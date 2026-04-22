สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม
สะเทือนใจ! สาววัย 20 ปี ตาขวาบอดสนิท หลังใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ติดเชื้อปรสิตกินกระจกตา ซ้ำร้ายหมอวินิจฉัยผิดจนเชื้อลุกลาม แนะวิธีดูแลความสะอาดที่ถูกต้อง
พฤติกรรมช่วงวันหยุดที่หลายคนมองข้ามและทำจนเคยชินกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของ เกรซ เจมิสัน (Grace Jamison) หญิงชาวอเมริกันวัย 20 ปีที่ออกมาแชร์เรื่องราวส่วนตัวผ่านโซเชียล เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ จากทริปพักผ่อนแสนสนุกของเธอต้องจบลงด้วยความมืดมิดนานหลายเดือน ซ้ำได้รับการวินิจฉัยโรคผิดพลาดและต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างยาวนาน
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่เกรซการเดินทางไปเที่ยวสาธารณรัฐโดมินิกัน เธอใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คอนแทคเลนส์หลายคนทำเป็นประจำ การกระทำดังกล่าวทำให้ดวงตาของเธอสัมผัสกับเชื้อ “อะแคนทามีบา” (Acanthamoeba) จุลินทรีย์ขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในน้ำ
หลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากกลับถึงสหรัฐอเมริกา เธอเริ่มมีอาการผิดปกติ คลินิกวินิจฉัยอาการของเธอผิดพลาดในตอนแรก และสั่งจ่ายยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ยาดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่ช่วยรักษา แต่กลับทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เพราะเชื้อปรสิตแพร่กระจายและกัดกินกระจกตาอย่างรวดเร็ว
เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น เกรซสูญเสียการมองเห็นอย่างจากภาวะกระจกตาอักเสบจากเชื้ออะแคนทามีบา เธอตาบอดนานเกือบ 2 เดือนก่อนจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเริ่มต้นการรักษา สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) รายงานว่า การสูญเสียการมองเห็นเกิดจากการอักเสบอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อ
ปัจจุบัน เกรซ เจมิสัน บันทึกเรื่องราวการรักษาตัวลงบนอินสตาแกรม grace.jamisonn เล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญ ปัจจุบันตาขวาของเธอมองไม่เห็นเลย เธอตอบคำถามผู้ติดตามเรื่องการมองเห็นว่า “หลายคนถามว่าฉันยังมองเห็นภาพรอบข้างไหม เพราะคุณยังเห็นรูม่านตาฉันจากด้านข้าง แต่โชคไม่ดีที่ฉันมองไม่เห็นเลย รอยแผลเป็นปิดทับรูม่านตาด้านหน้าทั้งหมด ทำให้ตาขวามองไม่เห็น มันดูเป็นสีขาวขุ่นและฉันเห็นแค่แสงไฟ อย่าใส่คอนแทคเลนส์ในน้ำเด็ดขาด ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคน”
เธอมองโลกเชิงบวกและมีความหวัง กล่าวว่า “ไม่ใช่ทุกอย่างจะทำงานได้เหมือนเดิม… และนั่นก็ไม่เป็นไร ฉันรู้สึกขอบคุณที่ตาซ้ายยังมองเห็นได้อยู่” แม้เธอจะสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างในช่วงที่ติดเชื้อรุนแรงที่สุด แต่การรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้เธอกลับมามองเห็นได้บ้าง ซึ่งในอนาคตอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น
เกรซย้ำเตือนแฟน ๆ เสมอว่าห้ามให้คอนแทคเลนส์สัมผัสน้ำเด็ดขาด ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือเข้าซาวน่า น้ำจากก๊อก สระว่ายน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติล้วนมีจุลินทรีย์อันตรายที่สามารถเกาะติดเลนส์และทำให้ตาติดเชื้อได้ พร้อมแนะนำสุขอนามัยสำคัญที่หลายคนมักละเลย ดังนี้
- ใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ซื้อจากร้านหรือแพทย์สั่งเท่านั้น ห้ามใช้น้ำเปล่าเด็ดขาด
- เปลี่ยนน้ำยาในตลับใส่เลนส์ใหม่ทุกวัน
- ล้างมือและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนหยิบจับคอนแทคเลนส์
- หลีกเลี่ยงการใส่นอน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการระคายเคืองและติดเชื้อ
ข้อมูลจาก : ndtv
