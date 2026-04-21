ข่าวต่างประเทศ

ประเทศไทย ร้อนนรกแตก เท่าทะเลทรายซาฮาร่า นักวิจัยเตือน เหลือเวลาแค่ 44 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 23:30 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 00:11 น.
52
ประเทศไทยอากาศร้อนเท่าทะเลทรายซาฮาร่า

วิจัยชี้ไทยเสี่ยงร้อนเทียบเท่าซาฮาราในปี 2070 กระทบหนักทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ แนะรัฐเร่งปรับโครงสร้างเมืองและลดก๊าซเรือนกระจกด่วน

งานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศหลายฉบับระบุข้อมูลตรงกันว่า ภายในปี 2070 ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในระดับที่ใกล้เคียงกับทะเลทรายซาฮาร่าในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนกำลังผลักดันให้หลายพื้นที่ทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าขีดจำกัดที่มนุษย์จะสามารถอยู่อาศัยและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย

อำนวยการโครงการ Climate Connectors ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอภิปราย โดยอ้างอิงข้อมูลจากบทความของ โอเวน มัลเฮิร์น ในปี 2020 ชื่อ Too Hot To Live: Climate Change In Thailand และงานวิจัยสำคัญในปี 2020 เรื่อง “Future Of The Human Climate Niche” ของ Xu และคณะ

ข้อมูลระบุว่าความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจท้าทายขีดจำกัดการอยู่อาศัยของมนุษย์ ในช่วงเวลาที่บทความดังกล่าวตีพิมพ์ พบว่าปีที่ร้อนที่สุด 19 จาก 20 อันดับแรกล้วนเกิดขึ้นหลังปี 2001 เป็นต้นมา แกนหลักของงานวิจัยนี้คือแนวคิดพื้นที่ภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ (Human climate niche) ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิแคบ ๆ ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายพันปีในการวิวัฒนาการ ตั้งถิ่นฐาน และสร้างอารยธรรม

ในอดีตประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีประมาณ 11 ถึง 15 องศาเซลเซียส ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนกว่าช่วงอุณหภูมิดังกล่าว แต่สังคมยังคงสามารถปรับตัวรับมือได้

ประเด็นที่น่ากังวลคือ หากอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีพุ่งสูงเกิน 29 องศาเซลเซียส สภาพอากาศลักษณะนี้ปัจจุบันพบได้เพียง 0.8% ของพื้นผิวโลก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทะเลทรายซาฮารา หากแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังอยู่ในระดับสูง พื้นที่อันตรายนี้จะขยายวงกว้าง และทำให้ประชากรราว 1 ใน 3 ของโลกต้องเผชิญกับระดับความร้อนที่เคยพบในเพียงไม่กี่พื้นที่บนโลกเท่านั้น

ประเทศไทยน่ากังวลอย่างยิ่ง ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยอยู่ที่ประมาณ 26 องศาเซลเซียส ซึ่งเข้าใกล้เขตอันตรายแล้ว การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศระบุว่าภายในช่วงสิ้นศตวรรษนี้ ไทยอาจมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีทะลุ 29 องศาเซลเซียส สภาพอากาศโดยเฉลี่ยจะขยับเข้าใกล้สภาพภูมิอากาศแบบทะเลทราย

สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงแค่อากาศที่ร้อนขึ้น แต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเข้าสู่ระบบสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนที่ผ่านมา

สัญญาณเตือนเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ไทยมักเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ในช่วงคลื่นความร้อนรุนแรงปี 2016 ภาพถ่ายจากดาวเทียมของนาซา (NASA) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิพื้นผิวดินในบางพื้นที่ของไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 12 องศาเซลเซียส

บทความปี 2020 ยังระบุด้วยว่า เมืองกว่า 50 แห่งมีอุณหภูมิเทียบเท่าหรือทำลายสถิติเดิม โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดอุณหภูมิอากาศได้ถึง 44.6 องศาเซลเซียสในวันที่ 28 เมษายน 2016 ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในไทยช่วงเวลานั้น

สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ คลื่นความร้อนในระดับปานกลางในอนาคต อาจมีความรุนแรงเท่ากับคลื่นความร้อนที่อันตรายที่สุดในปัจจุบัน ความร้อนสุดขั้วจะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

ความร้อนที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายด้าน ได้แก่

ด้านสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง จะต้องแบกรับภาระหนักที่สุด

ด้านชุมชนชนบท มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเนื่องจากมักขาดแคลนเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็น

ด้านแรงงานและการเกษตร ประสิทธิภาพการทำงานกลางแจ้งลดลง ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นเพิ่มสูงขึ้น

การใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นที่เพิ่มขึ้นอาจยิ่งซ้ำเติมวิกฤตสภาพภูมิอากาศ หากการผลิตไฟฟ้ายังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ความร้อนจึงไม่ใช่แค่ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข แต่ยังเป็นอุปสรรคระยะยาวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มความเหลื่อมล้ำ และบั่นทอนความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศ

หลายคนมองว่าการใช้เครื่องปรับอากาศคือวิธีเอาตัวรอด แต่วิธีนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การขยายการเข้าถึงระบบทำความเย็นให้ครอบคลุมทั้งประเทศต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่ การพึ่งพาเครื่องปรับอากาศมากเกินไปอาจทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแย่ลงหากไม่มีการปรับปรุงแหล่งพลังงานให้สะอาดขึ้น แม้จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการปรับตัว แต่ก็เสี่ยงที่จะทำให้วิกฤตเลวร้ายลงหากไม่ปฏิรูปเชิงระบบควบคู่ไปด้วย

ในประเทศไทย ความร้อนสุดขั้วมีความเชื่อมโยงกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น น้ำท่วมที่เกิดบ่อยและสร้างความเสียหายมากขึ้น รวมถึงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งคุกคามชุมชนชายฝั่งและเขตเศรษฐกิจสำคัญ ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่แยกจากกัน แต่เป็นความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่ทับซ้อนกัน ทำให้การปรับตัวยากและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

การถกเถียงในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่เรื่องวิธีรับมือกับอากาศร้อน แต่คือคำถามที่ว่า ประเทศไทยจะสามารถออกแบบเมือง ระบบพลังงาน ขีดความสามารถด้านสาธารณสุข และรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ได้เร็วพอที่จะยืนหยัดในสภาพอากาศที่เลวร้ายกว่าเดิมได้หรือไม่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำต้องอาศัยการลงทุนขนาดใหญ่ การวางแผนระยะยาว และความมุ่งมั่นทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม อนาคตยังไม่ถูกกำหนดไว้ตายตัว โอกาสที่ไทยจะร้อนเท่าทะเลทรายซาฮาราไม่ใช่โชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการตัดสินใจในวันนี้ หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูง พื้นที่ที่มนุษย์สามารถอยู่อาศัยและทำงานได้อย่างปลอดภัยจะหดตัวลงเรื่อย ๆ และประเทศเขตร้อนอย่างไทยจะอยู่แถวหน้าของผลกระทบนี้

หากเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวดเร็ว เร่งปรับตัว และคิดค้นแนวทางการพัฒนาใหม่เพื่อรับมือกับโลกที่ร้อนขึ้น เรายังสามารถจำกัดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดได้

ในท้ายที่สุดแล้ว วิกฤตความร้อนไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับอนาคตของชีวิตมนุษย์ และพื้นที่ที่เคยหล่อเลี้ยงอารยธรรมมาอย่างยาวนานจะยังคงทำหน้าที่นั้นต่อไปได้หรือไม่ ในขณะที่เส้นแบ่งขีดจำกัดการอยู่อาศัยค่อย ๆ เลือนลางลงทุกปี

ข้อมูลจาก : straitstimes

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ประเทศไทยอากาศร้อนเท่าทะเลทรายซาฮาร่า ข่าวต่างประเทศ

ประเทศไทย ร้อนนรกแตก เท่าทะเลทรายซาฮาร่า นักวิจัยเตือน เหลือเวลาแค่ 44 ปี

43 นาที ที่แล้ว
วินาทีชีวิต! หนุ่มโชว์พ่นไฟพลาดท่า ไฟคลอกท่วมร่างปางตายต่อหน้าเพื่อน ข่าว

วินาทีชีวิต! หนุ่มโชว์พ่นไฟพลาดท่า ไฟคลอกท่วมร่างปางตายต่อหน้าเพื่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่ายเอวียักษ์ใหญ่ เปิดตัว &quot;ซาซากุระ ฮิโยริ&quot; วัย 21 ปี กับสารคดีชีวิต 150 วันสุดสยิว บันเทิง

ค่ายเอวียักษ์ใหญ่ เปิดตัว “ซาซากุระ ฮิโยริ” วัย 21 ปี กับสารคดีชีวิต 150 วันสุดสยิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อัจฉริยะวัย 15 “น้องฑีฆายุ” ลูกชาย “แอนนี่ บรู๊ค” นร.ไทยคนเดียว ผงาดเวทีเทรดหุ้นระดับโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามชาวบราซิล วัย 31 หัวใจวายเสียชีวิตก่อนเวทีประกวด ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! นางงามวัย 31 หัวใจวายคร่าชีวิต ก่อนวันประกวด ผลตรวจช็อก ไร้โรคประจำตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋าทองแท้ซื้อมา 300 ข่าว

อารมณ์เหมือนถูกรางวัล “กระเป๋าซื้อมา 300” ขายได้เป็นล้าน ไปดูซื้อที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อกโลก มือปืนกราดยิง นทท. บนพีระมิดเม็กซิโก ดับ 1 เจ็บ 13 ก่อนปลิดชีพตัวเอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 21 เมษายน 2569 ผลสลากพัฒนาวันนี้ งวด 21/4/69 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 21 เมษายน 2569 ผลสลากพัฒนาวันนี้ งวด 21/4/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด 2/5/69 เลขมงคล &quot;วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์&quot; ลุ้นรวยงวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 เลขมงคล “วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์” ลุ้นรวยงวด 2 พ.ค. 69

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุบุกจับ อัจฉริยะ ปมโยงกรรโชกทรัพย์ อดีตผกก. 2.5 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปีของพ่อแม่ บันเทิง

ท็อป ดารณีนุช จำใจทุบบ้านเก่า 62 ปี หลังวิกฤตหนัก เศร้า สมบัติล้ำค่าพ่อแม่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก บินสเปน ร่วมเวทีผู้นำก้าวหน้าระดับโลก แจงชัดไม่ได้ใช้ภาษีประชาชน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวงอนเดินลงรถ ข่าว

ไวรัลสนั่น “คลิปสาวงอนเดินลงรถ” ทำติดยาวเป็นแถว สิบล้อเกือบเสยไปง้อกันโลกหน้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร อ้างประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง ข่าว

สรุปดราม่า ครูสาวท้องแก่ ถูกรุ่นน้อง 19 แย่งผัวทหาร น้อยอ้างทำประชดแฟนเก่า สุดท้ายรักจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส บันเทิง

ช็อตเด็ด! ใบเตย นั่งข้าง ฟิล์ม รัฐภูมิ ร่วมเฟรมศิษย์ RS กับ อี๊ด โปงลางสะออน ทำหลุดโฟกัส

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.คุมตัว อัจฉริยะ คาร้านอาหาร หลังโดนร้องเรียน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมวดป๊อป ตำรวจเก๊ ข่าวอาชญากรรม

“หมวดป๊อบ” ตำรวจเก๊ สาวแฉ 4 เดือน ยืมเงิน 4 แสน ฉกทองอีก 2 บาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมเปิดตัวแคนดิเดต ลุยศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. ต้นเดือน พ.ค. นี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ บันเทิง

น้องพายุ ลูก ชมพู่-น็อต คว้าถ้วยแข่งโกคาร์ท ย้อนภาพแม่ 20 ปีก่อนเคยลงสนามแข่งรถ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้ ข่าว

กองทัพเรือ กางบิ๊กโปรเจกต์ เรือฟริเกต 1.7 หมื่นล้าน ดึง 11 บริษัททั่วโลกชิงดำ 21 เม.ย.นี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคโยตี้เต้นหน้าโลงศพ ร่อนพิบูลย์ ข่าวภูมิภาค

เปิดที่มา “โคโยตี้” 3 สาวแดนซ์สะบัด! หน้าโลงศพพ่อวัย 59

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ เค้นรหัสผ่าน ข่าว

สาวเดือดจัด ลากคอหนุ่ม แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม ซัดหน้าหงายยึดมือถือ อึ้งเข้าเว็บโป๊เพียบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยคาดใช้จ่าย พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ไทม์ไลน์ ‘ไทยช่วยไทย’ เริ่มใช้จ่ายเดือนไหน เช็กที่นี่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเอวียักษ์ใหญ่ เปิดตัว &quot;ซาซากุระ ฮิโยริ&quot; วัย 21 ปี กับสารคดีชีวิต 150 วันสุดสยิว

ค่ายเอวียักษ์ใหญ่ เปิดตัว “ซาซากุระ ฮิโยริ” วัย 21 ปี กับสารคดีชีวิต 150 วันสุดสยิว

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

อัจฉริยะวัย 15 “น้องฑีฆายุ” ลูกชาย “แอนนี่ บรู๊ค” นร.ไทยคนเดียว ผงาดเวทีเทรดหุ้นระดับโลก

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
กระเป๋าทองแท้ซื้อมา 300

อารมณ์เหมือนถูกรางวัล “กระเป๋าซื้อมา 300” ขายได้เป็นล้าน ไปดูซื้อที่ไหน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ตรวจหวยลาว 21 เมษายน 2569 ผลสลากพัฒนาวันนี้ งวด 21/4/69

ตรวจหวยลาว 21 เมษายน 2569 ผลสลากพัฒนาวันนี้ งวด 21/4/69

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
Back to top button