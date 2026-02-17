คดีช็อกสวีเดน! สามีบังคับภรรยา ค้าบริการทางเพศให้ผู้ชาย 120 คน
อัยการเปิดเผยคดีช็อกในสวีเดน สามีบังคับภรรยา ค้าบริการทางเพศให้ผู้ชาย 120 คน เตรียมเดินหน้าเอาผิดสามี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว AFP รายงานว่า อัยการชาวสวีเดนได้เปิดเผยถึงคดีสะเทือนขวัญ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จับกุมชายชาวสวีเดนในช่วงอายุ 60 ปี ที่บังคับให้ภรรยาของตนขายบริการทางเพศให้กับชายอื่นอย่างน้อย 120 คน
แม้ว่าชายคนดังกล่าวจะถูกจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ภรรยาได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่อัยการได้เปิดเผยตัวเลขของผู้ชายที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ทางอัยการยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นชื่อของสามีภรรยา รวมถึงว่าระหว่างเกิดเหตุภรรยาถูกวางยาหรือไม่ อย่างไรก็ตามฝ่ายสามีปฏิเสธข้อกล่าวหา
กฎหมายสวีเดนกำหนดให้การ “ซื้อบริการทางเพศ” และการจัดหาหรือชักนำให้มีการค้าประเวณีเป็นความผิดทางอาญา แต่ ไม่ถือว่าการขายบริการทางเพศของผู้ให้บริการเป็นอาชญากรรม เพราะมองว่าผู้ค้าบริการเหล่านี้เป็นเหยื่อที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
หากสามีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน จัดหาการค้าประเวณีในลักษณะร้ายแรง เขาอาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ขณะที่ผู้ซื้อบริการอาจโดนโทษจำคุก 2 ปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สามีวิปริต เชิญคนแปลกหน้า 72 คน ข่มขืนภรรยาที่หมดสติ คดีช็อกฝรั่งเศส
- คดีอำมหิต “หั่นศพสาวไทย” ในสวีเดน ฆาตกรติดคุกจริงไม่กี่ปี ได้ชีวิตใหม่-ศัลยกรรมฟรี
- พ่อเลี้ยงสวีเดนข่มขืนลูกเลี้ยงไทย มาราธอนกว่า 200 ตั้งแต่อายุ 12 ศาลจำคุก 12 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: