ไร้เงา “ธัมมชโย” ร่วมงานวัดธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานพระ 8 หมื่นรูป
ไร้เงา ธัมมชโย ร่วมงานวัดธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานพระ 8 หมื่นรูป หลังจากที่ DSI แจ้งยุติดำเนินคดีรับของโจรและฟอกเงิน
จากกรณีที่ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุกว่า 80,000 รูป ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้ประกอบพิธี นั่งสมาธิภาวนา-ถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยในวันคุ้มครองโลก โดยมีประชาชนและสาธุชนกว่า 100,000 คน จากทั่วประเทศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 22 ครั้งที่ 184
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เกิดขึ้นโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อ Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก ในส่วนของพระพุทธศาสนานั้นองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Clean The World, Clean The Mind” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์
ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงได้จัดงาน “วันธรรมะคุ้มครองโลก” เพื่อให้พุทธบริษัท 4 จากทั่วโลก มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ ละชั่ว ทำดี ทำใจ ให้ผ่องใส ด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์มีเมตตา ไม่เบียดเบียนใคร เพื่อให้โลกพบกับสันติภาพและความสุขสงบที่แท้จริง”
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย ไม่ได้ปรากฎตัวร่วมงานนี้ด้วย แม้ว่า DSI แจ้งยุติดำเนินคดีรับของโจรและฟอกเงิน เหตุขาดอายุความ โดยทางวัดธรรมกายไม่เคยชี้แจงถึงสถานะของธัมมชโย หลังจากที่ปรากฎตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้าย เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2560 หากยังมีชีวิตอยู่ นับถึงขณะนี้จะมีอายุ 82 ปี
