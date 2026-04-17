ข่าวการเมือง

“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 13:45 น.
73

โสภณ พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด โดยจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา พาสื่อมวลชนทัวร์โรงอาหาร สส.บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐสภา หลังจากที่วันนี้เริ่มเปิดขายเป็นครั้งแรก โดยเป็นการซ้อมเปิดขายอาหาร เพื่อทดลองระบบ ก่อนจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า

ช่วงหนึ่งนายโสภณได้กล่าวกับแม่ค้าว่า อยากให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ขณะนี้กำลังวางแผนอยู่ เช่น อาจใช้กล่องกระดาษแทน และในกรณีที่สมาชิกไม่สะดวกลงมาทานอาหารที่ห้องอาหาร สามารถให้ทีมงานใช้ถุงผ้าลงมาซื้อให้ได้ เพราะขณะนี้พลาสติกแพงอยากให้ช่วยกันลดการใช้

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในวันนี้ มีร้านอาหารกว่า 18 ร้าน มาตั้งร้านขายอาหาร ซึ่งร้านอาหารเหล่านี้จะมาเปิดให้บริการสมาชิก เฉพาะวันที่มีประชุมสภาเท่านั้น

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

