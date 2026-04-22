สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:01 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:03 น.
สะเทือนใจ! สาววัย 20 ปี ตาขวาบอดสนิท หลังใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ติดเชื้อปรสิตกินกระจกตา ซ้ำร้ายหมอวินิจฉัยผิดจนเชื้อลุกลาม แนะวิธีดูแลความสะอาดที่ถูกต้อง

พฤติกรรมช่วงวันหยุดที่หลายคนมองข้ามและทำจนเคยชินกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของ เกรซ เจมิสัน (Grace Jamison) หญิงชาวอเมริกันวัย 20 ปีที่ออกมาแชร์เรื่องราวส่วนตัวผ่านโซเชียล เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ จากทริปพักผ่อนแสนสนุกของเธอต้องจบลงด้วยความมืดมิดนานหลายเดือน ซ้ำได้รับการวินิจฉัยโรคผิดพลาดและต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างยาวนาน

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นระหว่างที่เกรซการเดินทางไปเที่ยวสาธารณรัฐโดมินิกัน เธอใส่คอนแทคเลนส์ขณะอาบน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คอนแทคเลนส์หลายคนทำเป็นประจำ การกระทำดังกล่าวทำให้ดวงตาของเธอสัมผัสกับเชื้อ “อะแคนทามีบา” (Acanthamoeba) จุลินทรีย์ขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในน้ำ

หลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากกลับถึงสหรัฐอเมริกา เธอเริ่มมีอาการผิดปกติ คลินิกวินิจฉัยอาการของเธอผิดพลาดในตอนแรก และสั่งจ่ายยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ยาดังกล่าวไม่เพียงแต่ไม่ช่วยรักษา แต่กลับทำให้อาการติดเชื้อรุนแรงขึ้น เพราะเชื้อปรสิตแพร่กระจายและกัดกินกระจกตาอย่างรวดเร็ว

เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น เกรซสูญเสียการมองเห็นอย่างจากภาวะกระจกตาอักเสบจากเชื้ออะแคนทามีบา เธอตาบอดนานเกือบ 2 เดือนก่อนจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเริ่มต้นการรักษา สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น (CNN) รายงานว่า การสูญเสียการมองเห็นเกิดจากการอักเสบอย่างรุนแรงจากการติดเชื้อ

ปัจจุบัน เกรซ เจมิสัน บันทึกเรื่องราวการรักษาตัวลงบนอินสตาแกรม grace.jamisonn เล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญ ปัจจุบันตาขวาของเธอมองไม่เห็นเลย เธอตอบคำถามผู้ติดตามเรื่องการมองเห็นว่า “หลายคนถามว่าฉันยังมองเห็นภาพรอบข้างไหม เพราะคุณยังเห็นรูม่านตาฉันจากด้านข้าง แต่โชคไม่ดีที่ฉันมองไม่เห็นเลย รอยแผลเป็นปิดทับรูม่านตาด้านหน้าทั้งหมด ทำให้ตาขวามองไม่เห็น มันดูเป็นสีขาวขุ่นและฉันเห็นแค่แสงไฟ อย่าใส่คอนแทคเลนส์ในน้ำเด็ดขาด ขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคน”

เธอมองโลกเชิงบวกและมีความหวัง กล่าวว่า “ไม่ใช่ทุกอย่างจะทำงานได้เหมือนเดิม… และนั่นก็ไม่เป็นไร ฉันรู้สึกขอบคุณที่ตาซ้ายยังมองเห็นได้อยู่” แม้เธอจะสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้างในช่วงที่ติดเชื้อรุนแรงที่สุด แต่การรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้เธอกลับมามองเห็นได้บ้าง ซึ่งในอนาคตอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้การมองเห็นดีขึ้น

เกรซย้ำเตือนแฟน ๆ เสมอว่าห้ามให้คอนแทคเลนส์สัมผัสน้ำเด็ดขาด ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือเข้าซาวน่า น้ำจากก๊อก สระว่ายน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติล้วนมีจุลินทรีย์อันตรายที่สามารถเกาะติดเลนส์และทำให้ตาติดเชื้อได้ พร้อมแนะนำสุขอนามัยสำคัญที่หลายคนมักละเลย ดังนี้

  • ใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ซื้อจากร้านหรือแพทย์สั่งเท่านั้น ห้ามใช้น้ำเปล่าเด็ดขาด
  • เปลี่ยนน้ำยาในตลับใส่เลนส์ใหม่ทุกวัน
  • ล้างมือและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนหยิบจับคอนแทคเลนส์
  • หลีกเลี่ยงการใส่นอน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการระคายเคืองและติดเชื้อ

 

ข่าวล่าสุด
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา ข่าว

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

4 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

9 นาที ที่แล้ว
น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก &quot;มดดำ&quot; แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม ข่าวดารา

น้ำตาล ทิพนารี แจงดรามาอินเตอร์แฟนจวก “มดดำ” แตะตัว-คุกคาม พิธีกรดังเปิดใจหลังโดนถล่ม

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมเข้าหารือ ปธน.เมียนมา ถกเรื่องฝุ่น PM 2.5-ปัญหาชายแดน

29 นาที ที่แล้ว
สาวเล่าอุทาหรณ์ตาขวาบอดสนิทเพราะใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำจนติดเชื้อป ข่าวต่างประเทศ

สาวร่ำไห้ ใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำ ตาบอดสนิท ซ้ำหมอวินิจฉัยพลาด ทำเชื้อลุกลาม

30 นาที ที่แล้ว
กองปราบ ฝากขัง &quot;อัจฉริยะ&quot; พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา ข่าว

กองปราบ ฝากขัง “อัจฉริยะ” พร้อมพวก 6 คน คดีรีดเงิน 2.5 ล้าน แลกไม่แฉคดีจีนเทา

32 นาที ที่แล้ว
หนุ่มจีนเมาหนัก บีบก้นสาวไทย หน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดจัดหนักเลือดอาบ ข่าว

หนุ่มจีนเมา บีบก้นสาวไทยหน้าผับพัทยา คลั่งอาละวาด เจอการ์ดรวบจนเลือดอาบ

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร ข่าว

ชัดมาก! ลุงคนขับรถหื่น จ้องจะลวนลาม สาวโรงงานคารถ เจ้าตัวปัดบอกไม่มีอะไร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Claudia Doumit นักแสดง The Boys แต่งงาน Jack Quaid ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป claudia doumit แต่งงานนักแสดง The Boys ย้อนเส้นทางรัก พบกันในกอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2450 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง ข่าว

รู้หรือไม่ เกิดก่อนปี 2540 ไม่มีสูติบัตร บนแอป ThaiD แก้ยังไงได้บ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดพฤติการณ์ “อัจฉริยะ” และพวก คดีกรรโชกทรัพย์อดีต ผกก.ตม. 2.5 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหมาะสมหรือไม่? หนูน้อยกระดก 40 ดีกรี ผู้ใหญ่ถ่ายคลิป-ส่งเสียงเชียร์ ชาวเน็ตสวดยับมีแม่เมื่อพร้อม ข่าว

สิ้นคิด! หนูน้อยกระดก 40 ดีกรี ผู้ใหญ่ถ่ายคลิป-ส่งเสียงเชียร์ ชาวเน็ตสวดยับ “มีแม่เมื่อพร้อม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชวนชมฝนดาวตกไลริดส์ คืนนี้ 22 เม.ย. เช็กเวลาและพิกัดดูดาว ข่าว

ชวนดู ฝนดาวตกไลริดส์ คืนนี้ 22 เม.ย. สว่างวาบทั่วฟ้า เช็กเวลา-พิกัดดูดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อดุลย์-ซาบีดา” ร่วมพิธีรำลึกวีรชนผู้กล้า เหตุปะทะชายแดน ที่ปราสาทตาควาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียให้โอกาสผัวทั้งที่ถูกซ้อมอ่วม หวังปรับปรุงตัวเพื่อครอบครัว ข่าว

คดีพลิก! เมียให้โอกาสผัว ซ้อมน่วมทั้งที่อุ้มลูก หวังให้กลับตัว รักษาครอบครัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ แบนบุหรี่ กับเยาวชนเกิดหลังปี 52

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นิติพล ผิวเหมาะ” ประกาศลาออก พรรคประชาชน ย้ำพร้อมร่วมงานทุกฝ่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม บันเทิง

เปิดสาเหตุ คุณพ่อ ของ ลิฟท์ สุพจน์ เสียชีวิต ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” เตือน สส.พรรค อย่าทำตัวเป็นอินฟลู ขอให้เน้นแก้ปัญหาช่วยประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฉาวอิตาลี! รวบเจ้าของบริษัทค้าประเวณี นักบอล-นักแข่งรถ F1 ใช้บริการเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ณัฐวุฒิ” โพสต์ซึ้ง ร่วมโต๊ะอาหารกับ “อิ๊งค์-ดร.เชน” ทีมเพื่อไทยยังมีกันและกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “หมอปราเสริฐ” เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ-บางกอกแอร์เวย์ส อายุ 93 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

แก้ปัญหาดูกราฟซับซ้อนด้วย Autochartist กับ Traders Hub บน FP Markets เพื่อลดข้อผิดพลาด รู้วิธีเทรดอย่างแม่นยำ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

“อนุทิน” ปลื้ม Moody’s ปรับความน่าเชื่อถือไทย มีเสถียรภาพเชื่อมั่นเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569

ด่วน! ศาลพิพากษา จำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฉ้อโกง-พ.ร.บ.เช็ค

เผยแพร่: 22 เมษายน 2569
