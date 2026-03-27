DSI แจ้งยุติดำเนินคดี “ธัมมชโย” อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย เหตุขาดอายุความ
DSI แจ้งยุติดำเนินคดี ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสธรรมกาย ในคดีรับของโจรและฟอกเงิน เหตุขาดอายุความ ซึ่งปัจจุบันยังไม่รู้ถึงสถานะของธัมมชโย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แจ้งว่า อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีหนังสือแจ้ง คำสั่งยุติการดำเนินคดี พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย ซึ่งเป็น ผู้ต้องหา ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 357 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ 27/2559 ตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
คดีดังกล่าวเป็นคดีที่นายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวกได้กล่าวหา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น, พระเทพญาณมหามุนี หรือ นายไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, น.ส.ศรัณยา มานหมัด, นางทองพิน กันล้อม และนางศศิธร โชคประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ 1-5 ตามลำดับ ในคดีร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ท้้งนี้เนื่องจากคดีขาดอายุความ
อย่างไรก็ตามกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำหนังสือลงวันที่ 20 มี.ค. 2569 แจ้งคำสั่งยุติการดำเนินคดีถึงนายธรรมนูญ อัตโชติ กับพวกที่ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินคดีกับพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ สุทธิผล) หรือพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระอธิการไชยบูลย์ ธัมมชโย และ น.ส.ศศิธร โชคประสิทธิ์ ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและรับของโจร ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 มาตรา 91 และมาตรา 357 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ 27/2559 ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547
ทั้งนี้ทางวัดธรรมกายไม่เคยชี้แจงถึงสถานะของธัมมชโย หลังจากที่ปรากฎตัวต่อสาธารณชนครั้งสุดท้าย เมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2560 หากยังมีชีวิตอยู่ นับถึงขณะนี้จะมีอายุ 82 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: