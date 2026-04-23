ข่าว

ไร้เงา “ธัมมชโย” ร่วมงานวัดธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานพระ 8 หมื่นรูป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 08:53 น.
67

ไร้เงา ธัมมชโย ร่วมงานวัดธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานพระ 8 หมื่นรูป หลังจากที่ DSI แจ้งยุติดำเนินคดีรับของโจรและฟอกเงิน

จากกรณีที่ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุกว่า 80,000 รูป ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้ประกอบพิธี นั่งสมาธิภาวนา-ถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยในวันคุ้มครองโลก โดยมีประชาชนและสาธุชนกว่า 100,000 คน จากทั่วประเทศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 22 ครั้งที่ 184

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อ Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์

ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดงาน “วันธรรมะคุ้มครองโลก” เพื่อให้พุทธบริษัท 4 จากทั่วโลก มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำใจ ให้ผ่องใส ด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์มีเมตตา ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อให้โลกพบกับสันติภาพและความสุขสงบที่แท้จริง”

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย ไม่ได้ปรากฎตัวร่วมงานนี้ด้วย แม้ว่า DSI แจ้งยุติดำเนินคดีรับของโจรและฟอกเงิน เหตุขาดอายุความ โดยทางวัดธรรมกายไม่เคยชี้แจงถึงสถานะของธัมมชโย หลังจากที่ปรากฎตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้าย เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2560 หากยังมีชีวิตอยู่ นับถึงขณะนี้จะมีอายุ 82 ปี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่น “จะฟ้องก็ฟ้องเถอะ” ถามกลับ หนุ่ม กรรชัย “เมื่อไหร่จะยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย”

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไทยโต้ ย้ำยึดตามประชุม GBC-กม.ระหว่างประเทศ ไม่ได้รุกล้ำกัมพูชา

11 นาที ที่แล้ว
ฝรั่งวิจารณ์แรง สุวรรณภูมิน่าเบื่อ-จืดชืด แถมไร้จุดดึงดูด โซเชียลเสียงแตก

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวใจเด็ด โดดมอเตอร์ไซค์ หนีไรเดอร์ แวะเติมน้ำกระท่อม ซิ่งเลยบ้านไม่ยอมจอด

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บาร์บีคิวพลาซ่า ขอโทษปมเข้าใจผิด ทิปรวม หลังลูกค้าใจดีมอบทิปส่วนตัวให้พนง.พาร์ทไทม์

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"ศุภณัฐ" ค้านโยบายรถไฟฟ้าทุกสาย 40 บาท ตามระยะเวลา ควรคิดตามระยะทาง

31 นาที ที่แล้ว
พระเอกดังซวย คุก 6 เดือน ผิด PDPA ทวงหนี้ เคราะห์ซ้ำ เพิ่งต้องโทษหนีทหาร

31 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้างภาพ ChatGPT เช็ก personal colour หาสีที่ใช่ ขับผิวให้ผ่องใน 5 นาที

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยสาเหตุการเสียชีวิตวัยรุ่นสาวถูกฆ่าหั่นศพ หลัง D4vd ขึ้นศาลเป็นครั้งแรก

48 นาที ที่แล้ว
ศาลไม่ให้ประกัน! ส่ง "เฮียม้อ-ปุณฑรีก์" นอนคุก คดีปั่นหุ้น MORE สูญ 4.5 พันล้าน

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจนัดส่งตัว "น้องกะทิ" คืนวันนี้ หลังเรียกเงินแสนเป็นค่าเลี้ยงดู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไร้เงา “ธัมมชโย” ร่วมงานวัดธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานพระ 8 หมื่นรูป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

"สีหศักดิ์" เผยเตรียมเปิดด่านแม่สอด เตือน "เมียนมา" ขอให้การต่อสู้ไม่กระทบไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

"น้องกวาง" อินฟลูสาว เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพเกาหลีใต้ เผยสาเหตุเครื่องบินเจ็ทชนกันกลางอากาศ นักบินถ่ายรูปบนเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบอดีตนาวิกโยธิน ซุ่มยิงรถ "สส.กมลศักดิ์" สารภาพสิ้น เคยทำงานให้ UN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 23 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ราศี ใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว แก้ปัญหาเฉียบขาด จนคนยอมรับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักจัดหนักบนยอดเขา 2,600 เมตร นึกว่าลับตาคน ที่ไหนได้กล้องไลฟ์สดจับภาพชัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศพสาวเปลือยกายกลางป่าบิ๊กเซอร์ รอยรัดคอ มีแววคดีพลิก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับเจ้าของเพจดัง หลอกสาว 18 แคสติ้ง ถ่ายโป๊ แลกเงิน 200 เหยื่ออื้อ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาที! เสือโคร่ง กระโจนใส่คนดู หลังตาข่ายนิรภัยถล่มกลางโชว์ วิ่งหนีตายจ้าละหวั่น

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พกร่มด่วน! กรมอุตุเตือน จังหวัดเหล่านี้ ฝนถล่ม 23-25 เมษายน 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขทะเบียนรถ แดนนี่ ศรีภิญโญ อีกหนึ่งสมบัติสุดรัก ใช้รับ-ส่งลูกสาวทุกวัน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 22/4/69 ผลสลากพัฒนา 22 เมษายน 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 เม.ย. 2569 08:53 น.| อัปเดต: 23 เม.ย. 2569 08:53 น.
67
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

นักท่องเที่ยววิจารณ์สนามบินสุวรรณภูมิน่าเบื่อ

Back to top button