ลิลลี่ เหงียน ปรบมือให้ ปู มัณฑนา มีกระแสทุกวันเกือบ 2 ปี แนะตั้งสติ ยอมรับความจริง

ลิลลี่ เหงียน เปิดใจถึง ปู มัณฑนา ปรบมือให้ มีกระแสได้ทุกวันเกือบ 2 ปี แนะตั้งสติ ยอมรับความจริงแล้วขอโทษ ยืนยันไม่โกรธ-เกลียด อโหสิกรรมให้ หวังเห็นรุ่นพี่กลับมาทำงานในวงการ
ความคืบหน้าล่าสุด ปู มัณฑนา หิมะทองคำ หลังศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำ อ.1874/2567 ตัดสินจำคุก 2 ปี ในคดีที่ ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ฟ้องความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ล่าสุดมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดี โดยให้วางเงินสดเป็นหลักประกัน, ติดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และเดินทางออกนอกประเทศ
ขณะเดียวกัน ลิลลี่ เหงียน นักแสดงสาวลูกครึ่งลาว-เวียดนาม คู่กรณีของ ปู มัณฑนา เป็นโจทก์ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกฟ้อง ซึ่งคดีความที่เกิดขึ้นยืดเยื้อนาน 2 ปี เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Lilly Nalilly โพสต์คลิปวิดีโอฝากข้อความถึงพี่สาวคนสนิท พร้อมแคปชั่นว่า “มีสติตั้งสติและทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ ถึงแม้จะไม่ได้รักเหมือนเดิมแต่ก็ยังเป็นห่วงนะคะ”
ลิลลี่ เหงียน กล่าวในคลิปวิดีโอว่า “เพราะการกระทำของตัวเองไหม เพราะลี่ก็เฝ้าดูด้วยความเป็นห่วงจริง ๆ นะ ลี่คิดในใจว่าน้องเกาะกระแสพี่ขึ้นไปดัง หนูไม่สามารถทำแบบนั้นได้ ตอนนี้หนูปรบมือให้พี่มาก ๆ พี่สามารถทำให้ตัวเองมีกระแสได้ทุกวันเลยจริง ๆ ข่าวพี่จะเกือบ 2 ปีแล้วไหม ไม่มีวันไหนที่ลดลงไปเลย เพราะฉะนั้นเรามาเอากระแสที่เรามีอยู่ตรงนี้ กลับมาตั้งสติใหม่ดีไหม
หนูยังยืนยันคำเดิมนะว่าไม่โกรธ ไม่เกลียดพี่ และให้อภัยในสิ่งที่พี่กระทำด้วย เพราะฉะนั้นอโหสิกรรมให้กันแล้วก็อโหสิกรรมให้ทุกคน ยอมรับความจริงแล้วขอโทษ หนูเชื่อมั่นเลยว่าทุกเรื่องที่มันร้าย ๆ จะกลายเป็นดี เพราะฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้พี่
พี่อย่าโกรธใครอีกเลยนะ เมตตากันเอาไว้ดีไหม เพราะว่าอยากเห็นพี่อยู่ในวงการบันเทิงนี้ด้วยกัน หนูก็เป็นรุ่นน้องที่มาใหม่ อยากจะเห็นพี่โลดแล่นอยู่ในวงการนี้ เผื่อวันหนึ่งในอนาคตหนูจะได้เป็นนักแสดงร่วมกับพี่อย่างเงี้ย”
