น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

น้ำตาล ทิพนารี โร่ชี้แจงดรามา ปมอินเตอร์แฟนรุมจวก มดดำ คชาภา แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม วอนคนไทยหยุดเอารูปแต่งหญิงไปแปะ
จากกรณีที่แฟนคลับชาวต่างชาติของนักแสดงสาว น้ำตาล ทิพนารี ขับรถทัวร์มาจอดถึงหน้าบ้านพิธีกรฝีปากกล้า มดดำ คชาภา หลังน้ำตาลไปร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ แฉ ทางช่อง GMM25 ด้วยความที่สนิทชิดเชื้อเหมือนน้องในวงการมดดำ จึงมีการแตะเนื้อต้องตัว และโอบกอดน้ำตาลเหมือนที่เคยทำเป็นปกติ แต่อินเตอร์แฟนกลับมองว่าเป็นการ “คุกคามทางเพศ”
แม้ว่าทางแฟนคลับและชาวเน็ตคนไทยต่างก็รวมพลังกันเพื่ออธิบายให้อินเตอร์แฟนของ น้ำตาล ทิพนารี ได้เข้าใจว่า ทั้งคู่สนิทกัน และพิธีกรดังเป็น LGBTQ+ พร้อมทั้งแปะภาพสมัยที่มดดำแต่งเป็นผู้หญิงร่วมเล่นภาพยนตร์หอแต๋วแตก แต่แฟนคลับต่างชาติก็ยังไม่เข้าใจและไม่พอใจกับการกระทำดังกล่าวเหมือนเดิม
ต่อมา น้ำตาล ทิพนารี ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อชี้แจงดรามาที่เกิดขึ้นผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้แฟนคลับทุกคนเข้าใจตรงกัน ระบุว่า
“ถึงแฟน ๆ ที่รักทุกคน
ก่อนอื่น น้ําตาลต้องขออภัยที่ออกมาชี้แจงค่อนข้างช้า เพราะอยากใช้เวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้การสื่อสารครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อใคร รวมถึงตัวน้ำตาลเองด้วย
สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น้ำตาลขอชี้แจงตามตรงว่า น้้ำตาลไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจแต่อย่างใด
1. พี่มดดําเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่น้ำตาลเคารพและนับถือมาก ในมุมของน้ําตาล พี่มดดําคือ “ตัวแม่” ของทุกคน (คําว่า “แม่” ในที่นี้ เป็นคําเรียกด้วยความเคารพในวงการ ไม่ได้หมายถึงผู้ให้กําเนิด ซึ่งบางครั้งน้อง ๆ ก็เรียกน้ำตาลแบบนี้ เช่นกัน เลยอยากอธิบายเพิ่มเติมสําหรับแฟน ๆ ต่างชาติที่อาจยังไม่คุ้นเคย)
2. น้ำตาลกับพี่มดดําเคยมีโอกาสได้เจอกันหลายครั้ง การสัมผัสตัวกันในบริบทนั้น เป็นการแสดงออกถึงความเอ็นดู และความสนิทสนมในลักษณะพี่น้อง เหมือนลูกเหมือนหลาน
3. น้ำตาลเชื่อว่าพี่มดดําไม่ได้มีเจตนาอื่นใด และน้ําตาลเองก็เป็นเพียงน้องสาวหรือลูกสาวในความเอ็นดูของพี่มดดํา เท่านั้น
แต่น้ำตาลเข้าใจและรับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย และความตั้งใจดีของแฟนๆ ทุกคน ขอบคุณจากใจ และขอโทษที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงให้เร็วกว่านี้ จนทําให้หลายคนรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจ
บางครั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ และน้ำตาลไม่อยากให้เรื่องนี้ส่ง ผลกระทบในวงกว้าง จึงอยากออกมาสื่อสารให้ชัดเจนค่ะ
น้ำตาลอยากเป็นที่รักของทุกคน ไม่ใช่แค่แฟน ๆ แต่รวมถึงทุกคนที่น้ำตาลได้พบเจอและมีโอกาสร่วมงานด้วย
สุดท้ายนี้ น้ำตาลขออภัยต่อทุกฝ่ายที่อาจได้รับผลกระทบหรือรู้สึกไม่ดี และขอขอบคุณพี่มดดําที่เข้าใจในเจตนา รวมถึง ความรักของแฟน ๆ ทุกคนค่ะ
จากนี้ไป น้ำตาลหวังว่าแฟน ๆ ที่น่ารักของน้ำตาล จะยังคงรักและปกป้องน้ำตาลในแบบที่ไม่ทําร้ายใคร และจะร่วมกัน แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นความน่ารักของแฟนคลับน้ำตาลเช่นกันนะคะ”
ล่าสุด 21 เม.ย. 69 มดดำ คชาภา ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการ ข่าวใส่ไข่ หลังจากโดนอินเตอร์แฟนของ น้ำตาล ทิพนารา ถล่มยับเต็มโซเชียล ระบุว่า “เพิ่งรู้นะ มันเป็นกฎใหม่ที่พิธีกรต้องรู้ในการสัมภาษณ์ หากเป็นนักแสดงกลุ่ม BL หรือ GL ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการถึงเนื้อถึงตัวให้มากขึ้น เพื่อให้เกียรติทุกฝ่ายตามมาตรฐานสากล เพราะอินเตอร์แฟนเขารักของเขา พวกเราต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ต่อให้เรารู้จักกับน้องหรือรู้จักกันมานานก็ตาม”
จากนั้น มดดำ ก็ได้พูดถึงกลุ่มชาวเน็ตชาวไทยที่พยายามช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ความเข้าใจผิดของแฟนคลับต่างประเทศว่าไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิด มดดำ เผยว่า “เข้าใจว่าคนไทยอยากช่วยตอบโต้ ก็เอารูปสมัยที่เล่นหอแต๋วแตก ไปแปะในคอมเมนต์ เข้าใจเขาหวังดี แต่นั่นคือสิ่งที่เห็นแล้วอยากจะร้องไห้ ด่ากูเถอะ ด่ากูแทนเถอะ อย่าเอารูปไปแปะ ขอเถอะ เข้าใจคนไทย แต่ขอบคุณนะที่ช่วย แต่ด่าเถอะ อย่าเอารูปเก่าแบบนั้นไปแปะเลย “
ต่อมา มดดำ คชาภา ก็ได้ฝากข้อความไปถึง น้ำตาล ทิพนารี ว่า “น้องน้ำตาลจ๋า พี่ขอโทษนะลูก ต่อไปถ้ามาเจอ นั่งไกล ๆ กันนะ เราต้องห้ามหัวเราะกันเองแล้วนะ”
- มดดำ เล่าละเอียดปม พระเอกลูกครึ่ง ม. ลุยจีบนางเอกรุ่นพี่ ตัวแม่เบอร์ 1 ใช่ อั้ม-มิกค์ หรือไม่
- มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส “ครูอ้อย” วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง เลิกสอนทันที
- มดดำ ใบ้เพิ่ม พระเอกเพิ่งรู้ไม่ใช่พ่อของลูก เดาไม่ยาก แม่ผัวเปรี้ยว-ชอบเที่ยวกับเพื่อนรุ่นลูก
อ้างอิงจาก : IG namtan.tipnaree, รายการ ข่าวใส่ไข่
