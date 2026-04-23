ข่าวการเมือง

สว. ยกเลิกอาหารกลางวันสภาฟรี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เริ่ม 27 เม.ย.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 14:30 น.
60

สว. ยกเลิกอาหารกลางวันสภาฟรี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เริ่ม 27 เม.ย. ตามรอย สส. เตรียมจัดหาร้านอาหารมาให้บริการ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนพรรคการเมืองหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสวัสดิการอาหารให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมประชุม มีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมาชิกจะเป็นผู้จ่ายเงินเอง และฝ่ายเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร จะจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยใช้ห้องอาหารเดิมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดมีรายงานว่านายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานวิปฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีการพิจารณาแนวทางการจัดอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกวุฒิสภาในวันที่มีการประชุมวุฒิสภา

ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดหาร้านอาหารมาให้บริการ แก่สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 ในวันที่มีการประชุมวุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภาที่ประสงค์จะรับประทานอาหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารด้วยตนเอง โดยนโยบายเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2569

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 14:30 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button