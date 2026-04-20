ข่าวดาราบันเทิง

ช็อกแฟนคลับ “อ๊อฟ” นักร้องนำวงดัง ขับรถชนเสาไฟฟ้า ขาด 2 ต้น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 13:39 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 13:40 น.
67
ช็อกวงการเพลง”อ๊อฟ” นักร้องนำวงทศนิยม ขับเก๋งพุ่งชนเสาไฟฟ้าดับสลด เคยไปออดิชั่น The Voice

เกิดเหตุเศร้าสลดกลางดึกวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา นักร้องหนุ่มอนาคตไกล “อ๊อฟ” กฤษฎา อายุ 34 ปี นักร้องนำวงทศนิยม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตบนถนนสายพิษณุโลก-สุโขทัย ทิ้งไว้เพียงผลงานและความทรงจำให้แฟนเพลงได้อาลัย

ช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. รถเก๋งของอ๊อฟเสียหลักตกข้างทาง บริเวณหมู่ 3 ต.บ้านกร่าง ในที่เกิดเหตุพบสภาพความเสียหายรุนแรง เสาไฟฟ้าถูกชนจนขาดกระเด็นถึง 2 ต้น

เก๋งสีดำสภาพพังยับเยินทั้งคันตกอยู่ไหล่ทาง ภายในรถพบร่าง อ๊อฟ กฤษฎา เสียชีวิตทันทีจากแรงกระแทกอย่างหนักบริเวณหน้าอกและใบหน้า

จากการตรวจสอบภายในรถ เจ้าหน้าที่พบเอกสารสำคัญหลายอย่างที่สร้างความสะเทือนใจ ทั้งวุฒิการศึกษาและ ป้ายติดหน้าอกผู้เข้าร่วมออดิชั่นรายการ The Voice 2024 (เลข V10899) แสดงให้เห็นว่าผู้ตายกำลังเดินตามความฝันในเส้นทางสายดนตรีอย่างมุ่งมั่น

เบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมง “อ๊อฟ” ได้โพสต์เฟซบุ๊กขณะร่วมงานเลี้ยงในพื้นที่ อ.พรหมพิราม คาดว่าหลังจากเสร็จธุระได้ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพักหรือไปทำงานต่อ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถที่ขับมาด้วยความเร็วเกิดเสียหลักจนควบคุมไม่ได้ พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังจนเกิดเหตุสลดดังกล่าว

ขณะนี้ร่างของอ๊อฟถูกส่งไปยังนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอน ก่อนจะมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมวง Tossniyom BAND และแฟนคลับที่พากันโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปอย่างกะทันหันในครั้งนี้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด "ยาเสียสาว" จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ

สลด "ตุ๊เปรม" เจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ มรณภาพ เพิ่งตำแหน่งเพียง 16 วัน ฝุ่นพิษวิกฤติ

