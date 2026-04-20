ช็อกแฟนคลับ “อ๊อฟ” นักร้องนำวงดัง ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขาด 2 ต้น

ช็อกวงการเพลง”อ๊อฟ” นักร้องนำวงทศนิยม ขับเก๋งพุ่งชนเสาไฟฟ้าดับสลด เคยไปออดิชั่น The Voice
เกิดเหตุเศร้าสลดกลางดึกวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา นักร้องหนุ่มอนาคตไกล “อ๊อฟ” กฤษฎา อายุ 34 ปี นักร้องนำวงทศนิยม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตบนถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย ทิ้งไว้เพียงผลงานและความทรงจำให้แฟนเพลงได้อาลัย
ช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. รถเก๋งของอ๊อฟเสียหลักตกข้างทาง บริเวณหมู่ 3 ต.บ้านกร่าง ในที่เกิดเหตุพบสภาพความเสียหายรุนแรง เสาไฟฟ้าถูกชนจนขาดกระเด็นถึง 2 ต้น
เก๋งสีดำสภาพพังยับเยินทั้งคันตกอยู่ไหล่ทาง ภายในรถพบร่าง อ๊อฟ กฤษฎา เสียชีวิตทันทีจากแรงกระแทกอย่างหนักบริเวณหน้าอกและใบหน้า
จากการตรวจสอบภายในรถ เจ้าหน้าที่พบเอกสารสำคัญหลายอย่างที่สร้างความสะเทือนใจ ทั้งวุฒิการศึกษาและ ป้ายติดหน้าอกผู้เข้าร่วมออดิชั่นรายการ The Voice 2024 (เลข V10899) แสดงให้เห็นว่าผู้ตายกำลังเดินตามความฝันในเส้นทางสายดนตรีอย่างมุ่งมั่น
เบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง “อ๊อฟ” ได้โพสต์เฟซบุ๊กขณะร่วมงานเลี้ยงในพื้นที่ อ.พรหมพิราม คาดว่าหลังจากเสร็จธุระได้ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพักหรือไปทำงานต่อ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถที่ขับมาด้วยความเร็วเกิดเสียหลักจนควบคุมไม่ได้ พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ขณะนี้ร่างของอ๊อฟถูกส่งไปยังนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอน ก่อนจะมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมวง Tossniyom BAND และแฟนคลับที่พากันโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: