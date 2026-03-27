‘ธัมมชโย’ หายไปไหน 9 ปีไร้ร่องรอย สรุปม้วนเดียวจบ คดีหมดอายุความ
ดีเอสไอแจ้งยุติคดีฟอกเงิน-รับของโจร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ปมทุจริตสหกรณ์คลองจั่นหมื่นล้าน ย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่ออกหมายจับ บุกวัดด้วย ม.44 จนหายตัวไม่มีใครตามเจอ
แม้เรื่องนี้ยาวมาก แต่ก็สำคัญ เพราะเกี่ยวกับเงินหมื่นล้านบาท สหกรณ์ที่สมาชิกกว่า 50,000 คนเดือดร้อน พระธัมมชโยหายตัวไปนานเกือบ 10 ปี ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน วันที่ 26 มีนาคม 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำหนังสือลงวันที่ 20 มี.ค. 2569 แจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดี พระธัมมชโย ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร เนื่องจากคดีขาดอายุความ
พูดง่าย ๆ คือ คดีนี้จบแล้ว ไม่มีใครฟ้องได้อีก เพราะเวลาผ่านไปเกินกำหนดที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินคดี แต่คำถามที่คนไทยยังคาใจ คือ ตอนนี้พระธัมมชโยอยู่ที่ไหน?
จุดเริ่มต้น เงินหมื่นล้านหายจากสหกรณ์คลองจั่น
ทุกอย่างเริ่มจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสินทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาท
ปี 2556 สมาชิกสหกรณ์ทำหนังสือร้องเรียนว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์คลองจั่นกับพวก ยักยอกเงินสหกรณ์กว่า 10,000 ล้านบาท โดยพบว่านายศุภชัยสั่งจ่ายเช็คให้บุคคลต่าง ๆ จำนวน 878 ฉบับ รวมมูลค่า 12,160 ล้านบาท
ในจำนวนนั้น มี 22 ฉบับ ที่สั่งจ่ายให้วัดพระธรรมกาย พระธัมมชโย มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง และพระลูกวัด ในช่วงปี 2552-2553 รวมมูลค่า 1,260 ล้านบาท
นายศุภชัยอ้างว่าเป็นเงินบริจาคบำรุงศาสนา แต่ดีเอสไอมองว่าเงินนั้นมาจากการยักยอก จึงอาจเข้าข่ายรับของโจร
ความเชื่อมโยงระหว่างนายศุภชัยกับวัดพระธรรมกายไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นายศุภชัยเคยเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายปี 2552 และเป็นไวยาวัจกร (ผู้ดูแลเงินวัด) ต่อเนื่องหลายปี อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธรรมกาย
เรียกมาสอบ แต่ไม่ยอมมา
ดีเอสไอเริ่มดำเนินคดีกับพระธัมมชโย ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร ดีเอสไอออกหมายเรียกครั้งที่ 1 ให้พระธัมมชโยมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา แต่พระธัมมชโยมอบหมายทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อน อ้างติดศาสนกิจ ดีเอสไอจึงออกหมายเรียกครั้งที่ 2 แต่ก็ไม่มา
ดีเอสไอขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เพราะพบพระธัมมชโยยังเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ปกติ จึงมองว่ามีพฤติการณ์หลบหนี
ฝั่งวัดพระธรรมกายโต้กลับด้วยการอ้างว่าพระธัมมชโยอาพาธหนัก แพทย์ระบุมีอาการวิงเวียนศีรษะ บ้านหมุนรุนแรง ปวดหลัง ปวดขาซ้าย เส้นเลือดอุดตันที่โคนขาซ้าย มีแผลติดเชื้อที่เท้าเรื้อรัง จากโรคเบาหวาน ภูมิแพ้ คณะแพทย์ลงความเห็นให้พักรักษาอาการ 15 วัน
ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อ 17 พฤษภาคม 2559 แต่พระธัมมชโยก็ยังไม่มามอบตัว
บุกวัดด้วย ม.44 ค้น 23 วัน ไม่เจอ
เรื่องยกระดับขึ้นอีกขั้นในปี 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 ควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย เพื่อนำพระธัมมชโยมาดำเนินคดี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
กำลังตำรวจและทหารกว่า 4,240 นาย ปิดล้อมวัดพระธรรมกายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 วัดพระธรรมกายนำรถแบ็กโฮมาปิดประตูทางกุฏิพระธัมมชโย ล้อมรั้วลวดหนาม ศิษยานุศิษย์เคลื่อนไหวต่อเนื่อง มีพระสงฆ์และลูกศิษย์นับร้อยคนนั่งสวดมนต์ขัดขวางการตรวจค้นตลอดหลายสัปดาห์
ดีเอสไอตรวจค้นวัดตลอด 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2560 แต่ไม่พบตัวพระธัมมชโย วันที่ 10 มีนาคม ดีเอสไอแถลงยุติปฏิบัติการค้นวัด ให้พระธัมมชโยเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับ
คำสั่ง ม.44 ถูกยกเลิกเมื่อ 11 เมษายน 2560
ระหว่างนั้น มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนพระเทพญาณมหามุนี ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2560 หลังจากนั้น พระธัมมชโยหายตัวไปจากสาธารณชน ไม่มีการปรากฏตัว หรือแถลงใด ๆ อีกเลย
เดือนสิงหาคม 2560 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้ข้อมูลว่าพระธัมมชโยใช้ช่องทางธรรมชาติหลบหนีออกจากประเทศไทยไปอยู่ในประเทศแถบยุโรป ลูกศิษย์พาหลบหนีออกไป แต่ไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ใด ขณะที่ข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองไม่พบว่าพระธัมมชโยเดินทางออกนอกประเทศ
เดือนธันวาคม 2560 ดีเอสไอได้รับแจ้งเบาะแสว่าพระธัมมชโยกลับเข้ามาพักในวัด จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น แต่ก็ไม่พบตัวอีกเช่นเคย
หลังจากนั้น ไม่มีข่าวเกี่ยวกับสถานที่อยู่ของพระธัมมชโยอีกเลย วัดพระธรรมกายยังทำกิจกรรมทางศาสนาตามปกติ แต่ไม่ตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับสถานะของอดีตเจ้าอาวาส
ล่าสุด คดีจบ เพราะหมดอายุความ
เดือนมีนาคม 2569 เรื่องก็มาถึงจุดจบ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนังสือแจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีพระธัมมชโย ผู้ต้องหาที่ 2 และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ ผู้ต้องหาที่ 5 ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร เนื่องจากคดีขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) ปัจจุบันยังไม่มีใครรู้สถานะของพระธัมมชโย
เงินคืนบ้างไหม?
ฝั่งสหกรณ์คลองจั่นก็พยายามเรียกเงินคืน ทางวัดพระธรรมกายแจ้งว่าศิษย์วัดรวบรวมเงินเพื่อจ่ายคืนแก่สหกรณ์ งวดแรก 618.78 ล้านบาท ต่อมาอีก 370.78 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,055.56 ล้านบาท
ส่วน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ถูกศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ จำคุก 7 ปี คดีถึงที่สุดแล้ว ปัจจุบันนายศุภชัยยังรับโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำ
สรุปไทม์ไลน์คดีธัมมชโย
ปี 2556 สมาชิกสหกรณ์คลองจั่นร้องเรียนว่าถูกยักยอกเงินกว่า 10,000 ล้านบาท ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ พบเส้นทางเงินไปถึงวัดพระธรรมกาย 1,260 ล้านบาท
เม.ย. 2559 ดีเอสไอออกหมายเรียกพระธัมมชโย 2 ครั้ง แต่ไม่มา
พ.ค. 2559 ศาลอาญาออกหมายจับพระธัมมชโย ข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และรับของโจร
ก.พ. 2560 รัฐบาล คสช. ใช้ ม.44 ส่งกำลังกว่า 4,240 นาย ปิดล้อมวัดพระธรรมกาย
มี.ค. 2560 ค้นวัด 23 วัน ไม่พบตัว ดีเอสไอยุติปฏิบัติการ ถอดสมณศักดิ์พระธัมมชโย
ส.ค. 2560 ดีเอสไอเผยข้อมูลว่าพระธัมมชโยอาจหลบหนีไปยุโรปผ่านช่องทางธรรมชาติ
ธ.ค. 2560 ดีเอสไอบุกค้นวัดอีกครั้งตามเบาะแส ไม่พบตัว
ปี 2560-2569 พระธัมมชโยไม่ปรากฏตัวอีกเลย ไม่มีรายงานว่าอยู่ที่ใด
มี.ค. 2569 อัยการสั่งยุติคดี เหตุขาดอายุความ
คดีจบแล้ว แต่คำถามยังอยู่ พระธัมมชโยอยู่ที่ไหน? ไม่มีใครตอบได้
