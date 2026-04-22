ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน
ศาลอาญา ให้ประกันตัว “อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” ตีหลักทรัพย์ 4 แสนบาท คดีร่วมกันกรรโชกทรัพย์ พร้อมตั้งเงื่อนไขห้ามยุ่งพยานหลักฐาน
22 เม.ย. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.ท.ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม นำตัว พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ น.ส.วิภาดา และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1-3 ในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพและชื่อเสียง และร่วมกันกรรโชกทรัพย์ มาฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วันต่อศาล
พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขัง เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องรอสอบพยานอีก 15 ปาก รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอผลตรวจลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาที่ 1-3 ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนยังขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นขบวนการที่ร่วมกันกระทำความผิด โดยแบ่งหน้าที่กันทำในการขู่เข็ญเรียกรับเงินจากข้าราชการตำรวจ ทนายความ และบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรม
ต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ โดยกำหนดวงเงินประกันตัว 400,000 บาท พร้อมเงื่อนไขห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับพยานหลักฐาน หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ห้ามพบหรือเข้าใกล้ ข่มขู่ ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำการใดกับผู้เสียหายหรือพยานในคดีอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกับที่ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืน ศาลจะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว
ส่วนอีก 2 ราย พ.ต.อ.กวินศักดิ์ ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 200,000 บาท และน.ส.วิภาดา ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเดียวกัน
