หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย
หนีตายวุ่น! เมียนมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด ค่ายอู่มีท่า นายอำเภอสบเมย สั่งอพยพชาวบ้านแม่สามแลบ เด็ก-สตรีเข้าศูนย์หลบภัย
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ตามที่อำเภอสบเมย ได้ รายงานวิทยุราชการในกรมการปกครอง ที่ มส0618.3/0015 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569 กรณีเกิดสถานการณ์การสู้รบใน ประเทศเมียนมา มีเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณค่ายอู่มีท่า ประเทศเมียนมานั้น
เมื่อเวลา 11.00 น. นายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย ได้ลงพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ เพื่อติดตามสถานการณ์ พร้อมทั้งได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศแจ้งเตือนราษฎรให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และได้ประสาน อบต.แม่สามแลบ อพยพราษฎร ผู้หญิงและเด็ก ไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกองก้าด ให้อยู่ในความดูแลของ อบต. แม่สามแลบ ซึ่งมีการจัดอาหารและน้ำดื่มให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ยังมีราษฎรส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัย ใกล้กับที่พักอาศัย โดยมีทหารพราน ที่ 3608 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้เข้าประจำในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลืออพยพราษฎรต่อไป
