ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เตรียมปรับผังผู้บริหาร ดัน “วีระยุทธ” ขึ้นแทน “เท้ง ณัฐพงษ์”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 07:55 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 07:55 น.
66

พรรคประชาชน เตรียมปรับผังผู้บริหาร ดัน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค จับตาศาลฎีกา รับคำร้องยื่นแก้ ม.112 หรือไม่

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากพรรคประชาชน เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งผู้บริหารของพรรค ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาลฎีกานัดพิจารณารับคำร้องหรือไม่ กรณี 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณียื่นแก้ ม.112 นั้น

เบื้องต้นมีรายงานว่านายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคปชน. คนใหม่ แทนที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะถอยลงไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน นายศรายุทธ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ที่ไขก๊อกลาออก

นอกจากนี้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ จะเป็นโฆษกพรรค แทน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ ที่จะขยับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน ด้าน ตำแหน่งแม่ทัพในภาคต่างๆ มีอาทิ ภาคเหนือตอนบน คือ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ และรองโฆษกพรรค

ส่วนภาคเหนือตอนล่าง คือ นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ อดีต สส.พิษณุโลก เขต 5 สำหรับภาคอีสาน คือ นายวีรนันท์ ฮวดศรี ส.ส.ขอนแก่น ส่วนภาคใต้ คือ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และ ในส่วนของ กทม. จะเป็นในรายของ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

