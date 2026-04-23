พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว์

รัสเซลล์ แบรนด์ สารภาพผ่านรายการดังว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงวัย 16 ปีขณะตนอายุ 30 ปี ทั้งที่กำลังสู้คดี ข่มขืนกระทำชำเราหลายคดีในศาล
รัสเซลล์ แบรนด์ นักแสดงตลกชาวอังกฤษสารภาพ ผ่านรายการ เดอะ เมกิน เคลลี โชว์ (The Megyn Kelly Show) ว่าเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ 16 ปีในขณะที่เขาอายุ 30 ปี โดยนักแสดงวัย 50 ปีกำลังต่อสู้ข้อกล่าวหาคดีข่มขืนกระทำชำเรากับคดีล่วงละเมิดทางเพศหลายคดีในศาลสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี 2023
เขาให้สัมภาษณ์ว่า “ความจริงก็คือในยุโรปกับสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นบ้านเกิดของผม อายุที่ยินยอมให้มีเพศสัมพันธ์ได้คือ 16 ปี ผมเคยมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุ 16 ปีตอนผมอายุ 30 ปีจริง”
“แต่ตอนผมอายุ 30 ปี ผมเป็นคนละคนกับตอนนี้ ผมอายุน้อยกว่านี้มาก ผมเป็นคนอายุ 30 ปีที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ”
นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Forgetting Sarah Marshall ยอมรับถึงความไม่เท่าเทียมกันของอำนาจในเวลานั้นว่า “การมีเพศสัมพันธ์ที่สมยอมกับคนหลายคนในขณะที่มีความแตกต่างทางอำนาจอย่างมาก ผู้ชายที่มีชื่อเสียงมีแรงดึงดูดผู้หญิงแบบที่ผมมีในตอนนั้น ผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการเอาเปรียบ”
“ผมคิดว่ามันเป็นการเอาเปรียบ ผมตระหนักดีว่าพฤติกรรมทางเพศของผมในอดีตนั้นเห็นแก่ตัว ผมไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไร”
แม้จะมีคำสารภาพเรื่องผู้เยาว์ แต่ดาราหนุ่มยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีล่วงละเมิดทางเพศอื่นๆ ทั้งหมด ย้อนกลับไปช่วงปี 1999 ถึง 2005 มีผู้หญิง 4 คนแจ้งความเอาผิดเขาในคดีข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ทำร้ายจิตใจ หลังจากนั้นนักแสดงหญิงอีกคนก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยทำร้ายร่างกายเธอในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Arthur
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 แบรนด์ขึ้นศาลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ทั้งคดีข่มขืน กระทำอนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ ตำรวจแจ้งข้อหาลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมในอีกหลายเดือนต่อมา คดีนี้ศาลคราวน์คอร์ทในกรุงลอนดอนกำหนดวันพิจารณาคดีไว้ในวันที่ 16 มิถุนายน
นักแสดงหนุ่มโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า “ผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิง ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ผมทำงานในสื่อกระแสหลัก ตอนที่ผมเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ตลอดเวลา ตอนที่ผมเล่นภาพยนตร์ ผมเป็นคนสำส่อนมาก ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือของผมอย่างละเอียดแล้ว ความสัมพันธ์ที่ผมมีในช่วงเวลานั้นเป็นความสมยอมเสมอ ผมโปร่งใสเรื่องนั้นมาตลอด ตอนนี้ผมก็โปร่งใสเรื่องนั้นเช่นกัน”
สำหรับประวัติของรัสเซลล์ แบรนด์ เขาเริ่มมีชื่อเสียงช่วงปลายทศวรรษ 2000 ในฐานะนักแสดงตลก เขาเคยรับงานในฮอลลีวูดช่วงสั้นๆ เคยคบหากับนักร้องชื่อดังอย่าง เคที เพอร์รี ระหว่างปี 2009 ถึง 2011 ปัจจุบันเขาผันตัวมาเป็นนักวิจารณ์ออนไลน์จนมีผู้ติดตามจำนวนมาก เขากำลังเตรียมออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อ How to Become a Christian in Seven Days ในเดือนหน้า ส่วนด้านชีวิตครอบครัว เขาแต่งงานกับ ลอรา กัลลาเกอร์ ตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 3 คน
