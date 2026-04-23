บาร์บีคิวพลาซ่า ขอโทษปมเข้าใจผิด ทิปรวม หลังลูกค้าใจดีมอบทิปส่วนตัวให้พนง.พาร์ทไทม์
ดราม่าร้อน! บาร์บีคิวพลาซ่า ร่อนจดหมายชี้แจง-ขอโทษปมเข้าใจผิด “ทิปรวม” หลังลูกค้าใจดีมอบทิปส่วนตัวให้พนักงานพาร์ทไทม์
เรื่องนี้เริ่มจากมีลูกค้าคนหนึ่งชื่อ คุณนิริน เข้าไปกิน Bar-B-Q Plaza แล้วเกิดความประทับใจในการให้บริการของน้องนักเรียน 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ช่วงปิดภาคเรียน คุณนิริน จึงตัดสินใจเรียกน้องนักเรียนทั้ง 3 คนมาให้ทิปพิเศษ คนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยทางลูกค้าตั้งใจให้เฉพาะน้องสามคนนี้ และได้โพสต์คลิปดังกล่าวลงในบัญชีติ๊กต็อกด้วย
หลังจากนั้นมีคนเห็นคลิปและทักท้วงที่ใต้โพสต์คุณนิรินว่า ทางร้านมีระบบ “ทิปรวม” ซึ่งเงินที่ให้ทิปอาจไม่ได้ตกถึงน้อง 3 คนแบบเต็มจำนวน ต้องเอาไปรวมแบ่งทั้งร้าน
จากนั้นทางคุณนิรินจึงกลับไปถามน้อง ๆ อีกรอบ ซึ่งเด็กทั้ง 3 คนต่างยืนยันว่าเงินที่ได้มาในตอนนั้น (รอบแรก) เข้าระบบทิปรวมจริง จึงจุดชนวนดรามาขึ้นระลอกใหญ่ เพราะชาวเน็ตหลายคนเริ่มถกเถียงกันในคอมเมนต์ โดยส่วนใหญ่ “ทางลูกค้าตั้งใจให้เฉพาะ 3 คนนี้เท่านั้น ทำไมต้องเอาเงินไปหารเฉลี่ยในทิปรวมซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของลูกค้า” แต่บางคนก็มองว่า “ต้องเห็นใจพนักงานคนอื่น ๆ ด้วย ทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกัน ระบบแชร์ทิปก็ไม่ผิดและเป็นสิ่งที่บริษัทได้กำหนดไว้ชัดเจน”
ต่อมาคุณนิรินจึงควักเงินให้เด็ก ๆ ทั้ง 3 คนเพิ่มอีก คนละ 5,000 บาท โดยพูดเจตนาชัดเจนลงในคลิปว่า “ให้เป็นทุนการศึกษา ไม่ใช่ให้ทิป” แต่ก็ไม่วายได้รับข้อมูลจากน้อง 1 ใน 3 คนนี้ภายหลังว่า มีคนในร้านพูดทำนองว่า คนอื่นก็เหนื่อยเหมือนกัน น้อง ๆ เลยแบ่งเงินที่ได้มารอบล่าสุดออกไปคนละ 1,000
ทางคุณนิรินได้แจ้งเรื่องการแบ่งเงินคนละ 1,000 เอาไว้ใต้โพสต์ ระบุว่า “สรุปได้คุยกับน้องผู้หญิงน้องบอกว่ามีคนหนึ่ง พูด คนอื่นเค้าก็เหนื่อยเหมือนกัน น้อง ๆก็เลยแบ่งให้คนละ 1000 น้องเหลือคนละ 4000 บาท แต่น้องเค้าบอกว่าให้ด้วยความเต็มใจนะคะ” นั่นยิ่งทำให้โซเชียลที่กำลังเดือดก็ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นไปอีก หลายคนไปกระหน่ำคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊กหลักของ Bar-B-Q Plaza เพื่อให้ออกมาชี้แจงดรามาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด
ล่าสุด 22 เมษายน 2569 ทาง Bar B Q Plaza (บาร์บีคิวพลาซ่า) ก็ได้ออกจดหมายชี้แจงถึงดรามาที่เกิดขึ้นผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กหลัก พร้อมขอโทษในความเข้าใจผิด และได้นำเงินทุนการศึกษาทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ มอบคืนให้กับพนักงานพาร์ทไทม์ทั้ง 3 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ทางบาร์บีคิวพลาซ่าขออภัย หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับ
ทางบริษัทฯ ขออนุญาตชี้แจงดังนี้
นโยบาย “ทิปรวม” ของเรามีขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน ทั้งหน้าร้านและหลังร้านที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียม
หากแต่ในกรณีนี้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องพนักงานครบถ้วนตามความประสงค์ของคุณนิรินเรียบร้อยแล้วครับ
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน และขอขอบคุณคุณนิรินอีกครั้งที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของน้องพนักงานครับ
ขอแสดงความนับถือ
ผู้บริหารและพนักงานบาร์บีคิวพลาซ่า”
ต่อมาทางคุณนิรินเองก็ได้มีการโพสต์อัปเดตเรื่องทุนการศึกษาที่ให้แก่น้องนักเรียนทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ร้าน บาร์บีคิวพลาซ่า ที่กำลังเป็นดรามาร้อนในขณะนี้ โดยได้โพสต์คลิปน้องทั้ง 3 รวมตัวขอบคุณ และให้คำมั่นสัญญาจะตั้งใจเรียน พร้อมกันนี้คุณนิรินยังได้ระบุข้อความประกอบคลิปเอาไว้ด้วยว่า
“Update เรื่องทุนการศึกษานะคะ ตอนนี้เคลียร์จบด้วยดี 100% แล้วค่ะ ทางร้านได้ทำการคืนเงินให้น้อง ๆ ครบทุกบาททุกสตางค์ตามความตั้งใจของเราแล้ว ต้องขอขอบคุณทางร้านที่ร่วมหาทางออกและเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ให้ในครั้งนี้ เมื่อความเข้าใจตรงกัน ทุกอย่างก็เดินต่อได้ด้วยรอยยิ้มค่ะ ฝากทุกคนเอ็นดูและสนับสนุนน้อง ๆ กันต่อไปนะคะ”
อ้างอิงจาก : TikTok @ploy.nirin, FB Bar B Q Plaza
ติดตาม The Thaiger บน Google News: