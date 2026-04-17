“โสภณ” พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด
โสภณ พาทัวร์เปิดขายอาหารในสภาวันแรก หารือลดใช้ถุงพลาสติก ช่วยประหยัด โดยจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา พาสื่อมวลชนทัวร์โรงอาหาร สส.บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐสภา หลังจากที่วันนี้เริ่มเปิดขายเป็นครั้งแรก โดยเป็นการซ้อมเปิดขายอาหาร เพื่อทดลองระบบ ก่อนจะเปิดขายจริงให้กับสมาชิกในสัปดาห์หน้า
ช่วงหนึ่งนายโสภณได้กล่าวกับแม่ค้าว่า อยากให้ลดการใช้ถุงพลาสติก ขณะนี้กำลังวางแผนอยู่ เช่น อาจใช้กล่องกระดาษแทน และในกรณีที่สมาชิกไม่สะดวกลงมาทานอาหารที่ห้องอาหาร สามารถให้ทีมงานใช้ถุงผ้าลงมาซื้อให้ได้ เพราะขณะนี้พลาสติกแพงอยากให้ช่วยกันลดการใช้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าในวันนี้ มีร้านอาหารกว่า 18 ร้าน มาตั้งร้านขายอาหาร ซึ่งร้านอาหารเหล่านี้จะมาเปิดให้บริการสมาชิก เฉพาะวันที่มีประชุมสภาเท่านั้น
