ด่วน ฝ่ายค้านแพ้โหวต ตั้งคณะ กมธ. ศึกษาสภาพอากาศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:18 น.
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร / แฟ้มภาพ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายญัตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

นายธนา กิจไพบูลย์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้ที่ประชุมไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ ให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน จึงเสนอให้ส่งผลการศึกษาไปที่คณะรัฐมนตรีพร้อมกับส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการพลังงานดูแลต่อไป

ทางด้านนายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่าย ผู้เสนอญัตติจึงต้องการให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ขอมติจากที่ประชุมเพื่อตัดสินแนวทางดำเนินการ

ผลการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีผู้เข้าร่วม 425 คน มีผู้ลงคะแนนมติรวม 429 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยจำนวน 262 คน ลงคะแนนไม่เห็นด้วย 164 คน งดออกเสียง 1 คน ไม่ลงคะแนน 2 คน

ที่ประชุมจึงมีมติปัดตกการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปให้คณะกรรมาธิการการพลังงานรวมถึงคณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการ สภากำหนดกรอบเวลาการศึกษาพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงมติ

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

