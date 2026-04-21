หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา โพสต์คลิปอาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง กล่าวซึ้ง แกจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป
นับเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียช็อกหัวใจแฟนคลับ รวมถึงคนในวงการบันเทิงอย่างมาก สำหรับการจากไปอย่างกะทันหันของดาราตลกชื่อดัง แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ้าของบทบาทในตำนาน เจ๊ตุ่ม ระเบิดเทิดเทิง เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน สิริอายุ 57 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว รวมถึงเพื่อนร่วมวงการตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดดาราพิธีกรดัง หนูแหม่ม สุริวิภา หลังทราบข่าวการเสียชีวิตของ แดนนี่ ศรีภิญโญ แบบกะทันหัน เจ้าตัวก็ช็อกเป็นอย่างมาก เนื่องจาก แดนนี่ เป็นเพื่อนสนิทคนแรกในวงการบันเทิงของหนูแหม่ม ทั้งสองสนิทกันมากจนขนาดที่หลายคนคิดว่า ทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน
หนูแหม่ม ได้โพสต์คลิปวิดีโอรวมภาพเมื่อครั้ง แดนนี่ ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโต๊ะหนูแหม่ม ทำให้ทั้งคู่ได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้ง และยังอบอุ่นเหมือนวันแรกที่เจอกันเสมอ นอกจากนี้หนูแหม่มยังได้ระบุแคปชั่นไว้อาลัยต่อการจากไปของเพื่อนรักเพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิงด้วยว่า “แกจะอยู่ในความทรงจำฉันตลอดไป ด้วยความอาลัยรักนะเพื่อน” ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความเสียใจจากทั้งคนในวงการ รวมถึงแฟนคลับ
อ้างอิงจาก : IG mamsurivipa
