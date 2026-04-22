ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:43 น.
52

ศาลอาญา ให้ประกันตัว "อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์" ตีหลักทรัพย์ 4 แสนบาท คดีร่วมกันกรรโชกทรัพย์ พร้อมตั้งเงื่อนไขห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

22 เม.ย. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.ท.ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม นำตัว พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ น.ส.วิภาดา และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1-3 ในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพและชื่อเสียง และร่วมกันกรรโชกทรัพย์ มาฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วันต่อศาล

พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขัง เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องรอสอบพยานอีก 15 ปาก รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง รอผลตรวจลายนิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาที่ 1-3 ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนยังขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชน

จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นขบวนการที่ร่วมกันกระทำความผิด โดยแบ่งหน้าที่กันทำในการขู่เข็ญเรียกรับเงินจากข้าราชการตำรวจ ทนายความ และบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรม

ต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ โดยกำหนดวงเงินประกันตัว 400,000 บาท พร้อมเงื่อนไขห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับพยานหลักฐาน หรือกระทำการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ห้ามพบหรือเข้าใกล้ ข่มขู่ ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำการใดกับผู้เสียหายหรือพยานในคดีอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกับที่ถูกกล่าวหา หากฝ่าฝืน ศาลจะพิจารณาเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว

ส่วนอีก 2 ราย พ.ต.อ.กวินศักดิ์ ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 200,000 บาท และน.ส.วิภาดา ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเดียวกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีนงวด 2 พ.ค. 69 สรุปเลขเด่น 4 ตัว รับหวยวันแรงงาน

43 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา ให้ประกัน “อัจฉริยะ” วงเงิน 4 แสน พร้อมสั่งห้ามยุ่งพยานหลักฐาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 17:43 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button