ข่าวการเมือง

สส. แห่รีวิวซื้อข้าวกินเองวันแรก เห็นราคาแล้วอึ้ง จ่ายแค่นี้ก็อิ่มท้อง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:23 น.
56
สส. ซื้ออาหารกินเองวันแรกที่ห้องอาหารสภา

ส่องบรรยากาศ สส. ตบเท้าควักกระเป๋าจ่ายค่าอาหารมื้อแรก หลังยกเลิกกินฟรี ‘นพ.วรงค์-จูรี’ นำทีมรีวิวราคาเป็นกันเอง แถมจ่ายง่าย ราคาเพียง 65 บาทอิ่มท้อง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปสวัสดิการรัฐสภา เนื่องจากเป็นวันแรกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทุกคนต้องจ่ายเงินซื้ออาหารรับประทานเองตามมติเอกฉันท์ของประธานสภาฯ และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่เห็นพ้องให้ยกเลิกการจัดเลี้ยงฟรีเพื่อเซฟภาษีของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันเปิดประชุมหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไป

บรรยากาศที่ห้องอาหารข้างห้องประชุมพระสุริยันในวันนี้คึกคักไปด้วย สส. จากหลายพรรคการเมืองที่เดินทางมาใช้บริการด้วยการแลกคูปองหรือสแกนจ่ายผ่านระบบ PromptPay แทนการเดินตักอาหารฟรีเหมือนแต่ก่อน งานนี้เหล่า สส. หลายท่านได้พลาดออกมาโพสต์รีวิวประสบการณ์มื้อแรกที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองกันอย่างคึกคัก

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี โพสต์คลิปเฟซบุ๊ก วรงค์ เดชกิจวิกรม – Warong Dechgitvigrom รีวิวข้าวหมูแดงหมูกรอบในราคา 65 บาท โดยระบุว่า “ขณะนี้ผมอยู่ในห้องอาหารสภา ปกติห้องนี้แทบไม่ได้เข้า เพราะที่ผ่านมาเป็นการเอาเงินภาษีประชาชนมากินฟรี วันนี้ก็เริ่มให้ สส. ซื้อเอง ผมซื้อข้าวหมูแดงหมูกรอบ ราคา 65 บาท ผมว่าโอเคไม่แพงในบรรยากาศของห้องสภา วันนี้เป็นแรกที่พวกเราซื้ออาหารทานเอง”

พร้อมระบุแคปชั่นประกอบคลิปว่า “#อาหารมื้อแรกในสภา วันนี้ได้ทานอาหารมื้อแรก ในห้องอาหารสภา หลังจากที่ให้ส.ส.ซื้ออาหารทานเอง ผมทานข้าวหมูแดงหมูกรอบ ราคาชามละ 65 บาท

ถ้าสภาเปิดโอกาสให้ คณะทำงาน ของส.ส. มาซื้อทานด้วย น่าจะทำให้ร้านค้าขายดีขึ้น วันแรกยังจำกัดเฉพาะส.ส. น่าจะทำให้ลูกค้าน้อย ที่ใช้บริการ”

วรงค์ เดชกิจวิกรม รีวิวอาหารมื้อแรกในห้องอาหารสภา
ภาพจาก Facebook : วรงค์ เดชกิจวิกรม – Warong Dechgitvigrom

ขณะที่ นายจูรี นุ่มแก้ว สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพรีวิวผ่านเฟซบุ๊ก จูรี นุ่มแก้ว พร้อมระบุว่า “อาชีพอื่นเขาซื่อข้าวกินได้ อาชีพนี้ก็ต้องซื้อกินเองได้เช่นกัน พวกเรา #ชาวประชาธิปัตย์ ยินดีร่วมเซฟภาษีของประชาชนครับ /// วันนี้สภาบริการอาหารข้างห้องประชุม โดยให้สมาชิกซื้อกินเอง โดยวิถีซื้อคูปองหรือสแกนจ่าย”

จูรี นุ่มแก้ว รีวิวห้องอาหารสภา
ภาพจาก Facebook : จูรี นุ่มแก้ว

รวมทั้ง นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แชร์บรรยากาศในห้องอาหาร พร้อมโชว์สลิปสแกน QR Code ซื้ออาหาร ซึ่งจ่ายเงินที่สะดวกสบายราคา 60 บาท ยืนยันว่าราคาไม่แพงและเข้าถึงง่าย พร้อมข้อความว่า “ห้องอาหารของ สส. วันนี้ซื้อทานกันเองแล้ว จ่ายด้วย QR ง่าย สบาย ราคาไม่แพง.! บริษัทที่เข้ามาบริหารศูนย์อาหารของ สส. คือ บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทเดียวกับที่ให้บริการร้านอาหารที่ food court ด้านล่างของรัฐสภา”

สำหรับร้านอาหารที่มาให้บริการในครั้งนี้ ดำเนินการโดย บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่บริหาร Food Court ด้านล่างของรัฐสภา โดยเมนูอาหารมีความหลากหลายรองรับความต้องการของสมาชิกสภาฯ ได้แก่ อาหารจานหลัก อาทิ ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ,ข้าวหมกไก่อิสลาม และข้าวราดแกง รวมทั้งเมนูเส้นอย่าง ก๋วยเตี๋ยว, เส้นหมี่ไก่ฉีกน้ำพริกกากหมู ปิดท้ายด้วยของว่างและเครื่องดื่มต่าง ๆ

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ทานอาหารที่ห้องอาหารสภา
ภาพจาก Facebook : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

