นที่มีเนื้อหาดูหมิ่นโองการในคัมภีร์อัลกุรอาน ใต้โพสต์ที่เกี่ยวข้องกับ อับดุลลาห์ อาห์หมัด บาดาวี นักการเมืองมาเลเซียที่เสียชีวิตเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา

พร้อมย้ำเตือนขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ดูหมิ่น สร้างความเกลียดชัง หรือแตะประเด็นละเอียดอ่อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและศาสนา โดยผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษทางกฎหมาย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

