ข่าวต่างประเทศ

Aindravudh เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 15:49 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 15:49 น.
สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะกัลโช่เซเรียอา โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณีในเมืองมิลาน จัดอีเวนต์บังหน้าธุรกิจสีเทา พบผู้เล่นกว่า 70 คนมีเอี่ยวแต่ไร้ความผิด

สำนักข่าวในประเทศอิตาลีเปิดเผยรายชื่อนักฟุตบอลอาชีพหลายคนที่มีส่วนพัวพันกับการสืบสวนคดีเครือข่ายค้าประเวณี สื่อมวลชนออกมายืนยันชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีหรือสอบสวนผู้เล่นเหล่านี้ในข้อหากระทำความผิดทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 4 คนเพื่อสอบสวนกรณีบริษัทรับจัดงานอีเวนต์ในเมืองมิลานใช้ธุรกิจบังหน้าเครือข่ายค้าประเวณี บริษัทขายแพ็กเกจงานปาร์ตี้สุดหรูแบบครบวงจรให้แก่บุคคลร่ำรวย ครอบคลุมถึงที่พักในโรงแรม งานเลี้ยง หญิงบริการ รวมถึงการใช้แก๊สหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอิตาลีหากนำมาใช้เพื่อความบันเทิง

กฎหมายของอิตาลีไม่ได้ระบุว่าการค้าประเวณีเป็นอาชญากรรม แต่การแสวงหาผลกำไรจากการค้าประเวณีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

กลุ่มผู้ต้องหาจัดงานปาร์ตี้ในเมืองมิลานรวมถึงบนเกาะมิโคนอสของประเทศกรีซ สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีนักฟุตบอลอาชีพประมาณ 70 คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ ผู้เล่นมาจากสโมสรชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอซี มิลาน อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส เฮลลาส เวโรนา

สำนักงานอัยการเมืองมิลานกำลังรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมวิเคราะห์คำค้นหาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ต้องหา หนังสือพิมพ์อิลจอร์นาเล สำนักข่าวอันซา กอร์ริเอเรเดลโลสปอร์ต ตุ๊ตโต้สปอร์ต

รายงานตรงกันว่าพบรายชื่อนักฟุตบอลประมาณ 65 คนปรากฏในสำนวนการสอบสวนของอัยการ รายชื่อ ประกอบด้วย

มัตเตโอ คันเชลลิเอรี โอลิวิเยร์ ชิรูด์ อัชราฟ ฮาคิมี ดีน ฮุยเซน ดาเนียล มัลดินี อาร์ตูร์ เมโล ดานี โมตา คาร์วัลโญ อูมาร์ นิอัสเซ อันเดรีย เปตานญา อันเดรีย ราน็อคเคีย มัตเตโอ รุจเจรี มิลาน สคริเนียร์ กูเยลโม วิคาริโอ นาดีร์ ซอร์เตอา

นอกจากนี้ยังมีชื่อของ ซูอาลิโฮ เมอิเต นูโน ทาวาเรส คาร์ลอส ออกุสโต รวมถึงอดีตดาวเตะชื่อดังอย่าง เดยัน สแตนโควิช ซึ่งเจ้าหน้าที่พบประวัติการติดต่อกับหนึ่งในผู้ต้องหาถึง 8 ครั้ง

สื่อยังรายงานเพิ่มเติมว่าพบรายชื่อของ อเลสซานโดร บาสโตนี ราฟาเอล เลเอา ดูซาน วลาโฮวิช ราอูล เบลลาโนวา ริคคาร์โด คาลาฟิออรี ยานน์ บิสเซค อันเดรีย ปินามอนติ ซามูเอเล ริชชี จานลูกา สกามัคคา เข้าไปพัวพันกับเครือข่ายนี้ด้วยเช่นกัน

อธิบายข้อกฎหมาย ทำไมนักบอลซื้อบริการถึงไม่ผิด

ตามกฎหมายของอิตาลี หากบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตัดสินใจขายบริการทางเพศด้วยความสมัครใจของตนเองเพื่อแลกกับเงิน บุคคลนั้นจะไม่มีความผิดทางกฎหมาย ตำรวจจะไม่จับกุมผู้ที่ขายบริการ ตราบใดที่ไม่ไปทำในที่สาธารณะจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เพราะกฎหมายมองว่าเป็นสิทธิในร่างกายและการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล

ดังนั้นคนซื้อก็จะไม่ผิดไปโดยปริยาย

ส่วนที่ผิด กฎหมายอิตาลีห้ามเด็ดขาดไม่ให้ “บุคคลที่ 3” เข้ามาตั้งตัวเป็นธุรกิจหรือตักตวงผลประโยชน์จากร่างกายของผู้อื่น เช่น ห้ามมีแม่เล้า แมงดา หรือนายหน้า จัดหาลูกค้าให้ผู้หญิงแล้วมาหักเปอร์เซ็นต์ (หักหัวคิว)

ห้ามเปิดสถานบริการ ซ่อง อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีการจัดการค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ห้ามส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวก เปิดบริษัทเอเจนซี่จัดปาร์ตี้แล้วเอาหญิงบริการมารวมในแพ็กเกจเพื่อทำกำไร (อย่างในกรณีข่าวนี้) ถือว่าผิดกฎหมายเต็มๆ

เหตุผลที่กฎหมายอิตาลีออกแบบมาแบบนี้

กฎหมายเมอร์ลิน ออกแบบมาเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการเอาเปรียบ รัฐมองว่าผู้ที่ขายบริการทางเพศอาจทำไปเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ จึงไม่ควรถูกรัฐลงโทษซ้ำเติม แต่รัฐจะพุ่งเป้าไปปราบปรามและลงโทษอย่างหนักกับนายทุน องค์กร หรือกลุ่มคนที่เข้ามาฉวยโอกาส หากิน หรือบังคับขู่เข็ญเอาเปรียบจากผู้ที่ขายบริการแทน

อ้างอิง: Corriere dello Sport, Tuttosport

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

NARIT เผย 27 เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มานี” ออกโรงชี้แจง หลังมีภาพหลุดใส่เสื้อ FBT ยืนกรานยังไงก็จะใส่

31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง

40 นาที ที่แล้ว
เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล ข่าว

เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล

43 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา &quot;ฟ้องแน่ไม่ต้องท้า&quot; จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สไนล์ ลักเปิด&quot; เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ &quot;บุญมี แคนนาบิส&quot; วันสงกรานต์ ข่าว

ได้ด้วยเหรอ! “สไนล์ ลักเปิด” เผยสาเหตุ สาวหมัดใส่ “บุญมี แคนนาบิส” วันสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว. ยกเลิกอาหารกลางวันสภาฟรี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เริ่ม 27 เม.ย.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกรท วรินทร สารภาพเคยแอบชอบ แพท ณปภา บันเทิง

เกรท สารภาพเคยชอบ แพท ณปภา ยอมรับโดนตกจาก MV ชมน่ารัก-ยิ้มมีเสน่ห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ตัดสินใจโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย ตรง ๆ หลังถูกพาดพิง ข่าว

ทนายแก้ว ตัดสินใจโพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย ตรง ๆ หลังถูกพาดพิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผย “อิหร่าน” รับคำร้อง ไม่ประหารชีวิตผู้ประท้วงหญิง 8 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ ข่าว

ทูตไทย ฟาดกลับกัมพูชา กลางที่ประชุม ECOSOC แฉแก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุไม่มีใครรับผิดชอบเนื้อหารายการละเมิดสิทธิ บันเทิง

ด่วน! ปู มัณฑนา ยื่นฟ้อง ช่อง 3 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนุ่ม กรรชัย เหตุรายการละเมิดสิทธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด บันเทิง

จ๊ะ นงผณี เปิดใจถึงคู่กรณี ปล่อยโฮขอขมาพ่อวันรดน้ำศพ ที่ผ่านมาติดต่อกันตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับดราม่าเปิดแชทแฟนเก่า ยันไม่ได้อวด บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้ดราม่า อวดแฟนเก่าขอกอด ลั่น คู่ชีวิตต้องไม่คิดแค่เรื่องใต้สะดือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่มเมืองจันท์&quot; จวก ป.ป.ช. เชื่อ &quot;ศักดิ์สยาม&quot; ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู ข่าวการเมือง

“หนุ่มเมืองจันท์” จวก ป.ป.ช. เชื่อ “ศักดิ์สยาม” ปัดตกคดีซุกหุ้น เทียบเคสนาฬิกาหรู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัดฮินดูในอินเดีย ตั้งกฎเข้มต้องดื่มปัสสาวะวัวเพื่อเข้าวัด กรองคนศาสนาอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบาะแสล่าสุด เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก ข่าว

เบาะแสล่าสุด! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สมช. เห็นชอบยกเลิก MOU44 ทำได้เลยไม่ต้องถามความเห็นกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด ข่าวอาชญากรรม

ลูกชายคลั่งเหล้าขาว แทงพ่อดับคาจานข้าว หลังเพิ่งพาไปทำบุญวันเกิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

องค์กรสิ่งแวดล้อมส่งจดหมายถึงนายกฯ หลังชาวบ้านพบปลาตุ่มขึ้นในอีสาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม ข่าว

ข่าวดี! กบง. สั่งหั่นราคา หน้าโรงกลั่นดีเซล 5 บาท มีผลพรุ่งนี้ ลุ้นลดราคาหน้าปั๊ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดาวเด่นรายการ Gladiators เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

อาลัยนักสู้! ดาวเด่นรายการยุค 90 โกนผมทั้งหัว สู้มะเร็งหลายปี ก่อนจากไปสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งแกะรอย! วงจรปิดเผยนาที เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เดินเหม่อลอย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” พาลูกหลาน เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” นับถอยหลังอีก 18 วันก่อนพักโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

NARIT เผย 27 เม.ย. ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ อาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569

ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล

เปิดเหตุผล สมช. เคาะมติยกเลิก MOU 44 ไทย-กัมพูชา ยุติข้อพิพาททางทะเล

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา &quot;ฟ้องแน่ไม่ต้องท้า&quot; จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หนุ่ม กรรชัย ของขึ้น! ฝากถึง ปู มัณฑนา จัดให้อีก 1 คดี นําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เผยแพร่: 23 เมษายน 2569
Back to top button