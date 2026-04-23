ข่าวต่างประเทศ

สลด แม่ท้อง 9 เดือน รถชนดับ ลูกรอดแต่พิการ เรียกร้องไม่ได้ กฎหมายไม่คุ้มครอง

เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 02:10 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 14:29 น.
50

อุบัติเหตุสลด ภรรยาท้อง 9 เดือนถูกรถชนเสียชีวิต ทารกรอดแต่พิการ สามีช้ำใจลูกไม่เข้าข่ายผู้เสียหายตามกฎหมายญี่ปุ่น

อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งเสียชีวิต แพทย์สามารถผ่าตัดทำคลอดทารกในครรภ์ออกมาได้สำเร็จ แต่ทารกกลับมีอาการพิการขั้นรุนแรง ที่สร้างความเจ็บปวดให้ครอบครัวมากที่สุดคือ ทารกไม่เข้าข่ายการเป็นผู้เสียหายจากอุบัติเหตุตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ยูดาอิ โทกิทานิ ชายวัย 33 ปี สามีของผู้ตายเดินทางไปไว้อาลัยภรรยา ซายากะ โทกิทานิ อายุ 31 ปี ที่บริเวณจุดเกิดเหตุ เขายังเก็บเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งกับรองเท้าผ้าใบเปื้อนเลือดที่ภรรยาสวมใส่ในวันเกิดเหตุไว้เพื่อย้ำเตือนความทรงจำ

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาเกือบ 16.00 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 บริเวณย่านที่อยู่อาศัยในเมืองอิจิโนะมิยะ รถยนต์คันหนึ่งพุ่งข้ามเลนไปชนซายากะที่กำลังเดินอยู่ริมถนนจากด้านหลัง พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเธอนอนคว่ำหน้าร้องไห้อยู่บนพื้นพร้อมมีแผลถลอกบริเวณต้นขา หลังจากถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลได้เพียงสองวัน เธอก็จากไปอย่างสงบโดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง

ยูดาอิตั้งคำถามมาตลอดว่าทำไมภรรยาถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ เขาเดินทางมาที่เกิดเหตุทุกวันพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ถนนเส้นนี้เป็นทางตรง มีทัศนวิสัยในการมองเห็นดีเยี่ยม ปกติแล้วอุบัติเหตุแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลย

ตำรวจจับกุม นาโอโกะ โคโนะ หญิงวัย 50 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตอนแรกเธอยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถชน แต่ต่อมาเธอกลับให้การว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้ ยูดาอิเปิดเผยความรู้สึกด้วยน้ำตาว่า ภรรยาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต แม้จะรู้ว่าเธอจากไปแล้วแต่เขาก็ยังหวังให้เธอกลับมา เขาต้องเผชิญกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนัก

สิ่งที่โหดร้ายที่สุดสำหรับยูดาอิคืออุบัติเหตุยังมีผู้เสียหายอีกหนึ่งคน นั่นคือลูกน้อยในครรภ์วัย 9 เดือนของซายากะ ทารกต้องเผชิญกับความพิการไปตลอดชีวิต เขากำลังเดินหน้าต่อสู้กับข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้ลูกของเขาได้รับการยอมรับในฐานะผู้เสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้

ที่มา: newsdig

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

Back to top button