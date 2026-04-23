สว. ยกเลิกอาหารกลางวันสภาฟรี รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง เริ่ม 27 เม.ย. ตามรอย สส. เตรียมจัดหาร้านอาหารมาให้บริการ
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนพรรคการเมืองหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสวัสดิการอาหารให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมประชุม มีความเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมาชิกจะเป็นผู้จ่ายเงินเอง และฝ่ายเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร จะจัดอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก โดยใช้ห้องอาหารเดิมตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่านายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานวิปฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีการพิจารณาแนวทางการจัดอาหารกลางวันให้แก่สมาชิกวุฒิสภาในวันที่มีการประชุมวุฒิสภา
ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดหาร้านอาหารมาให้บริการ แก่สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา ชั้น 2 ในวันที่มีการประชุมวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภาที่ประสงค์จะรับประทานอาหารดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารด้วยตนเอง โดยนโยบายเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2569
