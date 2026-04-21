ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:55 น.
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal
แฟ้มภาพ

นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ในพนมเปญ เรียกร้อง The Wall Street Journal สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐ ถอนคำ “Scambodia” ออกจากรายงาน ชี้เป็นการผลิตซ้ำภาพลักษณ์อาชญากรรมที่ดูแคลนคนทั้งประเทศ

กระแสความไม่พอใจเกิดขึ้นในแวดวงวิชาการและสื่อมวลชนกัมพูชา หลังจากที่ The Wall Street Journal (WSJ) สื่อด้านธุรกิจชื่อดังระดับโลก ได้นำคำว่า “Scambodia” มาใช้ในการพาดหัว และรายงานข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเทาในกัมพูชา ทำให้ล่าสุด รส สันติภาพ (Roth Santepheap) นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ ณ กรุงพนมเปญ ออกมาเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของสื่อรายนี้อย่างเผ็ดร้อนผ่านสื่อท้องถิ่น Khmer Times

“Scambodia” คือการเยาะเย้ย ไม่ใช่การวิเคราะห์

รส สันติภาพ ระบุว่าการที่สื่อระดับโลกอย่าง WSJ บิดเบือนชื่อประเทศ “กัมพูชา” ซึ่งเป็นรัฐอธิปไตยให้กลายเป็นคำที่สื่อถึงอาชญากรรม (Scam + Cambodia) คือการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างการรายงานข้อเท็จจริงไปสู่การ “ดูหมิ่นเหยียดหยาม” ซึ่งไม่มีที่ยืนสำหรับการทำข่าวที่มีจรรยาบรรณ

พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาขายอาหารใกล้กับขบวนแห่เทศกาลสังกรานตา ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่เขมร บนถนนสายหลักหน้าพระราชวังในกรุงพนมเปญ 15 เม.ย. 2026 (AP Photo/Heng Sinith)

ประเด็นโต้แย้งสำคัญจากฝั่งกัมพูชา

ปัญหาข้ามชาติ – นักวิเคราะห์ชี้ว่าเครือข่ายสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีตัวแสดงจากหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ในกัมพูชาเพียงลำพัง การตีตรากัมพูชาประเทศเดียวจึงเป็นการบิดเบือนความจริง

เมินเฉยต่อความพยายามของรัฐบาล – ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กัมพูชาดำเนินการปราบปรามขบวนการเหล่านี้อย่างหนัก มีการทลายฐานที่มั่นนับร้อยแห่ง จับกุมและเนรเทศชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงปรับปรุงกฎหมายให้เข้มงวดขึ้น แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้กลับถูกละเลยจากรายงานของสื่อตะวันตก

มาตรฐานสองด้าน – รส สันติภาพ ตั้งคำถามว่า WSJ จะกล้าใช้คำแสลงในเชิงดูหมิ่นแบบนี้กับประเทศตะวันตกที่เผชิญปัญหาอาชญากรรมในลักษณะเดียวกันหรือไม่? การกระทำเช่นนี้สะท้อนถึงการเลือกปฏิบัติต่อประเทศกำลังพัฒนา

กุญแจมือตกอยู่บนพื้นในสถานที่ก่อเหตุสแกมเมอร์ ในเมืองโอเสม็ด ประเทศกัมพูชา 7 เมษายน 2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)

ผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจ

บทความระบุถึงคำว่า “Scambodia” ไม่ได้ทำร้ายแค่กลุ่มมิจฉาชีพ แต่มันตีตราคนกัมพูชาธรรมดาหลายล้านคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจ และสร้างทัศนคติที่ผิดว่าประเทศกัมพูชาเป็นดินแดนที่ไร้ข้อยุติของกฎหมาย

ทั้งนี้ข้อเรียกร้องต่อสื่อยักษ์ใหญ่ ทางนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาเรียกร้องให้ The Wall Street Journal ดำเนินการโดยอันดับแรกถอนคำว่า “Scambodia” ออกจากบทความและงดใช้ในรายงานฉบับต่อๆ ไป 2. แก้ไขบันทึกให้ถูกต้อง และยึดมั่นในมาตรฐานการนำเสนอข่าวที่ยุติธรรมและแม่นยำ

“การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่ทำได้และการตรวจสอบก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่การเยาะเย้ยไม่ใช่ทั้งสองอย่าง” รส สันติภาพ ทิ้งท้ายด้วยการย้ำว่า ผู้อ่านควรได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง ไม่ใช่ถ้อยคำที่สร้างความอับอาย.

ทหารไทยนายหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกตึกสแกมเมอร์ เมืองโอเสม็ด ประเทศกัมพูชา 7 เมษายน 2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)

ที่มา : Khmertime

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:55 น.
54
