เกรท สารภาพเคยชอบ แพท ณปภา ยอมรับโดนตกจาก MV ชมน่ารัก-ยิ้มมีเสน่ห์

เกรท วรินทร สารภาพเคยชอบ แพท ณปภา ตั้งแต่สมัยดู MV ก่อนเข้าวงการ ยอมรับโดนรอยยิ้มตกเข้าเต็มเปา ก่อนเจอตัวจริงเป็นเพื่อนดีกว่า พร้อมเผยประโยคเด็ดจีบสาว
แฟน ๆ ฟินหนักมาก รายการเปิดล้านเล่า พาทุกท่านย้อนจุดเริ่มต้นคู่จิ้นสุดฮอต เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์ และ แพท ณปภา ตันตระกูล เปิดใจเรื่องราวที่หลายคนไม่ที่เคยทราบว่าหนุ่มเกรทเคยแอบชอบสาวแพท หลังจากที่เห็นเธอในเพลงคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ ของวง Taxi
เกรท วรินทร ยอมรับว่าเคยแอบชอบแพทจริงตั้งแต่เห็นฝ่ายหญิงเล่นมิวสิกวิดีโอ รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักและมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มาก แต่เมื่อได้เข้าวงการมาเจอตัวจริงและร่วมงานกัน เกรทก็พบว่าแพทเป็นคนที่มีนิสัยโผงผางและมีความโบ๊ะบ๊ะ ซึ่งตรงข้ามกับสเปกของเกรทที่ชอบผู้หญิงเงียบ ๆ สวยคม มีเสน่ห์ ร้ายลึก อยู่เป็นและไม่แสดงออกมากเกินไป
“รู้สึกว่าทหารตอนไปเกณฑ์ทหารแล้วคิดถึงแฟนเหมือนใน MV มันรู้สึกแบบนี้นี่เอง ตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้น แต่รู้สึกว่าผู้หญิงในเอ็มวีน่ารักมากเลย รอยยิ้มที่มันดูแบบ.. ชอบตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่งผมก็ยังไม่ได้เป็นพระเอกด้วย แล้ววันหนึ่งก็ได้เล่นละครกับเขา รู้สึกว่าเป็นเพื่อนดีแล้ว
อันนี้พูดจริง ๆ ตอนเจอเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิม เหมือนที่เราคิดทุกอย่าง แต่ด้วยความที่เราสองคนรุ่นเดียวกัน แต่เขาเข้าวงการมาก่อนผม ตอนที่ได้เล่นละครด้วยกัน รวมทั้งจังหวะการพูดคุยรู้สึกว่าคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีและน่ารักมาก ๆ ทำงานด้วยกันสนุกมาก เกิน 10 ปีแน่นอน”
ฝั่ง สาวแพทเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเคยชอบก็รู้สึกเป็นเรื่องตลก งานนี้หนุ่มเกรทไม่รอช้าเสริมว่า เธอเล่าทุกรายการที่มีตนไปออกด้วย
นอกจากนี้ แพท ณปภา ยังแฉวีรกรรมความมั่นใจของเกรทในอดีตว่ามักใช้ประโยคจีบสาวว่า “ผมชื่อเกรท วรินธร ครับ เป็นนักแสดงช่อง 3 พ่อผมเป็นผู้กำกับ แม่ผมขายทอง” ซึ่งเกรทยอมรับว่ามีเบสความจริงอยู่บ้าง แต่อีกฝ่ายนำไปใส่สีตีไข่เพิ่มไปเยอะ
