กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย
นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ในพนมเปญ เรียกร้อง The Wall Street Journal สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐ ถอนคำ “Scambodia” ออกจากรายงาน ชี้เป็นการผลิตซ้ำภาพลักษณ์อาชญากรรมที่ดูแคลนคนทั้งประเทศ
กระแสความไม่พอใจเกิดขึ้นในแวดวงวิชาการและสื่อมวลชนกัมพูชา หลังจากที่ The Wall Street Journal (WSJ) สื่อด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลก ได้นำคำว่า “Scambodia” มาใช้ในการพาดหัว และรายงานข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเทาในกัมพูชา ทำให้ล่าสุด รส สันติภาพ (Roth Santepheap) นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ ณ กรุงพนมเปญ ออกมาเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสื่อรายนี้อย่างเผ็ดร้อนผ่านสื่อท้องถิ่น Khmer Times
“Scambodia” คือการเยาะเย้ย ไม่ใช่การวิเคราะห์
รส สันติภาพ ระบุว่าการที่สื่อระดับโลกอย่าง WSJ บิดเบือนชื่อประเทศ “กัมพูชา” ซึ่งเป็นรัฐอธิปไตยให้กลายเป็นคำที่สื่อถึงอาชญากรรม (Scam + Cambodia) คือการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างการรายงานข้อเท็จจริงไปสู่การ “ดูหมิ่นเหยียดหยาม” ซึ่งไม่มีที่ยืนสำหรับการทำข่าวที่มีจรรยาบรรณ
ประเด็นโต้แย้งสำคัญจากฝั่งกัมพูชา
ปัญหาข้ามชาติ – นักวิเคราะห์ชี้ว่าเครือข่ายสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวแสดงจากหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ในกัมพูชาเพียงลำพัง การตีตรากัมพูชาประเทศเดียวจึงเป็นการบิดเบือนความจริง
เมินเฉยต่อความพยายามของรัฐบาล – ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กัมพูชาดำเนินการปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างหนัก มีการทลายฐานที่มั่นนับร้อยแห่ง จับกุมและเนรเทศชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้กลับถูกละเลยจากรายงานของสื่อตะวันตก
มาตรฐานสองด้าน – รส สันติภาพ ตั้งคำถามว่า WSJ จะกล้าใช้คำแสลงในเชิงดูหมิ่นแบบนี้กับประเทศตะวันตกที่เผชิญปัญหาอาชญากรรมในลักษณะเดียวกันหรือไม่? การกระทำเช่นนี้สะท้อนถึงการเลือกปฏิบัติต่อประเทศกำลังพัฒนา
ผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจ
บทความระบุถึงคำว่า “Scambodia” ไม่ได้ทำร้ายแค่กลุ่มมิจฉาชีพ แต่มันตีตราคนกัมพูชาธรรมดาหลายล้านคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจ และสร้างทัศนคติที่ผิดว่าประเทศกัมพูชาเป็นดินแดนที่ไร้ข้อยุติของกฎหมาย
ทั้งนี้ข้อเรียกร้องต่อสื่อยักษ์ใหญ่ ทางนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาเรียกร้องให้ The Wall Street Journal ดำเนินการโดยอันดับแรกถอนคำว่า “Scambodia” ออกจากบทความและงดใช้ในรายงานฉบับต่อๆ ไป 2. แก้ไขบันทึกให้ถูกต้อง และยึดมั่นในมาตรฐานการนำเสนอข่าวที่ยุติธรรมและแม่นยำ
“การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่ทำได้และการตรวจสอบก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่การเยาะเย้ยไม่ใช่ทั้งสองอย่าง” รส สันติภาพ ทิ้งท้ายด้วยการย้ำว่า ผู้อ่านควรได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่ใช่ถ้อยคำที่สร้างความอับอาย.
ที่มา : Khmertime
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC
- กัมพูชา โชว์ภาพทลายสแกมเมอร์ทั่วประเทศ ลั่น ปิดให้เกลี้ยงในเมษายนนี้
- หนุ่มถูกหลอกรีวิวสินค้า ก่อนเจอขังรวมตึกสแกมเมอร์ 5 วัน 6 คืน เผยนาทีรอดตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: