ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:03 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:03 น.
สีหศักดิ์ เตรียมเข้าหารือ มิน ออง ไลง์ ประธานาธิบดีเมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน อยากให้มีการยุติสู้รบ

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ มี 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ แสดงความยินดีที่เมียนมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยนายมิน ออง ไลง์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมียนมา และการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการสันติภาพและความปรองดอง

โดยไทยจะประสานความร่วมมือเรื่องความมั่นคงด้านชายแดน การปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะสแกมเมอร์ และเรื่องยาเสพติด ที่ทะลักเข้ามาไทยมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องมลภาวะ ไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรืออากาศ ก็อยากจะร่วมมือกัน และที่สำคัญคือการเปิดการค้าชายแดนอีกครั้ง เพราะมีความสำคัญกับทั้งสองประเทศ ซึ่งการค้าชายแดนคิดเป็น 80% ของการค้าทั้งหมดที่ไทยมีกับเมียนมา

นายสีหศักดิ์ ย้ำว่า ไทยต้องการมีบทบาทนำ เรื่องการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน เพื่อสันติภาพและความปรองดองในเมียนมา และ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลใหม่ ได้มีการประกาศอภัยโทษให้กับนักการเมือง โดยเฉพาะอดีตประธานาธิบดีเมียนมา จึงหวังว่าการดำเนินการแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกต่อไป

นอกจากนี้ ไทยจะหารือแนวทางรลดความรุนแรงตามแนวชายแดนไทย เมียนมา เพราะทราบว่าเมียนมามีความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างมาก โดยไทยมองถึงแนวทางที่จะให้อาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศ เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน

สำหรับเหตุการณ์เครื่องบินเมียนมาทิ้งระเบิดพลาดมาตกฝั่งไทย หลังสู้รบดุเดือดบริเวณชายแดนนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า พยายามอยากให้เมียนมาลดการใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดน ลดระดับการสู้รบ หรือหากยุติได้ก็จะดี และ ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายไทยได้เดินทางเยือน และมีการประชุมระหว่างฝ่ายทหาร ซึ่งเป็นการประชุมระดับสูง แล ครั้งต่อไปฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพ ก็จะมีการพูดคุยในเรื่องของความมั่นคงชายแดน

นายสีหศักดิ์ ยังย้ำว่า วันนี้จะมีการหารือในเรื่องของ PM 2.5 ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้ง 3 ประเทศต้องร่วมกันคือไทย เมียนมา และลาว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง และจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มาพูดคุยกับประธานาธิบดีเมียนมาและรองประธานาธิบดีเมียนมา

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

