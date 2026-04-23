“ศุภณัฐ” ค้านโยบายรถไฟฟ้าทุกสาย 40 บาท ตามระยะเวลา ควรคิดตามระยะทาง
ศุภณัฐ ค้านโยบายรถไฟฟ้าทุกสาย 40 บาท คิดเพิ่ม 20 บาทหากเกิน 40 นาที มีปัจจัยที่ทำให้ไม่แฟร์กับผู้บริโภค ควรคิดตามระยะทาง
นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแสดงความเห็นต่อนโยบาย ปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสาย เริ่มต้น 40 บาทตลอดวัน กรณีผู้โดยสารเดินทางไม่เกิน 40 นาทีต่อเที่ยว และหากเดินทางเกิน 40 นาทีขึ้นไป จะจัดเก็บค่าโดยสารอีก 20 บาท หรือคิดเป็นเหมาจ่ายรวม 60 บาทรถนั้น
โดยนายศุภณัฐระบุว่า “ผมคิดว่า ค่าโดยสาร รถไฟฟ้าของไทย ควรคิดแบบ “ตามระยะทาง” (distance based) มากกว่า “ตามระยะเวลา” (time based)
เพราะระบบรถไฟฟ้าไทย เป็นโครงข่ายเส้นทางยาว เดินทางใช้เวลาพอควร ความเร็วรถแต่ละสายไม่เท่ากัน จำนวนเที่ยวความถี่รอรถก็นาน บางสายคนขึ้นน้อยก็ยังไม่รีบออก
ป้ายบอกทางเข้าใจยาก และ สถานี interchange เปลี่ยนสายก็ไม่ได้เดินง่ายเหมือนต่างประเทศ อีกทั้งระบบเดินรถไม่มีเสถียรภาพมากพอ เดี๋ยวรถเสีย คนแน่นขึ้นไม่ได้ต้องไปเที่ยวหน้า ทำให้คนรอนานขึ้นแล้วโดนค่าโดยสารแพงขึ้น ย่อมไม่แฟร์กับผู้บริโภค
และด้วยไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย การเดินทางย่อมมีความล่าช้ามากขึ้น เวลาที่บีบย่อมกระทบต่อคนสูงอายุ และคนพิการ ก็จะมีอุปสรรคในการทำเวลาให้ทันกรอบ 40นาที เพราะงั้น time based 40 บาท 40นาที จึงอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ในไทยครับ”
