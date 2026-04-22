ตำนานมาธาดอร์เจ็บหนัก ถูกกระทิงเสียบ ต้องผ่าตัดซ่อมแซมผนังทวาร
ตำนานนักสู้กระทิงบาดเจ็บสาหัส ถูกเขากระทิงเสียบรูทวาร หวนกลับสู่เวทีเป็นครั้งแรก หลังจากที่ประกาศอำลาวงการไปก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 21 เมษายน สำนักข่าว AOL รายงานว่า โมรันเต เด ลา พูเอบลา มาธาดอร์ระดับตำนาน เจ้าของฉายา “ราชาแห่งการสู้กระทิง” และเคยถูกยกย่องว่าเป็นนักสู้วัวกระทิงที่เก่งที่สุดในประเทศสเปน ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทิงขวิด หลังหวนกลับสู่สนามเป็นครั้งแรก จากที่เขาเคยประกาศลาวงการไปก่อนหน้านี้
โดยนายโมรันเตถูกแทงเข้าที่ทวารหนักระหว่าง หลังจากที่การแสดงผิดพลาด ท่ามกลางคนดูที่มาชมกันอย่างเต็มสนามในนครเซบียา ประเทศสเปน
นายโมรันเตแสดงกับวัวกระทิง 3 ตัวโดยไม่มีเหตุผิดปกติ ก่อนจะถึงตัวที่ 4 ซึ่งเขาพยายามจะหลบ แต่เขารู้ถึงความผิดปกติจึงรีบทิ้งผ้าคลุมและวิ่งหนี ก่อนจะโดนเสียบเข้าที่ทวารหนัก เป็นบาดแผลยาว 4 นิ้ว ก่อนที่มาธาดอร์คนอื่นๆจะเข้าช่วยเหลือและนำเขาออกจากสนามในเวลาต่อมา
เบื้องต้นตำนานมาธาดอร์ ต้องเข้ารับการผ่าตัดนานหลายชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าทวารหนักของเขาขาดออกจากกันโดยสมบูรณ์ เขาจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมผนังทวารหนักและกล้ามเนื้อหูรูด
