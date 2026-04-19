พรรคประชาชน เตรียมปรับผังผู้บริหาร ดัน “วีระยุทธ” ขึ้นแทน “เท้ง ณัฐพงษ์”
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพรรคประชาชน เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งผู้บริหารของพรรค ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาลฎีกานัดพิจารณารับคำร้องหรือไม่ กรณี 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณียื่นแก้ ม.112 นั้น
เบื้องต้นมีรายงานว่านายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคปชน. คนใหม่ แทนที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะถอยลงไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน นายศรายุทธ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ที่ไขก๊อกลาออก
นอกจากนี้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นโฆษกพรรค แทน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ที่จะขยับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน ด้าน ตำแหน่งแม่ทัพในภาคต่างๆ มีอาทิ ภาคเหนือตอนบน คือ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ และรองโฆษกพรรค
ส่วนภาคเหนือตอนล่าง คือ นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 5 สำหรับภาคอีสาน คือ นายวีรนันท์ ฮวดศรี ส.ส.ขอนแก่น ส่วนภาคใต้ คือ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ ในส่วนของ กทม. จะเป็นในรายของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.
