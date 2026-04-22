ด่วน ฝ่ายค้านแพ้โหวต ตั้งคณะ กมธ. ศึกษาสภาพอากาศ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายญัตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569
นายธนา กิจไพบูลย์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เสนอให้ที่ประชุมไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี้ ให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากหลายหน่วยงาน จึงเสนอให้ส่งผลการศึกษาไปที่คณะรัฐมนตรีพร้อมกับส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการพลังงานดูแลต่อไป
ทางด้านนายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่าย ผู้เสนอญัตติจึงต้องการให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาทำการศึกษาเรื่องนี้โดยตรง
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ขอมติจากที่ประชุมเพื่อตัดสินแนวทางดำเนินการ
ผลการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามีผู้เข้าร่วม 425 คน มีผู้ลงคะแนนมติรวม 429 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนเห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยจำนวน 262 คน ลงคะแนนไม่เห็นด้วย 164 คน งดออกเสียง 1 คน ไม่ลงคะแนน 2 คน
ที่ประชุมจึงมีมติปัดตกการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎรจะส่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปให้คณะกรรมาธิการการพลังงานรวมถึงคณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการ สภากำหนดกรอบเวลาการศึกษาพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงมติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: