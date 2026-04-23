สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด
สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะกัลโช่เซเรียอา โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณีในเมืองมิลาน จัดอีเวนต์บังหน้าธุรกิจสีเทา พบผู้เล่นกว่า 70 คนมีเอี่ยวแต่ไร้ความผิด
สำนักข่าวในประเทศอิตาลีเปิดเผยรายชื่อนักฟุตบอลอาชีพหลายคนที่มีส่วนพัวพันกับการสืบสวนคดีเครือข่ายค้าประเวณี สื่อมวลชนออกมายืนยันชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินคดีหรือสอบสวนผู้เล่นเหล่านี้ในข้อหากระทำความผิดทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 4 คนเพื่อสอบสวนกรณีบริษัทรับจัดงานอีเวนต์ในเมืองมิลานใช้ธุรกิจบังหน้าเครือข่ายค้าประเวณี บริษัทขายแพ็กเกจงานปาร์ตี้สุดหรูแบบครบวงจรให้แก่บุคคลร่ำรวย ครอบคลุมถึงที่พักในโรงแรม งานเลี้ยง หญิงบริการ รวมถึงการใช้แก๊สหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอิตาลีหากนำมาใช้เพื่อความบันเทิง
กฎหมายของอิตาลีไม่ได้ระบุว่าการค้าประเวณีเป็นอาชญากรรม แต่การแสวงหาผลกำไรจากการค้าประเวณีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
กลุ่มผู้ต้องหาจัดงานปาร์ตี้ในเมืองมิลานรวมถึงบนเกาะมิโคนอสของประเทศกรีซ สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีนักฟุตบอลอาชีพประมาณ 70 คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ ผู้เล่นมาจากสโมสรชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอซี มิลาน อินเตอร์ มิลาน ยูเวนตุส เฮลลาส เวโรนา
สำนักงานอัยการเมืองมิลานกำลังรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมวิเคราะห์คำค้นหาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้ต้องหา หนังสือพิมพ์อิลจอร์นาเล สำนักข่าวอันซา กอร์ริเอเรเดลโลสปอร์ต ตุ๊ตโต้สปอร์ต
รายงานตรงกันว่าพบรายชื่อนักฟุตบอลประมาณ 65 คนปรากฏในสำนวนการสอบสวนของอัยการ รายชื่อ ประกอบด้วย
มัตเตโอ คันเชลลิเอรี โอลิวิเยร์ ชิรูด์ อัชราฟ ฮาคิมี ดีน ฮุยเซน ดาเนียล มัลดินี อาร์ตูร์ เมโล ดานี โมตา คาร์วัลโญ อูมาร์ นิอัสเซ อันเดรีย เปตานญา อันเดรีย ราน็อคเคีย มัตเตโอ รุจเจรี มิลาน สคริเนียร์ กูเยลโม วิคาริโอ นาดีร์ ซอร์เตอา
นอกจากนี้ยังมีชื่อของ ซูอาลิโฮ เมอิเต นูโน ทาวาเรส คาร์ลอส ออกุสโต รวมถึงอดีตดาวเตะชื่อดังอย่าง เดยัน สแตนโควิช ซึ่งเจ้าหน้าที่พบประวัติการติดต่อกับหนึ่งในผู้ต้องหาถึง 8 ครั้ง
สื่อยังรายงานเพิ่มเติมว่าพบรายชื่อของ อเลสซานโดร บาสโตนี ราฟาเอล เลเอา ดูซาน วลาโฮวิช ราอูล เบลลาโนวา ริคคาร์โด คาลาฟิออรี ยานน์ บิสเซค อันเดรีย ปินามอนติ ซามูเอเล ริชชี จานลูกา สกามัคคา เข้าไปพัวพันกับเครือข่ายนี้ด้วยเช่นกัน
อธิบายข้อกฎหมาย ทำไมนักบอลซื้อบริการถึงไม่ผิด
ตามกฎหมายของอิตาลี หากบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตัดสินใจขายบริการทางเพศด้วยความสมัครใจของตนเองเพื่อแลกกับเงิน บุคคลนั้นจะไม่มีความผิดทางกฎหมาย ตำรวจจะไม่จับกุมผู้ที่ขายบริการ ตราบใดที่ไม่ไปทำในที่สาธารณะจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เพราะกฎหมายมองว่าเป็นสิทธิในร่างกายและการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล
ดังนั้นคนซื้อก็จะไม่ผิดไปโดยปริยาย
ส่วนที่ผิด กฎหมายอิตาลีห้ามเด็ดขาดไม่ให้ “บุคคลที่ 3” เข้ามาตั้งตัวเป็นธุรกิจหรือตักตวงผลประโยชน์จากร่างกายของผู้อื่น เช่น ห้ามมีแม่เล้า แมงดา หรือนายหน้า จัดหาลูกค้าให้ผู้หญิงแล้วมาหักเปอร์เซ็นต์ (หักหัวคิว)
ห้ามเปิดสถานบริการ ซ่อง อาบอบนวด หรือสถานที่ที่มีการจัดการค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ห้ามส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวก เปิดบริษัทเอเจนซี่จัดปาร์ตี้แล้วเอาหญิงบริการมารวมในแพ็กเกจเพื่อทำกำไร (อย่างในกรณีข่าวนี้) ถือว่าผิดกฎหมายเต็มๆ
เหตุผลที่กฎหมายอิตาลีออกแบบมาแบบนี้
กฎหมายเมอร์ลิน ออกแบบมาเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการเอาเปรียบ รัฐมองว่าผู้ที่ขายบริการทางเพศอาจทำไปเพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ จึงไม่ควรถูกรัฐลงโทษซ้ำเติม แต่รัฐจะพุ่งเป้าไปปราบปรามและลงโทษอย่างหนักกับนายทุน องค์กร หรือกลุ่มคนที่เข้ามาฉวยโอกาส หากิน หรือบังคับขู่เข็ญเอาเปรียบจากผู้ที่ขายบริการแทน
อ้างอิง: Corriere dello Sport, Tuttosport
